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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4680468146824683

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:10

  Ромасик написав:Если уважаемый модератор боится, что в видео адвоката Ростислава Кравца содержатся фейки, ...

А краткое изложение видео адвоката Ростислава Кравца можно? -- для тех, кто адвокату Ростиславу Кравцу просмотры накручивать не хочет...
P.S.
А зечем професию Ростислава Кравца болдом выделять?
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:18

Миокардит, конечно, очень редкое заболевание. И случается исключительно вследствие вакцинации. Связь однозначная.
Вот только не знаю, как её устанавливают.
Мне, правда, такой диагноз писали лет 60 назад. Может, заранее предвидели, что я буду вакцинироваться Файзером. :)
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:22

yanyura
Вы приводите хорошие и достаточно убедительные данные, делаете вполне логичные выводы, но допускаете одну-единственную ошибку - обращаетесь к Флер.
Она такая же "докторша", как я балерина.
Я, к сожалению, прозевал тот короткий момент, когда она выставляла своё фото, но всё же несмотря на положительные отзывы видевших, надеюсь, что звание доктора наук у нас пока ещё не получают теми же старыми способами, как иногда артистки хорошие роли, а безголосые певички хорошую раскрутку.
Невозможно спорить с человеком. который сначала проводит сравнение ЮАР и Великобритании, через час утверждает, что он ничего ни с кем не сравнивал, а на следующее утро опять сравнивает, попутно отрицая это. :)
Как называть такое поведение, пусть кашляй определит сам. За то определение, которое дал я, пост удалили, поэтому повторять не буду.
ЛАД
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Пон 20 гру, 2021 12:38
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