А краткое изложение видео адвоката Ростислава Кравца можно? -- для тех, кто адвокату Ростиславу Кравцу просмотры накручивать не хочет...
P.S.
А зечем професию Ростислава Кравца болдом выделять?
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Додано: Пон 20 гру, 2021 13:10
А краткое изложение видео адвоката Ростислава Кравца можно? -- для тех, кто адвокату Ростиславу Кравцу просмотры накручивать не хочет...
P.S.
А зечем професию Ростислава Кравца болдом выделять?
Додано: Пон 20 гру, 2021 13:18
Миокардит, конечно, очень редкое заболевание. И случается исключительно вследствие вакцинации. Связь однозначная.
Вот только не знаю, как её устанавливают.
Мне, правда, такой диагноз писали лет 60 назад. Может, заранее предвидели, что я буду вакцинироваться Файзером.
Додано: Пон 20 гру, 2021 13:22
yanyura
Вы приводите хорошие и достаточно убедительные данные, делаете вполне логичные выводы, но допускаете одну-единственную ошибку - обращаетесь к Флер.
Она такая же "докторша", как я балерина.
Я, к сожалению, прозевал тот короткий момент, когда она выставляла своё фото, но всё же несмотря на положительные отзывы видевших, надеюсь, что звание доктора наук у нас пока ещё не получают теми же старыми способами, как иногда артистки хорошие роли, а безголосые певички хорошую раскрутку.
Невозможно спорить с человеком. который сначала проводит сравнение ЮАР и Великобритании, через час утверждает, что он ничего ни с кем не сравнивал, а на следующее утро опять сравнивает, попутно отрицая это.
Как называть такое поведение, пусть кашляй определит сам. За то определение, которое дал я, пост удалили, поэтому повторять не буду.
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