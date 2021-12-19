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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4679468046814682

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 09:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Как минимум вы себе назначили рентген и для этого поперлись в люди разносить заразу.

Ну так повар же обязан все лучшее нести людям
TUR
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:10

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Хотя нет, вы лечились по собственному протоколу
вас давно не банили за дезу? Я на 3й день обратился в поликлинику и принимал те препараты и процедуры которые мне прописала семейный врач.

Протокол который придумала эта дама можете выложить?

меня банят за правду.
Как минимум вы себе назначили рентген и для этого поперлись в люди разносить заразу.
Протокол есть на сайте МОЗа и через гугл вообщем-то находился. Выпережая ваши мысли, найдите в нем рентген.

Я себе назначил рентген? Вы в своем уме??
vitaliian
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  #<1 ... 4679468046814682
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