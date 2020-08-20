Асаф Замир, генеральный консул Израиля в Нью-Йорке, а также еще двенадцать сотрудников консульства больны коронавирусом, о чем сообщила в воскресенье, 19 декабря, жена Замира, актриса Майя Вертхаймер, на своей странице в социальной сети Instagram.



В этом посте говорится, что генконсул получил три дозы вакцины от коронавируса и чувствовал себя хорошо. Тест, давший положительный результат, был проведен накануне. Не исключено, что Замир заразился штаммом «омикрон», который недавно распространился в Нью-Йорке, говорится в заметке, опубликованной на сайте «Зман Исраэль».



Израильские СМИ напоминают, что неделю назад Замир побывал на конференции во Флориде. Участие в этом мероприятии приняли более 3000 человек, а большинство заседаний проходили в закрытых помещениях .

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В минувшую субботу Федеральный апелляционный суд США одобрил распоряжение президента Байдена, в соответствии с которым обязательной вакцинации подлежат работники частных компаний, где занято более 100 человек. Ранее аналогичное постановление было принято в отношении государственных служащих: 103 солдата морской пехоты США были уволены со службы за отказ от вакцинации.