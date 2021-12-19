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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4679468046814682

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 09:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Как минимум вы себе назначили рентген и для этого поперлись в люди разносить заразу.

Ну так повар же обязан все лучшее нести людям
TUR
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:10

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Хотя нет, вы лечились по собственному протоколу
вас давно не банили за дезу? Я на 3й день обратился в поликлинику и принимал те препараты и процедуры которые мне прописала семейный врач.

Протокол который придумала эта дама можете выложить?

меня банят за правду.
Как минимум вы себе назначили рентген и для этого поперлись в люди разносить заразу.
Протокол есть на сайте МОЗа и через гугл вообщем-то находился. Выпережая ваши мысли, найдите в нем рентген.

Я себе назначил рентген? Вы в своем уме??
  vitaliian написав:Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике), также пришлось побегать в лифте на рентген. , семейный принимает с 8 до 12 запись на неделю вперёд, но для ковидных делают исключения. Просто так прийти нельзя, в регистратуре надо обосновать что вы пришли потому что почти при смерти.

Где здесь написано что я сам себе его назналил? Вы большой выдумщик, если не лжец.
Семейный врач дала мне электронный код с которым я поднялся на лифте в рентген кабинет, там его внести в комп и ничего не спрашивая (даже фамилию) сделали снимок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:39

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  antey1969 написав:Почему так всполошилась Британия - непонятно, если смотреть лишь цифры смертности.
Напрягает другое... То, что вдруг спешно задергались европейцы. Что-то знают?
Об особенностях омикрона пока не осведомлен, но как бы не оказалось, что его течение тоже сопровождается тромбозами, только на этот раз не так в легких, как вообще. Полиорганка ведь может быть и долгоиграющей...

Мне кажется, всё проще.
Цифры смертности во всей Европе пока что не дают оснований для паники. По нашим меркам так вообще всё благополучно. Но вот заболеваемость в ряде стран быстро растёт. В ряде стран она выше, чем в предыдущие волны. И не понятно в чём дело. ...

Конспирологическая теория: там Station Eleven недавно экранизировали -- возможно "принимающие решения" люди впечатлились :roll:
Основная проблема Омикрона -- то, что это не Дельта+ (как многие ожидали) -- откуда оно появилось (и чего от него ждать) пока никто не знает. :cry:

в ЦАР моцкали создали биолабораторию, и говорят что омикрон они не делали...верим :mrgreen:
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:56

  vitaliian написав:Я себе назначил рентген? Вы в своем уме??
  vitaliian написав:Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике), также пришлось побегать в лифте на рентген. , семейный принимает с 8 до 12 запись на неделю вперёд, но для ковидных делают исключения. Просто так прийти нельзя, в регистратуре надо обосновать что вы пришли потому что почти при смерти.

Где здесь написано что я сам себе его назналил? Вы большой выдумщик, если не лжец.
Семейный врач дала мне электронный код с которым я поднялся на лифте в рентген кабинет, там его внести в комп и ничего не спрашивая (даже фамилию) сделали снимок.

там где вам назначили на 21 число, а вы решили, что вы умнее и пошли раньше
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:07

Ромасик Дату "21 число" мне озвучили в рентген кабинете при записи в очередь на бесплатный рентген, надо ли рассказывать что они не занимаются моим лечением и им глубоко фиолетово какой у меня диагноз, срочно мне или нет? Для тех кому срочно рентген платный.

Вы остаетесь лжецом, рентген я себе не назначал. Про "умнее" это ваши личные домыслы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:меня банят за правду.

Будто кто-то бы на вашем месте утверждал что-то другое. Осужден безвинно.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Це означає двотижневий карантин для всіх мандрівників із Британії, навіть якщо вони отримали негативний результат тесту, були вакциновані або одужали від вірусу.


как нам и говорили вакцинашки могут и дальше свободно путешествовать (виртуально) и даже не носить маски конечно если они находятся в собственном жилище)))
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:45

  vitaliian написав:Ромасик Дату "21 число" мне озвучили в рентген кабинете при записи в очередь на бесплатный рентген, надо ли рассказывать что они не занимаются моим лечением и им глубоко фиолетово какой у меня диагноз, срочно мне или нет? Для тех кому срочно рентген платный.

Вы остаетесь лжецом, рентген я себе не назначал. Про "умнее" это ваши личные домыслы.

раз вы называете меня лжейом, давайте копать ваш рентген дальше.
  vitaliian написав:detroytred всё сделано специально чтобы формально оставить бесплатные услуги а по факту заставить за них заплатить. Например рентген, плановый считается бесплатным мне предложили на 21.09 но поскольку подозрение на пневмонию не может ждать 3 недели у меня не было другого варианта кроме как заплатить. Из смешного в приложении вижу что на 21е на рентген меня тоже записали.

Вамлечащий врач назначал рентген? На когда?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:45

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Сегодняшнее интервью Голубовской у Влащенко.
https://www.youtube.com/watch?v=cuZvUyC748Q

Общая "летальность дельты меньше" только почему то по статистике за этот сезон побили все всевозможные рекорды "меньшей летальности" Кто из них лжет? Тетя на дуру не похожа но судя по тонкой критике власти к которой "нечаянно" подошли и продолжали ее аж до конца эфира, можно сделать выводы зачем её приглашали.

тетя не дура. Тетя разрабатывала протокол лечения, по которому вас лечили.

Хотя нет, вы лечились по собственному протоколу

Не смешите мои тапочки! Она одна из 27 человек, которые не разрабатывали, а лишь утвердили для Украины ранее разработанные в других странах протоколы лечения от Ковид-19.

Смотрим
ПРОТОКОЛ
«НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)»

https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploa ... ovid19.pdf

раздел
IV. Перелік літературних джерел, використаних при розробці клінічного
протоколу медичної допомоги

и видим сплошные ссылки на ВОЗ, МОЗы разных стран. У Бельгии, Китая, Франции они так и называются - "Протокол лечения больных с подтвержденным Ковид-19".

Кстати о фавипиравире, который рекомендован для лечения в протоколе этих 27 человек, в т.ч. и Голубовской, сама компания-разработчик его заявила, что не подтверждено лечение им Ковида:

HALIFAX, Nova Scotia, November 12, 2021 – Appili Therapeutics Inc. (TSX: APLI; OTCQX: APLIF) (the “Company” or “Appili”), a biopharmaceutical company focused on drug development for infectious diseases, today announced that the Phase 3 PRESECO (PREventing SEvere COVID-19) clinical trial evaluating oral antiviral Avigan®/Reeqonus™(favipiravir) for the treatment of mild-to-moderate COVID-19 did not achieve statistical significance on the primary endpoint of time to sustained clinical recovery. Additional analyses of the trial data are ongoing. The clinical trial enrolled 1,231 patients with mild-to-moderate COVID-19 from 38 study sites across the United States, Mexico, and Brazil.

https://bit.ly/3J592GH
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