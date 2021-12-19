Ирландия введет комендантский час в 20:00 для мест приема и размещения в рамках ряда новых мер, направленных на замедление распространения варианта Omicron.
В обращении к нации Taoiseach Майкл Мартин сказал, что, если его не остановить, новый штамм может создать реальную угрозу для больниц в Ирландии .
«Он настолько агрессивно распространяется среди всех возрастных групп, что мы, вероятно, будем наблюдать за инфекциями со скоростью, намного превышающей все, что мы наблюдали на сегодняшний день. Это настолько серьезно». он сказал. ........... Новые правила вступят в силу в воскресенье, 19 декабря, и продлятся до 30 января.
Рестораны и бары должны закрываться в 20:00, после этого времени в закрытых помещениях не проводятся мероприятия.
Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее третья доза ее вакцины против Covid-19 повысила уровень антител против штамма "Омикрон" почти в 37 раз.
Об этом сообщает пресс-служба компании Moderna.
"Биотехнологическая компания Moderna сегодня объявила предварительные данные о нейтрализующих антителах против варианта "Омикрон" после бустеров-кандидатов компании в 50 и 100 мкг. Утвержденный в настоящее время бустер в 50 мкг увеличивал уровни нейтрализующих антител против "Омикрона" примерно в 37 раз, а доза в 100 мкг увеличивала уровни нейтрализующих антител примерно в 83 раза", - говорится в сообщении.
В компании сообщают, что данные Moderna основаны на анализе полученной информации относительно 20 реципиентов бустеров с уровнями антител, измеренными на 29-й день после вакцинации. Кроме того, в биотехнологической организации заявили, что они также работают над вакциной под "Омикрон", и в начале следующего года планируют начать ее испытания на людях.
В пресс-релизе указано, что бустерная доза в 100 мкг в целом безопасна и хорошо переносится. Частота и характер нежелательных явлений через 7 дней после ревакцинации в целом были аналогичными с таковыми после двух доз основного курса. В компании добавили, что наблюдалась тенденция к несколько более частым побочным реакциям после бустерной дозы в 100 мкг по сравнению с разрешенной бустерной дозой в 50 мкг.
"Эти данные, показывающие, что бустерная вакцина Moderna от COVID-19 может повысить уровни нейтрализующих антител в 37 раз, обнадеживают", - сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.