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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4682468346844685

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:35

  Ромасик написав:всего навсего 1% вакцинированных детей понадобилась медицинская помощь? Это типа мало?

Уточните, какая именно медицинская помощь потребовалась этим детям.

Я уже оценивал эту статью 9 дней назад - Эпидемия коронавируса в мире
Какая-то у вас замедленность появилась, не последствия ли коронавируса?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:58

Вот и пришло время жуткой официальной статистики - неофициальной оперативной я уже делился. Итак, общая смертность за октябрь:

2021 = 74282;
2020 = 59047;
2019 = 50245.

Избыточная смертность относительно доковидного периода - в районе 50%, 25 тыс человек в месяц, 800 человек в сутки. Самое время диссидентам пошутить.

Отношение рождаемости к смертности - 32 к 100. Т.е. менее одного рожденного на троих умерших. Едва ли в 90-х было хуже...

Уменьшение населения за 10 месяцев года на 317 тыс человек, за 12 последних месяцев - на 400 тыс человек, с начала пандемии - на 632 тыс человек

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/12/153.pdf
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:07

  yanyura написав:
  Ромасик написав:всего навсего 1% вакцинированных детей понадобилась медицинская помощь? Это типа мало?

Уточните, какая именно медицинская помощь потребовалась этим детям.

Я уже оценивал эту статью 9 дней назад - Эпидемия коронавируса в мире
Какая-то у вас замедленность появилась, не последствия ли коронавируса?

извиняюсь, 9 дней назад я был в бане. Сегодня ЭТО зачем-то притащили мне в ответ, поэтому и получайте.
А суть разоблачения "фейка" флер состояла в том, что она типа упустила слово "только". Поэтому я и спрашиваю у ваксов: только 1% детей нужна медпомощь после вакцинации - это типа мало?
Какая медпомощь - то вероятно тоже очень важно. Но очевидно, что родители определили, что без медицинской помощи им не разобраться. А шиза или миокрадит у ребенка - то уже детали.
...обратился за медицинской помощью для лечения своих детей из-за побочных эффектов
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:10

В Минздраве РФ выдали разрешение фармацевтической компании «Генериум» на проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом со ссылкой на данные реестра разрешений на проведение клинических исследований 20 декабря сообщает РИА Новости.

«Изучение безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" у здоровых добровольцев», — уточняется в документе.

Предположительно, в исследовании примут участие 1 320 добровольцев. Завершить испытания новой назальной антикоронавирусной вакцины планируется 31 декабря 2023 года.

https://www.fontanka.ru/2021/12/20/70328801/
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:18

а что не так с николаевской больницей? Почему удалили?
Ромасик
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Пон 20 гру, 2021 12:38
ЛОБ

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