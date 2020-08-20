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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4682468346844685>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:41

Ирландия введет комендантский час в 20:00 для мест приема и размещения в рамках ряда новых мер, направленных на замедление распространения варианта Omicron.

В обращении к нации Taoiseach Майкл Мартин сказал, что, если его не остановить, новый штамм может создать реальную угрозу для больниц в Ирландии .

«Он настолько агрессивно распространяется среди всех возрастных групп, что мы, вероятно, будем наблюдать за инфекциями со скоростью, намного превышающей все, что мы наблюдали на сегодняшний день. Это настолько серьезно». он сказал.
...........
Новые правила вступят в силу в воскресенье, 19 декабря, и продлятся до 30 января.

Рестораны и бары должны закрываться в 20:00, после этого времени в закрытых помещениях не проводятся мероприятия.

https://www.9tv.co.il/item/37620
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее третья доза ее вакцины против Covid-19 повысила уровень антител против штамма "Омикрон" почти в 37 раз.

Об этом сообщает пресс-служба компании Moderna.

"Биотехнологическая компания Moderna сегодня объявила предварительные данные о нейтрализующих антителах против варианта "Омикрон" после бустеров-кандидатов компании в 50 и 100 мкг. Утвержденный в настоящее время бустер в 50 мкг увеличивал уровни нейтрализующих антител против "Омикрона" примерно в 37 раз, а доза в 100 мкг увеличивала уровни нейтрализующих антител примерно в 83 раза", - говорится в сообщении.

В компании сообщают, что данные Moderna основаны на анализе полученной информации относительно 20 реципиентов бустеров с уровнями антител, измеренными на 29-й день после вакцинации. Кроме того, в биотехнологической организации заявили, что они также работают над вакциной под "Омикрон", и в начале следующего года планируют начать ее испытания на людях.

В пресс-релизе указано, что бустерная доза в 100 мкг в целом безопасна и хорошо переносится. Частота и характер нежелательных явлений через 7 дней после ревакцинации в целом были аналогичными с таковыми после двух доз основного курса. В компании добавили, что наблюдалась тенденция к несколько более частым побочным реакциям после бустерной дозы в 100 мкг по сравнению с разрешенной бустерной дозой в 50 мкг.

"Эти данные, показывающие, что бустерная вакцина Moderna от COVID-19 может повысить уровни нейтрализующих антител в 37 раз, обнадеживают", - сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:45

  _hunter написав:
  Ромасик написав:Цитрин ну есть, наконец-то :lol:
Стягти з поліцейського сектору ..., ОСОБА_4 на користь ОСОБА_1, - 1856 ( одну тисячу вісімсот п"ятдесят шість ) гривень 00 копійок судового збору.

Что есть/наконец-то? :shock: -- это же не лично полицейский заплатит -- деньги из одного бюджетного кармана переложили в другой не менее бюджетный карман...

Или Ромасик не понял значение удаленного им слова? :lol:

Никогда такого не было
Эпидемия коронавируса в мире
и вот опять!
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:48

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:...пока ещё не получают теми же старыми способами, как иногда артистки хорошие роли, а безголосые певички хорошую раскрутку...

У меня для вас новость. В подобных сферах сейчас в основном действует старый способ - деньги.
......
Так что, лучше с этой сферой не сравнивайте. Там всё за деньги.

Не буду спорить, возможно. Есть и такой старый способ.
Но тоже надеюсь, что звание доктора наук таким способом не дают, хотя не уверен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:53

  yanyura написав:Никогда такого не было
Эпидемия коронавируса в мире
и вот опять!

всего навсего 1% вакцинированных детей понадобилась медицинская помощь? Это типа мало?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:00

  yanyura написав:
Позивачка вказала, що постанову Кабінету Міністрів відповідно до рішення Конституційного Суду від 28.08.2020 року визнано неконституційною.

Неправда. Решением КСУ от 20.08.2020 Постанова КМУ не была признана неконституционной:

3. Закрити конституційне провадження у справі ..., на підставі ... – втрата чинності актом (його окремими положеннями)


Это я видел. Кабмин столько постанов и изменений наиздавал, что разобраться что сейчас действует, а что уже отменено не так-то просто.

А как прокомментируете вот эту цитату из решения суда?
З урахуванням того , що у: статті 24 Закону України Про правовий режим воєнного стану прийнятого 12 травня 2015 року; статті 27 Закону України Про правовий режим надзвичайного стану прийнятого 16 березня 2000 року - тобто прийнятих значно пізніше ніж ратифіковано Конвенцію про захист прав людини основоположних свобод, Україна зобов`язалась відступати саме від Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, а не відступати від зобов`язань за Конвенцією, що по правонаступництву Україна визнала пріоритет Пакту над Конвенцією, що поліцейський отримав інструктаж в повному обсязі щодо випадків в яких дозволяється відступати від норм міжнародного права, зміст вищевикладеного дозволяє стверджувати беззаперечний, неспростовний, юридично обґрунтований факт, що в будь-якому випадку обмеження поліцейським прав і свобод, включно із обмеженням права на вільне пересування територією України (державні та приватні установи, організації, заклади, парки, сквери тощо) без вдягнутої захисної (медичної) маски допускається виключно у випадках передбачених статтею 4 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, отже за відсутності введених в Україні або окремих її місцевостях режимів воєнного або надзвичайного стану, притягнення до адміністративної відповідальності за вільне пересування територією України (державні та приватні установи, організації, заклади, парки, сквери тощо) без вдягнутої захисної (медичної) маски не може мати місце, так як відсутня законна подія та відсутня законна підстава.


У меня чтото голова пошла кругом, пока пытался понять всю глубину глубин :)
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 20 гру, 2021 15:09, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:06

  yanyura написав:
  _hunter написав:
  Ромасик написав:Цитрин ну есть, наконец-то :lol:

Что есть/наконец-то? :shock: -- это же не лично полицейский заплатит -- деньги из одного бюджетного кармана переложили в другой не менее бюджетный карман...

Или Ромасик не понял значение удаленного им слова? :lol:

Никогда такого не было
Эпидемия коронавируса в мире
и вот опять!

Увы, но тут он прав, похоже:
В судовому засіданні було встановлено, що внаслідок неправильних дій ОСОБА_4 виник спір.

Відповідно до ст.139 ч.8 КАС України якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони суд має право покласти на таку сторону судові витрати повінстю незалежно від результатів вирішення спору. В зв"язку з викладеним судові витрати покласти на відповідача ОСОБА_4 .


Но там само Ришення трохи странно оформленно: первое упоминание ОСОБА_4 -- анонимное:
При прибутті на місце виклику, працівник поліції відповідач, ОСОБА_4 не роз"яснив позивачці її права та обов"язки, які передбачені ст.268 КупАП. Також ним не було зібрано адміністративний матеріал відносно ОСОБА_1

Хотя в "шапке" Станіслав Геннадійович есть -- и оно должно быть там...
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Но тоже надеюсь, что звание доктора наук таким способом не дают, хотя не уверен.

Не надейтесь. Моя дочка на 4-5 курсах универа (2010-2011 гг.) по просьбе завкафедрой участвовала в 4-х таких диссертациях (кандидата наук) - подбирала литературу и делала литобзор вместо диссертанта. За каждый получила по 100 долларов. Сколько получил завкафедрой, не интересовалась, но вряд ли наравне с ней или меньше.

Конечно, не все так делали свои диссертации, но тогда было (да и сейчас наверно осталось) "престижно" нардепам и занимающим достаточно высокие административные должности становиться кандидатами и докторами наук.

И если бы Кива был депутатом не от ОПЗЖ, его диссертацию утвердили не обращая внимания на журналистов.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:то что ваша научная практика состоит в том, чтобы тупо передрать чужие работы, совсем не означает, что все так делают.

У вас есть только два варианта:

1. Фактами показать, что в моих научных статьях я "тупо передрал чужие работы".
2. Признать, что такого сделать вы не можете и вы просто оболгали меня.

Ну или поступить, как вы обычно делаете, когда вас ловят на неправдивом - отмолчаться.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:У меня чтото голова пошла кругом, пока пытался понять всю глубину глубин

На трезвую голову такое понять тяжело. Даже и не буду пытаться.
yanyura
 
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Пон 20 гру, 2021 12:38
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