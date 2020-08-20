Миокардит, конечно, очень редкое заболевание. И случается исключительно вследствие вакцинации. Связь однозначная. Вот только не знаю, как её устанавливают. Мне, правда, такой диагноз писали лет 60 назад. Может, заранее предвидели, что я буду вакцинироваться Файзером.
yanyura Вы приводите хорошие и достаточно убедительные данные, делаете вполне логичные выводы, но допускаете одну-единственную ошибку - обращаетесь к Флер. Она такая же "докторша", как я балерина. Я, к сожалению, прозевал тот короткий момент, когда она выставляла своё фото, но всё же несмотря на положительные отзывы видевших, надеюсь, что звание доктора наук у нас пока ещё не получают теми же старыми способами, как иногда артистки хорошие роли, а безголосые певички хорошую раскрутку. Невозможно спорить с человеком. который сначала проводит сравнение ЮАР и Великобритании, через час утверждает, что он ничего ни с кем не сравнивал, а на следующее утро опять сравнивает, попутно отрицая это. Как называть такое поведение, пусть кашляй определит сам. За то определение, которое дал я, пост удалили, поэтому повторять не буду.
Асаф Замир, генеральный консул Израиля в Нью-Йорке, а также еще двенадцать сотрудников консульства больны коронавирусом, о чем сообщила в воскресенье, 19 декабря, жена Замира, актриса Майя Вертхаймер, на своей странице в социальной сети Instagram.
В этом посте говорится, что генконсул получил три дозы вакцины от коронавируса и чувствовал себя хорошо. Тест, давший положительный результат, был проведен накануне. Не исключено, что Замир заразился штаммом «омикрон», который недавно распространился в Нью-Йорке, говорится в заметке, опубликованной на сайте «Зман Исраэль».
Израильские СМИ напоминают, что неделю назад Замир побывал на конференции во Флориде. Участие в этом мероприятии приняли более 3000 человек, а большинство заседаний проходили в закрытых помещениях. ...... В минувшую субботу Федеральный апелляционный суд США одобрил распоряжение президента Байдена, в соответствии с которым обязательной вакцинации подлежат работники частных компаний, где занято более 100 человек. Ранее аналогичное постановление было принято в отношении государственных служащих: 103 солдата морской пехоты США были уволены со службы за отказ от вакцинации.
на лінію служби 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що у ветаптеці невідомий чоловік відмовляється одягти маску».
Суд, шляхом комплексного аналізу і узагальнення діючого законодавства України, приходить до висновку.
...
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.(ст. 19 Конституції України). Таким чином, слід стверджувати, що без будь-яких застережень та незалежно від будь-яких цілей, причин чи суспільного або особистого інтересу, всі органи і посадові особи держави Україна повинні діяти строго у відповідності до Конституції та не мають повноважень виходити за межі норм Конституції, навіть якщо вони керуються законом, оскільки закон також не має суперечити Конституції.
Працівник поліції Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області не надав на вимогу Позивача доручення, від директора компанії ГУ Національної Поліції в Полтавській області полковника ОСОБА_3 на ведення підприємницької діяльності
В И Р І Ш И В:
Позовні вимоги ОСОБА_1 ... про визнання дій протиправними та скасування постанов ... по справі адміністративного правопорушення задоволити частково.
Визнати дії поліцейського сектору реагування патрульної поліції ... - протиправними.
Стягти з поліцейського сектору реагування патрульної поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області, ОСОБА_4 на користь ОСОБА_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 - 1856 ( одну тисячу вісімсот п"ятдесят шість ) гривень 00 копійок судового збору.
Нидерланды первыми среди европейских стран с сегодняшнего дня ввели общенациональный локдаун.
Он будет действовать как минимум до 14 января, и если эпидемическая ситуация не улучшится, то всеобщий карантин в стране может быть продлен.
В рамках ограничений на неделю раньше детей отпустили на каникулы, не будут работать рестораны, клубы, непродовольственные магазины, кинозалы, театры, музеи, тренажерные залы и другие места массового досуга. Также будут закрыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические кабинеты.
Отменены все праздничные рождественские мероприятия, в том числе проводимые на открытом воздухе.
Помимо этого, граждан страны ограничили в числе гостей. Так, на празднование Рождества 25 декабря семья сможет пригласить к себе не более четырех человек, а в остальные дни рождественских каникул — не более двух.
https://www.9tv.co.il/item/37666 Правда, немного удивляет момент принятия такого решения - в Нидерландах, похоже, уже начался спад заболеваемости. Возможно, боятся, что праздники сорвут спад волны и вызовут новую вспышку.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 гру, 2021 14:19, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:...пока ещё не получают теми же старыми способами, как иногда артистки хорошие роли, а безголосые певички хорошую раскрутку...
У меня для вас новость. В подобных сферах сейчас в основном действует старый способ - деньги. Причём, тариф сейчас заявляется открыто. Дошло до того, что, даже за большинство коммерческих съемок, платит модель. Т.е., хочешь сняться в рекламе, плати деньги. Хочешь пройтись по подиуму на показе в Дубаях, плати $2000, перелёт и проживание за свой счёт. Конкурсы красоты - тариф за поучаствовать и тариф за 1 место. Публикации себя в журналах оплачивает сама модель. Хочешь, чтоб именно тебя, как артиста, показали в новостях - плати деньги. Такой мировой тренд. Хочешь быть известным и знаменитым, плати деньги, и всё будет. Так что, лучше с этой сферой не сравнивайте. Там всё за деньги.
Действительно, интересное решение. При беглом его просмотре обратил внимание на следующее:
интересно, каким образом предложение
запропонували Позивачу купити маску, або щоб купив хтось з членів родини Позивача, дані дії правоохоронців підпадають під Стаття 189 ККУ...
попадает под статью ККУ
Стаття 189. Вимагання 1. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
3. Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.
4. Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, - карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Рішення Конституційного Суду України від 28 серпня 2020 року № 10-р/2020
м. К и ї в Справа № 1-14/2020(230/20) 28 серпня 2020 року № 10-р/2020 ... 3. Закрити конституційне провадження у справі щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) положень підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“ від 20 травня 2020 року № 392, пунктів 10, 17 Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією, затвердженого цією постановою, на підставі пункту 5 статті 62 Закону України „Про Конституційний Суд України“ – втрата чинності актом (його окремими положеннями), щодо якого порушено питання відповідності Конституції України.
Стягти з поліцейського сектору ..., ОСОБА_4 на користь ОСОБА_1, - 1856 ( одну тисячу вісімсот п"ятдесят шість ) гривень 00 копійок судового збору.
Что есть/наконец-то? -- это же не лично полицейский заплатит -- деньги из одного бюджетного кармана переложили в другой не менее бюджетный карман...
Или Ромасик не понял значение удаленного им слова?
чукча не читатель, чукча писатель:
В судовому засіданні було встановлено, що внаслідок неправильних дій ОСОБА_4 виник спір.
Відповідно до ст.139 ч.8 КАС України якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони суд має право покласти на таку сторону судові витрати повінстю незалежно від результатів вирішення спору. В зв"язку з викладеним судові витрати покласти на відповідача ОСОБА_4.