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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4681468246834684

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:41

Ирландия введет комендантский час в 20:00 для мест приема и размещения в рамках ряда новых мер, направленных на замедление распространения варианта Omicron.

В обращении к нации Taoiseach Майкл Мартин сказал, что, если его не остановить, новый штамм может создать реальную угрозу для больниц в Ирландии .

«Он настолько агрессивно распространяется среди всех возрастных групп, что мы, вероятно, будем наблюдать за инфекциями со скоростью, намного превышающей все, что мы наблюдали на сегодняшний день. Это настолько серьезно». он сказал.
...........
Новые правила вступят в силу в воскресенье, 19 декабря, и продлятся до 30 января.

Рестораны и бары должны закрываться в 20:00, после этого времени в закрытых помещениях не проводятся мероприятия.

https://www.9tv.co.il/item/37620
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее третья доза ее вакцины против Covid-19 повысила уровень антител против штамма "Омикрон" почти в 37 раз.

Об этом сообщает пресс-служба компании Moderna.

"Биотехнологическая компания Moderna сегодня объявила предварительные данные о нейтрализующих антителах против варианта "Омикрон" после бустеров-кандидатов компании в 50 и 100 мкг. Утвержденный в настоящее время бустер в 50 мкг увеличивал уровни нейтрализующих антител против "Омикрона" примерно в 37 раз, а доза в 100 мкг увеличивала уровни нейтрализующих антител примерно в 83 раза", - говорится в сообщении.

В компании сообщают, что данные Moderna основаны на анализе полученной информации относительно 20 реципиентов бустеров с уровнями антител, измеренными на 29-й день после вакцинации. Кроме того, в биотехнологической организации заявили, что они также работают над вакциной под "Омикрон", и в начале следующего года планируют начать ее испытания на людях.

В пресс-релизе указано, что бустерная доза в 100 мкг в целом безопасна и хорошо переносится. Частота и характер нежелательных явлений через 7 дней после ревакцинации в целом были аналогичными с таковыми после двух доз основного курса. В компании добавили, что наблюдалась тенденция к несколько более частым побочным реакциям после бустерной дозы в 100 мкг по сравнению с разрешенной бустерной дозой в 50 мкг.

"Эти данные, показывающие, что бустерная вакцина Moderna от COVID-19 может повысить уровни нейтрализующих антител в 37 раз, обнадеживают", - сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:45

  _hunter написав:
  Ромасик написав:Цитрин ну есть, наконец-то :lol:
Стягти з поліцейського сектору ..., ОСОБА_4 на користь ОСОБА_1, - 1856 ( одну тисячу вісімсот п"ятдесят шість ) гривень 00 копійок судового збору.

Что есть/наконец-то? :shock: -- это же не лично полицейский заплатит -- деньги из одного бюджетного кармана переложили в другой не менее бюджетный карман...

Или Ромасик не понял значение удаленного им слова? :lol:

Никогда такого не было
Эпидемия коронавируса в мире
и вот опять!
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:48

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:...пока ещё не получают теми же старыми способами, как иногда артистки хорошие роли, а безголосые певички хорошую раскрутку...

У меня для вас новость. В подобных сферах сейчас в основном действует старый способ - деньги.
......
Так что, лучше с этой сферой не сравнивайте. Там всё за деньги.

Не буду спорить, возможно. Есть и такой старый способ.
Но тоже надеюсь, что звание доктора наук таким способом не дают, хотя не уверен.
ЛАД
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Пон 20 гру, 2021 12:38
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