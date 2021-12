..., яка більшою мірою відповідає специфіці медичної допомоги в нашій країні.В клінічну настанову були, що були використані при розробці протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» у 7 редакціях (наказ МОЗ України від 02 квітня 2020 року No 762 із змінами і доповненнями, внесеними наказами МОЗ України від 10.04.2020 No 852, від 21.07.2020 No 1653, від 17.09.2020 No 2116, від 11.11.2020 No 2583, від 20.11.2020 No 2693, від 31.12.2020 No 3094),внесення в незмінний текст оригінальної настанови коментарів робочої групи, у яких відображено, відповідність нормативній базі щодо організації надання медичної допомоги....Для синтезу поточної версії клінічної настанови1. Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with mild symptoms and management of contacts: interim guidance, 20 January 2020rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y2. COVID-19 rapid guideline: antibiotics for pneumonia in adults in hospital. NICE guideline Published: 1 May 2020 (updated 9 October 2020)3. INTERIM CLINICAL GUIDANCE FOR ADULTS WITH SUSPECTED OR CONFIRMED COVID-19 IN BELGIUM 1 December 2020; Version 15 Addition 2 December 202019_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf4. Infectious Diseases Society of America. Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19 (updated, 12/2/2020).5. Anticoagulation management in COVID-19 positive patients BSTH consensus guideline25 November 20206. COVID-19 rapid guideline: reducing the risk of venous thromboembolism in over 16s with COVID-19 NICE guideline [NG186] Published date: 20 November 20207. NIH. COVID-19 Treatment Guidelines (Last Updated: December 3, 2020)8. Therapeutics and COVID-19: living guideline WHO 20 November 20209. Australian National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce. Australian guidelines for the clinical care of people with COVID-19 (published on 03/12/2020)10. Corticosteroids for COVID-19 Living guidance 2 September 2020 WHO 202011. COVID-19 rapid guideline: acute myocardial injury NICE guideline Published: 23 April 202012. COVID-19 rapid guideline: vitamin D NICE guideline Published: 17 December 20206614202672070913. COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19 NICE guideline Published: 18 December 202014. Traitement et prise en charge de l’enfant atteint de la COVID-19: Particularités pédiatriques 16.12.2020...