|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 гру, 2021 09:57
Ромасик написав:
Как минимум вы себе назначили рентген и для этого поперлись в люди разносить заразу.
Ну так повар же обязан все лучшее нести людям
-
TUR
-
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 05.04.19
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 гру, 2021 10:10
Ромасик написав: vitaliian написав: Ромасик написав:
Хотя нет, вы лечились по собственному протоколу
вас давно не банили за дезу? Я на 3й день обратился в поликлинику и принимал те препараты и процедуры которые мне прописала семейный врач.
Протокол который придумала эта дама можете выложить?
меня банят за правду.
Как минимум вы себе назначили рентген и для этого поперлись в люди разносить заразу.
Протокол есть на сайте МОЗа и через гугл вообщем-то находился. Выпережая ваши мысли, найдите в нем рентген.
Я себе назначил рентген? Вы в своем уме??
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9767
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1706 раз.
- Подякували: 2479 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7900
|15950342
|
П'ят 17 гру, 2021 20:27
Zebra