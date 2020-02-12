Ромасик написав:всего навсего 1% вакцинированных детей понадобилась медицинская помощь? Это типа мало?
Уточните, какая именно медицинская помощь потребовалась этим детям.
Я уже оценивал эту статью 9 дней назад - Эпидемия коронавируса в мире Какая-то у вас замедленность появилась, не последствия ли коронавируса?
извиняюсь, 9 дней назад я был в бане. Сегодня ЭТО зачем-то притащили мне в ответ, поэтому и получайте. А суть разоблачения "фейка" флер состояла в том, что она типа упустила слово "только". Поэтому я и спрашиваю у ваксов: только 1% детей нужна медпомощь после вакцинации - это типа мало? Какая медпомощь - то вероятно тоже очень важно. Но очевидно, что родители определили, что без медицинской помощи им не разобраться. А шиза или миокрадит у ребенка - то уже детали.
...обратился за медицинской помощью для лечения своих детей из-за побочных эффектов
В Минздраве РФ выдали разрешение фармацевтической компании «Генериум» на проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом со ссылкой на данные реестра разрешений на проведение клинических исследований 20 декабря сообщает РИА Новости.
«Изучение безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" у здоровых добровольцев», — уточняется в документе.
Предположительно, в исследовании примут участие 1 320 добровольцев. Завершить испытания новой назальной антикоронавирусной вакцины планируется 31 декабря 2023 года.
Николаевская инфекционная больница, прогремевшая на всю Украину в разгар пандемии, закрывается.
Об этом заявила главврач больницы Светлана Федорова.
В ноябре больница стала известна на всю страну, когда Светлана Федорова заявила о критической ситуации с кислородом для больных коронавирусом.
После этого на Федорову наслали проверки из Минздрава, власти организовали ее травлю. А сегодня главврач написала, что больницу с 1 января закроют.
"С 1 января нашу больницу закрывают. Больницу не подали как "ковидную", НСЗУ отказал в заключении договоров. Прошу всех родственников больных забирать своих пациентов куда скажет Облздрав. Нам не сообщают куда переводить", - написала сегодня она.
19 декабря в Бельгии, где 22 декабря будет объявлено о новых мерах, прошел очередной массовый митинг. По оценкам полиции, он насчитывал 3,5 тыс. протестующих. Произошло столкновение демонстрантов c полицией возле штаб-квартиры ЕС, 13 человек арестованы.
В Лондоне 19 декабря состоялся протест, насчитывавший несколько тысяч участников. В ходе столкновений демонстрантов с полицией несколько человек, получили травмы. Группа митингующих также устроила беспорядки возле магазина Apple, выкрикивая оскорбления покупателям и забросав здание яйцами.
В Вене 18 декабря прошла серия демонстраций, насчитывающая в совокупности несколько десятков тысяч участников. Большинство из 38 митингов, о которых сообщает полиция, были несогласованными. Власти Вены рассматривают возможность введения запрета на протесты в дневное время, если он будет принят, организовывать демонстрации можно будет только после 18:00
18 декабря по всей Германии также прошли митинги против обязательной вакцинации и вакцинации детей. Общее число участников превышало 20 000 человек, из них 8 000 насчитывали протесты в Гамбурге. Власти Берлина запретили проведение митинга, ссылаясь на несоблюдение масочного режима и социального дистанцирования, однако, несмотря на это, в городе прошло несколько стихийных демонстраций.
В Новой Зеландии прошли многотысячные протесты против обязательной вакцинации и продления ограничений несмотря на то, что правительство объявило о достижении отметки вакцинации в 90% от всего подлежащего ей населения.
В Нидерландах также состоялась серия протестов. Митингующие бросали в полицейских пиротехнику, полиция использовала водометы для разгона толпы.
Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее третья доза ее вакцины против Covid-19 повысила уровень антител против штамма "Омикрон" почти в 37 раз.
Об этом сообщает пресс-служба компании Moderna.
"Биотехнологическая компания Moderna сегодня объявила предварительные данные о нейтрализующих антителах против варианта "Омикрон" после бустеров-кандидатов компании в 50 и 100 мкг. Утвержденный в настоящее время бустер в 50 мкг увеличивал уровни нейтрализующих антител против "Омикрона" примерно в 37 раз, а доза в 100 мкг увеличивала уровни нейтрализующих антител примерно в 83 раза", - говорится в сообщении.
В компании сообщают, что данные Moderna основаны на анализе полученной информации относительно 20 реципиентов бустеров с уровнями антител, измеренными на 29-й день после вакцинации. Кроме того, в биотехнологической организации заявили, что они также работают над вакциной под "Омикрон", и в начале следующего года планируют начать ее испытания на людях.
В пресс-релизе указано, что бустерная доза в 100 мкг в целом безопасна и хорошо переносится. Частота и характер нежелательных явлений через 7 дней после ревакцинации в целом были аналогичными с таковыми после двух доз основного курса. В компании добавили, что наблюдалась тенденция к несколько более частым побочным реакциям после бустерной дозы в 100 мкг по сравнению с разрешенной бустерной дозой в 50 мкг.
"Эти данные, показывающие, что бустерная вакцина Moderna от COVID-19 может повысить уровни нейтрализующих антител в 37 раз, обнадеживают", - сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.
Если меньше антител (после двух доз) против нового вируса бесполезны то больше антител - конечно же "защищают". Ну не утилизировать же такой "ценный продукт" после выхода новых версий вакцин.
Цитрин написав:Погибшим от ковида было от 53 до 87 лет.
Серьезно? А может надо правильно прочитать статью:
Вы как всегда занимаетесь манипуляциями, пытаясь заболтать тему и подменить суть, исказив смысл.
Читать статью внимательнее следовало Вам. В ней речь шла обо всех погибших от ковида и возраст погибших от ковида начинается с 53 лет.
Что Вы сами-же и подтверждаете в конце своего манипулятивного сообщения, приводя возраст 53 года для самой молодой из погибших от ковида:
yanyura написав:По 53-летней:
53 Jahre alt, die Frau aus dem Bezirk Baden war nicht geimpft.
Процент уколизации в возрастной группе 55 лет и выше (т.е. в возрасте тех кто погиб от ковида) - 82%.
И процент уколизированных среди погибших от ковида - тоже 81%.
Я понимаю, что Вы хотели исключить из погибших всех не уколизированных, чтобы поднять возраст погибших, подогнав статистику под более удобные Вам цифры. Но это была грубейшая манипуляция с Вашей стороны.
Для корректной оценки по выборке нужно брать всю выборку погибших от ковида, не отсеивая из неё "неудобных" пациентов, которые не вписываются в то мнение которое Вы пытаетесь навязать.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 20 гру, 2021 17:08, всього редагувалось 12 разів.
Быть в бане означает лишь то, что в это время вы не можете писать на форуме. Чтение форума во время бана ничем не ограничивается. Скажите честно, что вы обрадовались незапланированному "отдыху" от сайта и наконец-то занялись временно отложенными любимыми делами.
Ромасик Поэтому я и спрашиваю у ваксов: только 1% детей нужна медпомощь после вакцинации - это типа мало? Какая медпомощь - то вероятно тоже очень важно. Но очевидно, что родители определили, что без медицинской помощи им не разобраться. А шиза или миокрадит у ребенка - то уже детали.
Родители бывают разные, кто-то при малейшем чихе хватает ребенка и мчится к врачу, кто-то не обращает внимания на явные признаки аппендицита. Поэтому и важно знать, какая именно помощь потребовалась ребенку.
Предполагать можно всякое - "ребенок начал капризничать" - 99,99% или - "у ребенка появились проблемы с дыханием" - 99,99%
Я не экстрасенс, чтобы по тому, что написано там увидеть причину обращения к врачу. А вы?
Именно поэтому такие непонятные статьи серьезные люди на серьезные сайты не приносят. А вот для уровня "бабушки на лавочке обсуждают" статья подходит 100%.
По роли Голубовской в разработке украинского протокола лечения Ковид-19. Читаем:
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.04.2021 No 771
ПРОТОКОЛ НАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ (COVID-19) ТА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТАМ ... Особи які перехворіли COVID-19 із наявними/тривалими порушеннями функції легень через 6–8 тижнів після виписки з лікарні повинні пройти комплексну програму легеневої реабілітації, що відповідає встановленим міжнародним стандартам (Quality Standards for Pulmonary Rehabilitation in Adults, 2014; British Thoracic Society guideline on pulmonary rehabilitation in adults, 2013; American Thoracic Society, Assembly on Pulmonary Rehabilitation "Guidance for re-opening pulmonary rehabilitation programs", 2020). ...
Кстати здесь есть и по вашему спору с vitaliian по рентгену:
Необхідно направити пацієнта на рентгенографію грудної клітки до 12 тижнів після гострого захворювання COVID-19, якщо раніше дане дослідження не виконувалось, а у пацієнта зберігаються симптоми порушення дихання. Попередні результати рентгенографії грудної клітки не повинні визначати необхідність направлення на подальший огляд
2021
КЛІНІЧНЕ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З COVID-19 «ЖИВА» КЛІНІЧНА НАСТАНОВА ... За основу даної клінічної настанови обрано настанову ВООЗ «Clinical management of COVID-19: interim guidance» (27.05.2020), яка більшою мірою відповідає специфіці медичної допомоги в нашій країні. В клінічну настанову були включені також клінічні рекомендації, що були використані при розробці протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» у 7 редакціях (наказ МОЗ України від 02 квітня 2020 року No 762 із змінами і доповненнями, внесеними наказами МОЗ України від 10.04.2020 No 852, від 21.07.2020 No 1653, від 17.09.2020 No 2116, від 11.11.2020 No 2583, від 20.11.2020 No 2693, від 31.12.2020 No 3094), а саме керівництва ВООЗ, Великої Британії, Бельгії, США та Австралії.
Адаптація клінічної настанови передбачала внесення в незмінний текст оригінальної настанови коментарів робочої групи, у яких відображено можливість виконання тих чи інших положень клінічної настанови в реальних умовах вітчизняної системи охорони здоров’я, доступність медичних втручань, наявність реєстрації в Україні лікарських засобів, що зазначені в клінічній настанові, відповідність нормативній базі щодо організації надання медичної допомоги. Настанова ВООЗ «Clinical management of COVID-19: interim guidance» 27 May 2020 була доповнена розділом 3. Профілактика із відповідним уточненням номерів наступних частин. ... Для синтезу поточної версії клінічної настанови було використано фрагменти з наступних клінічних настанов:
По комендантскому часу в Ирландии забыл добавить данные об их ситуации. Заболеваемость сильно выросла. Если с середины июля по октябрь было 1-2 тыс. в сутки, то в ноябре 3-4 тыс. с отдельными выбросами выше, в декабре достаточно часто выше 5 тыс., а 18 декабря Ирландия сообщила о 7.333 новых случаях за сутки. С учётом численности населения (5 018 517 человек) для сравнения с нами цифры надо увеличить в 7-8 раз, т.е. получим 50-55 тыс. Наш рекорд был вдвое ниже, но о качестве выявления больных у нас (о количестве тестов) уже много писали.
Соответственно, большое количество активных случаев. При том, что рост происходит заметно медленнее, чем в предыдущие волны, это дало рекорд по количеству активных случаев за всё время эпидемии. Если в зимнюю волну максимум был 28 января 102.915, то на 19 декабря 2021 имеем 137.776 активных случаев.
По смертности. В июне-июле было 0. До середины октября было до 40. С 20 октября выросли и стало 50-70. 4 ноября они показали 81 смерть. Или с учётом численности населения для нас это эквивалентно 570-650 смертей. За неделю. Мы такое выдавали за день. Даже сегодня с последними очень низкими по нашим меркам цифрами за 2 последних выходных у нас за 7 дней 2047 смертей, т.е. в 3-4 раза больше.
Но мы будем рассказывать о неконституционности требования надевать маску при заходе в магазин и радоваться идиотским решениям судов. При этом по другим поводам будем осуждать нашу судебную систему и требовать её коренного и срочного реформирования.