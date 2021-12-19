Уточните, какая именно медицинская помощь потребовалась этим детям.
Я уже оценивал эту статью 9 дней назад - Эпидемия коронавируса в мире
Какая-то у вас замедленность появилась, не последствия ли коронавируса?
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Додано: Пон 20 гру, 2021 15:35
Уточните, какая именно медицинская помощь потребовалась этим детям.
Я уже оценивал эту статью 9 дней назад - Эпидемия коронавируса в мире
Какая-то у вас замедленность появилась, не последствия ли коронавируса?
Додано: Пон 20 гру, 2021 15:58
Вот и пришло время жуткой официальной статистики - неофициальной оперативной я уже делился. Итак, общая смертность за октябрь:
2021 = 74282;
2020 = 59047;
2019 = 50245.
Избыточная смертность относительно доковидного периода - в районе 50%, 25 тыс человек в месяц, 800 человек в сутки. Самое время диссидентам пошутить.
Отношение рождаемости к смертности - 32 к 100. Т.е. менее одного рожденного на троих умерших. Едва ли в 90-х было хуже...
Уменьшение населения за 10 месяцев года на 317 тыс человек, за 12 последних месяцев - на 400 тыс человек, с начала пандемии - на 632 тыс человек
Додано: Пон 20 гру, 2021 16:07
извиняюсь, 9 дней назад я был в бане. Сегодня ЭТО зачем-то притащили мне в ответ, поэтому и получайте.
А суть разоблачения "фейка" флер состояла в том, что она типа упустила слово "только". Поэтому я и спрашиваю у ваксов: только 1% детей нужна медпомощь после вакцинации - это типа мало?
Какая медпомощь - то вероятно тоже очень важно. Но очевидно, что родители определили, что без медицинской помощи им не разобраться. А шиза или миокрадит у ребенка - то уже детали.
Додано: Пон 20 гру, 2021 16:10
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