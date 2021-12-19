Ромасик написав:Хотя нет, вы лечились по собственному протоколу
вас давно не банили за дезу? Я на 3й день обратился в поликлинику и принимал те препараты и процедуры которые мне прописала семейный врач.
Протокол который придумала эта дама можете выложить?
меня банят за правду. Как минимум вы себе назначили рентген и для этого поперлись в люди разносить заразу. Протокол есть на сайте МОЗа и через гугл вообщем-то находился. Выпережая ваши мысли, найдите в нем рентген.
Я себе назначил рентген? Вы в своем уме??
vitaliian написав:Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике), также пришлось побегать в лифте на рентген. , семейный принимает с 8 до 12 запись на неделю вперёд, но для ковидных делают исключения. Просто так прийти нельзя, в регистратуре надо обосновать что вы пришли потому что почти при смерти.
Где здесь написано что я сам себе его назналил? Вы большой выдумщик, если не лжец. Семейный врач дала мне электронный код с которым я поднялся на лифте в рентген кабинет, там его внести в комп и ничего не спрашивая (даже фамилию) сделали снимок.
vitaliian написав:Я себе назначил рентген? Вы в своем уме??
vitaliian написав:Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике), также пришлось побегать в лифте на рентген. , семейный принимает с 8 до 12 запись на неделю вперёд, но для ковидных делают исключения. Просто так прийти нельзя, в регистратуре надо обосновать что вы пришли потому что почти при смерти.
Где здесь написано что я сам себе его назналил? Вы большой выдумщик, если не лжец. Семейный врач дала мне электронный код с которым я поднялся на лифте в рентген кабинет, там его внести в комп и ничего не спрашивая (даже фамилию) сделали снимок.
там где вам назначили на 21 число, а вы решили, что вы умнее и пошли раньше
Ромасик Дату "21 число" мне озвучили в рентген кабинете при записи в очередь на бесплатный рентген, надо ли рассказывать что они не занимаются моим лечением и им глубоко фиолетово какой у меня диагноз, срочно мне или нет? Для тех кому срочно рентген платный.
Вы остаетесь лжецом, рентген я себе не назначал. Про "умнее" это ваши личные домыслы.
vitaliian написав:Ромасик Дату "21 число" мне озвучили в рентген кабинете при записи в очередь на бесплатный рентген, надо ли рассказывать что они не занимаются моим лечением и им глубоко фиолетово какой у меня диагноз, срочно мне или нет? Для тех кому срочно рентген платный.
Вы остаетесь лжецом, рентген я себе не назначал. Про "умнее" это ваши личные домыслы.
раз вы называете меня лжейом, давайте копать ваш рентген дальше.
vitaliian написав:detroytred всё сделано специально чтобы формально оставить бесплатные услуги а по факту заставить за них заплатить. Например рентген, плановый считается бесплатным мне предложили на 21.09 но поскольку подозрение на пневмонию не может ждать 3 недели у меня не было другого варианта кроме как заплатить. Из смешного в приложении вижу что на 21е на рентген меня тоже записали.
Общая "летальность дельты меньше" только почему то по статистике за этот сезон побили все всевозможные рекорды "меньшей летальности" Кто из них лжет? Тетя на дуру не похожа но судя по тонкой критике власти к которой "нечаянно" подошли и продолжали ее аж до конца эфира, можно сделать выводы зачем её приглашали.
тетя не дура. Тетя разрабатывала протокол лечения, по которому вас лечили.
Хотя нет, вы лечились по собственному протоколу
Не смешите мои тапочки! Она одна из 27 человек, которые не разрабатывали, а лишь утвердили для Украины ранее разработанные в других странах протоколы лечения от Ковид-19.
Смотрим
ПРОТОКОЛ «НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)»
IV. Перелік літературних джерел, використаних при розробці клінічного протоколу медичної допомоги
и видим сплошные ссылки на ВОЗ, МОЗы разных стран. У Бельгии, Китая, Франции они так и называются - "Протокол лечения больных с подтвержденным Ковид-19".
Кстати о фавипиравире, который рекомендован для лечения в протоколе этих 27 человек, в т.ч. и Голубовской, сама компания-разработчик его заявила, что не подтверждено лечение им Ковида:
HALIFAX, Nova Scotia, November 12, 2021 – Appili Therapeutics Inc. (TSX: APLI; OTCQX: APLIF) (the “Company” or “Appili”), a biopharmaceutical company focused on drug development for infectious diseases, today announced that the Phase 3 PRESECO (PREventing SEvere COVID-19) clinical trial evaluating oral antiviral Avigan®/Reeqonus™(favipiravir) for the treatment of mild-to-moderate COVID-19 did not achieve statistical significance on the primary endpoint of time to sustained clinical recovery. Additional analyses of the trial data are ongoing. The clinical trial enrolled 1,231 patients with mild-to-moderate COVID-19 from 38 study sites across the United States, Mexico, and Brazil.
В Новой Зеландии 26-летний мужчина, вакцинированный препаратом Pfizer, умер вскоре после прививки. Reuters сообщает, что власти считают причиной смерти этого человека именно вакцину, которая была ему введена.
В заявлении Независимого совета по мониторингу безопасности вакцины от Covid-19 говорится, что миокардит, вероятно, был вызван вакцинацией у этого человека. Мужчина умер в течение двух недель после вакцинации, не обращался за медицинской помощью или лечением своих симптомов.
В Новой Зеландии это вторая смерть, связанная с известным, но редким побочным эффектом вакцины. В августе органы здравоохранения сообщили, что женщина умерла после прививки по этой же причине.
Аналогичный случай произошел и в Украине. Тогда мужчина 47 лет из Винницкой области скончался через 4 часа после укола вакциной Pfizer. После вскрытия причиной смерти назвали проблемы с сердцем.
В Новой Зеландии 26-летний мужчина, вакцинированный препаратом Pfizer, умер вскоре после прививки. Reuters сообщает, что власти считают причиной смерти этого человека именно вакцину, которая была ему введена.
В заявлении Независимого совета по мониторингу безопасности вакцины от Covid-19 говорится, что миокардит, вероятно, был вызван вакцинацией у этого человека. Мужчина умер в течение двух недель после вакцинации, не обращался за медицинской помощью или лечением своих симптомов.
В Новой Зеландии это вторая смерть, связанная с известным, но редким побочным эффектом вакцины. В августе органы здравоохранения сообщили, что женщина умерла после прививки по этой же причине.
Аналогичный случай произошел и в Украине. Тогда мужчина 47 лет из Винницкой области скончался через 4 часа после укола вакциной Pfizer. После вскрытия причиной смерти назвали проблемы с сердцем.
Если уважаемый модератор боится, что в видео адвоката Ростислава Кравца содержатся фейки, и судорожно их удаляет, то правдивость документов можно проверить по ссылке
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням» 8. Прогноз результатів Проєкт акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.