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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4680468146824683> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 140 Додано: Пон 20 гру, 2021 10:10 Ромасик написав: vitaliian написав: Ромасик написав: Хотя нет, вы лечились по собственному протоколу Хотя нет, вы лечились по собственному протоколу вас давно не банили за дезу? Я на 3й день обратился в поликлинику и принимал те препараты и процедуры которые мне прописала семейный врач.



Протокол который придумала эта дама можете выложить? вас давно не банили за дезу? Я на 3й день обратился в поликлинику и принимал те препараты и процедуры которые мне прописала семейный врач.Протокол который придумала эта дама можете выложить?

меня банят за правду.

Как минимум вы себе назначили рентген и для этого поперлись в люди разносить заразу.

Протокол есть на сайте МОЗа и через гугл вообщем-то находился. Выпережая ваши мысли, найдите в нем рентген. меня банят за правду.Как минимум вы себе назначили рентген и для этого поперлись в люди разносить заразу.Протокол есть на сайте МОЗа и через гугл вообщем-то находился. Выпережая ваши мысли, найдите в нем рентген.

Я себе назначил рентген? Вы в своем уме??

vitaliian написав: Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике), также пришлось побегать в лифте на рентген. , семейный принимает с 8 до 12 запись на неделю вперёд, но для ковидных делают исключения. Просто так прийти нельзя, в регистратуре надо обосновать что вы пришли потому что почти при смерти.

Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике), также пришлось побегать в лифте на рентген. , семейный принимает с 8 до 12 запись на неделю вперёд, но для ковидных делают исключения. Просто так прийти нельзя, в регистратуре надо обосновать что вы пришли потому что почти при смерти.

Где здесь написано что я сам себе его назналил? Вы большой выдумщик, если не лжец.

Семейный врач дала мне электронный код с которым я поднялся на лифте в рентген кабинет, там его внести в комп и ничего не спрашивая (даже фамилию) сделали снимок. Я себе назначил рентген? Вы в своем уме??Где здесь написано что я сам себе его назналил? Вы большой выдумщик, если не лжец.Семейный врач дала мне электронный код с которым я поднялся на лифте в рентген кабинет, там его внести в комп и ничего не спрашивая (даже фамилию) сделали снимок. vitaliian

Повідомлень: 9768 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1706 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 10:56 vitaliian написав: Я себе назначил рентген? Вы в своем уме??

vitaliian написав: Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике), также пришлось побегать в лифте на рентген. , семейный принимает с 8 до 12 запись на неделю вперёд, но для ковидных делают исключения. Просто так прийти нельзя, в регистратуре надо обосновать что вы пришли потому что почти при смерти.

Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике), также пришлось побегать в лифте на рентген. , семейный принимает с 8 до 12 запись на неделю вперёд, но для ковидных делают исключения. Просто так прийти нельзя, в регистратуре надо обосновать что вы пришли потому что почти при смерти.

Где здесь написано что я сам себе его назналил? Вы большой выдумщик, если не лжец.

Семейный врач дала мне электронный код с которым я поднялся на лифте в рентген кабинет, там его внести в комп и ничего не спрашивая (даже фамилию) сделали снимок. Я себе назначил рентген? Вы в своем уме??что я сам себе его назналил? Вы большой выдумщик, если не лжец.Семейный врач дала мне электронный код с которым я поднялся на лифте в рентген кабинет, там его внести в комп и ничего не спрашивая (даже фамилию) сделали снимок.

там где вам назначили на 21 число, а вы решили, что вы умнее и пошли раньше там где вам назначили на 21 число, а вы решили, что вы умнее и пошли раньше Ромасик

Повідомлень: 3657 З нами з: 30.03.15 Подякував: 872 раз. Подякували: 470 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 11:07 Ромасик Дату "21 число" мне озвучили в рентген кабинете при записи в очередь на бесплатный рентген, надо ли рассказывать что они не занимаются моим лечением и им глубоко фиолетово какой у меня диагноз, срочно мне или нет? Для тех кому срочно рентген платный.



Вы остаетесь лжецом, рентген я себе не назначал. Про "умнее" это ваши личные домыслы. vitaliian

Повідомлень: 9768 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1706 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 11:36 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: меня банят за правду. меня банят за правду.

Будто кто-то бы на вашем месте утверждал что-то другое. Осужден безвинно. Будто кто-то бы на вашем месте утверждал что-то другое. Осужден безвинно. BìnhAutoDat Повідомлень: 116 З нами з: 10.09.21 Подякував: 3 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 11:45 vitaliian написав: Ромасик Дату "21 число" мне озвучили в рентген кабинете при записи в очередь на бесплатный рентген, надо ли рассказывать что они не занимаются моим лечением и им глубоко фиолетово какой у меня диагноз, срочно мне или нет? Для тех кому срочно рентген платный.



Вы остаетесь лжецом, рентген я себе не назначал. Про "умнее" это ваши личные домыслы. Дату "21 число" мне озвучили в рентген кабинете при записи в очередь на бесплатный рентген, надо ли рассказывать что они не занимаются моим лечением и им глубоко фиолетово какой у меня диагноз, срочно мне или нет? Для тех кому срочно рентген платный.Вы остаетесь лжецом, рентген я себе не назначал. Про "умнее" это ваши личные домыслы.

раз вы называете меня лжейом, давайте копать ваш рентген дальше.

vitaliian написав: detroytred всё сделано специально чтобы формально оставить бесплатные услуги а по факту заставить за них заплатить. Например рентген, плановый считается бесплатным мне предложили на 21.09 но поскольку подозрение на пневмонию не может ждать 3 недели у меня не было другого варианта кроме как заплатить. Из смешного в приложении вижу что на 21е на рентген меня тоже записали. всё сделано специально чтобы формально оставить бесплатные услуги а по факту заставить за них заплатить. Например рентген, плановый считается бесплатным мне предложили на 21.09 но поскольку подозрение на пневмонию не может ждать 3 недели у меня не было другого варианта кроме как заплатить. Из смешного в приложении вижу что на 21е на рентген меня тоже записали.

Вамлечащий врач назначал рентген? На когда? раз вы называете меня лжейом, давайте копать ваш рентген дальше.Вамлечащий врач назначал рентген? На когда? Ромасик

Повідомлень: 3657 З нами з: 30.03.15 Подякував: 872 раз. Подякували: 470 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 11:45 Ромасик написав: vitaliian написав: Ромасик написав: Сегодняшнее интервью Голубовской у Влащенко.

https://www.youtube.com/watch?v=cuZvUyC748Q Сегодняшнее интервью Голубовской у Влащенко.

Общая "летальность дельты меньше" только почему то по статистике за этот сезон побили все всевозможные рекорды "меньшей летальности" Кто из них лжет? Тетя на дуру не похожа но судя по тонкой критике власти к которой "нечаянно" подошли и продолжали ее аж до конца эфира, можно сделать выводы зачем её приглашали. Общая "летальность дельты меньше" только почему то по статистике за этот сезон побили все всевозможные рекорды "меньшей летальности" Кто из них лжет? Тетя на дуру не похожа но судя по тонкой критике власти к которой "нечаянно" подошли и продолжали ее аж до конца эфира, можно сделать выводы зачем её приглашали.

тетя не дура. Тетя разрабатывала протокол лечения, по которому вас лечили.



Хотя нет, вы лечились по собственному протоколу тетя не дура.Хотя нет, вы лечились по собственному протоколу

Не смешите мои тапочки! Она одна из 27 человек, которые не разрабатывали, а лишь утвердили для Украины ранее разработанные в других странах протоколы лечения от Ковид-19.



Смотрим

ПРОТОКОЛ

«НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ

КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)»

https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploa ... ovid19.pdf



раздел

IV. Перелік літературних джерел, використаних при розробці клінічного

протоколу медичної допомоги

и видим сплошные ссылки на ВОЗ, МОЗы разных стран. У Бельгии, Китая, Франции они так и называются - "Протокол лечения больных с подтвержденным Ковид-19".



Кстати о фавипиравире, который рекомендован для лечения в протоколе этих 27 человек, в т.ч. и Голубовской, сама компания-разработчик его заявила, что не подтверждено лечение им Ковида:



HALIFAX, Nova Scotia, November 12, 2021 – Appili Therapeutics Inc. (TSX: APLI; OTCQX: APLIF) (the “Company” or “Appili”), a biopharmaceutical company focused on drug development for infectious diseases, today announced that the Phase 3 PRESECO (PREventing SEvere COVID-19) clinical trial evaluating oral antiviral Avigan®/Reeqonus™(favipiravir) for the treatment of mild-to-moderate COVID-19 did not achieve statistical significance on the primary endpoint of time to sustained clinical recovery. Additional analyses of the trial data are ongoing. The clinical trial enrolled 1,231 patients with mild-to-moderate COVID-19 from 38 study sites across the United States, Mexico, and Brazil.

https://bit.ly/3J592GH Не смешите мои тапочки! Она одна из 27 человек, которыев других странах протоколы лечения от Ковид-19.Смотримраздели видим сплошные ссылки на ВОЗ, МОЗы разных стран. У Бельгии, Китая, Франции они так и называются - "Протокол лечения больных с подтвержденным Ковид-19".Кстати о, который рекомендован для лечения в протоколе этих 27 человек,, сама компания-разработчик его заявила, что yanyura Повідомлень: 6389 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1995 раз. Подякували: 1495 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 12:25 Вкладчик1234

Встречный вопрос - а можете привести пруф на пункт "Правил форума", где написано, что модератор обязан уведомлять об удалении поста и о причине удаления?



Или это

Очередной фейк и "теория заговора" от {анти}вакцинаторов? Встречный вопрос - а можете привестина пункт "Правил форума", где написано, что модератор обязан уведомлять об удалении поста и о причине удаления?Или это yanyura Повідомлень: 6389 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1995 раз. Подякували: 1495 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 12:44 В Новой Зеландии 26-летний мужчина, вакцинированный препаратом Pfizer, умер вскоре после прививки. Reuters сообщает, что власти считают причиной смерти этого человека именно вакцину, которая была ему введена.



В заявлении Независимого совета по мониторингу безопасности вакцины от Covid-19 говорится, что миокардит, вероятно, был вызван вакцинацией у этого человека. Мужчина умер в течение двух недель после вакцинации, не обращался за медицинской помощью или лечением своих симптомов.



В Новой Зеландии это вторая смерть, связанная с известным, но редким побочным эффектом вакцины. В августе органы здравоохранения сообщили, что женщина умерла после прививки по этой же причине.



Аналогичный случай произошел и в Украине. Тогда мужчина 47 лет из Винницкой области скончался через 4 часа после укола вакциной Pfizer. После вскрытия причиной смерти назвали проблемы с сердцем.



https://www.reuters.com/world/asia-pacific/new-zealand-links-26-year-old-mans-death-pfizer-covid-19-vaccine-2021-12-20/ Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15696 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8935 раз. Подякували: 4280 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 12:46 Вкладчик1234 написав: В Новой Зеландии 26-летний мужчина, вакцинированный препаратом Pfizer, умер вскоре после прививки. Reuters сообщает, что власти считают причиной смерти этого человека именно вакцину, которая была ему введена.



В заявлении Независимого совета по мониторингу безопасности вакцины от Covid-19 говорится, что миокардит, вероятно, был вызван вакцинацией у этого человека. Мужчина умер в течение двух недель после вакцинации, не обращался за медицинской помощью или лечением своих симптомов.



В Новой Зеландии это вторая смерть, связанная с известным, но редким побочным эффектом вакцины. В августе органы здравоохранения сообщили, что женщина умерла после прививки по этой же причине.



Аналогичный случай произошел и в Украине. Тогда мужчина 47 лет из Винницкой области скончался через 4 часа после укола вакциной Pfizer. После вскрытия причиной смерти назвали проблемы с сердцем.



https://www.reuters.com/world/asia-pacific/new-zealand-links-26-year-old-mans-death-pfizer-covid-19-vaccine-2021-12-20/

в Украине точно не от вакцины. Просто так совпало в Украине точно не от вакцины. Просто так совпало Ромасик

Повідомлень: 3657 З нами з: 30.03.15 Подякував: 872 раз. Подякували: 470 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 12:49 уважаемый модератор боится, что в видео адвоката Ростислава Кравца содержатся фейки, и судорожно их удаляет, то правдивость документов можно проверить по ссылке Еслимодератор боится, что в видеоРостислава Кравца содержатся фейки, и судорожно их удаляет, то правдивость документов можно проверить по



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про

затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники

яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням»

8. Прогноз результатів

Проєкт акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення

захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави;

розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних

громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я,

покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп;

екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів,

рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення

утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Ромасик

Повідомлень: 3657 З нами з: 30.03.15 Подякував: 872 раз. Подякували: 470 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4680468146824683> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7901 15965348

ЛОБ Пон 20 гру, 2021 12:38