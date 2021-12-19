Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее третья доза ее вакцины против Covid-19 повысила уровень антител против штамма "Омикрон" почти в 37 раз.



Об этом сообщает пресс-служба компании Moderna.



"Биотехнологическая компания Moderna сегодня объявила предварительные данные о нейтрализующих антителах против варианта "Омикрон" после бустеров-кандидатов компании в 50 и 100 мкг. Утвержденный в настоящее время бустер в 50 мкг увеличивал уровни нейтрализующих антител против "Омикрона" примерно в 37 раз, а доза в 100 мкг увеличивала уровни нейтрализующих антител примерно в 83 раза", - говорится в сообщении.



В компании сообщают, что данные Moderna основаны на анализе полученной информации относительно 20 реципиентов бустеров с уровнями антител, измеренными на 29-й день после вакцинации. Кроме того, в биотехнологической организации заявили, что они также работают над вакциной под "Омикрон", и в начале следующего года планируют начать ее испытания на людях.



В пресс-релизе указано, что бустерная доза в 100 мкг в целом безопасна и хорошо переносится. Частота и характер нежелательных явлений через 7 дней после ревакцинации в целом были аналогичными с таковыми после двух доз основного курса. В компании добавили, что наблюдалась тенденция к несколько более частым побочным реакциям после бустерной дозы в 100 мкг по сравнению с разрешенной бустерной дозой в 50 мкг.



"Эти данные, показывающие, что бустерная вакцина Moderna от COVID-19 может повысить уровни нейтрализующих антител в 37 раз, обнадеживают", - сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.