RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4683468446854686>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:35

  Ромасик написав:всего навсего 1% вакцинированных детей понадобилась медицинская помощь? Это типа мало?

Уточните, какая именно медицинская помощь потребовалась этим детям.

Я уже оценивал эту статью 9 дней назад - Эпидемия коронавируса в мире
Какая-то у вас замедленность появилась, не последствия ли коронавируса?
yanyura
 
Повідомлень: 6397
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1995 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:58

Вот и пришло время жуткой официальной статистики - неофициальной оперативной я уже делился. Итак, общая смертность за октябрь:

2021 = 74282;
2020 = 59047;
2019 = 50245.

Избыточная смертность относительно доковидного периода - в районе 50%, 25 тыс человек в месяц, 800 человек в сутки. Самое время диссидентам пошутить.

Отношение рождаемости к смертности - 32 к 100. Т.е. менее одного рожденного на троих умерших. Едва ли в 90-х было хуже...

Уменьшение населения за 10 месяцев года на 317 тыс человек, за 12 последних месяцев - на 400 тыс человек, с начала пандемии - на 632 тыс человек

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/12/153.pdf
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11901
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2942 раз.
Подякували: 6408 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:07

  yanyura написав:
  Ромасик написав:всего навсего 1% вакцинированных детей понадобилась медицинская помощь? Это типа мало?

Уточните, какая именно медицинская помощь потребовалась этим детям.

Я уже оценивал эту статью 9 дней назад - Эпидемия коронавируса в мире
Какая-то у вас замедленность появилась, не последствия ли коронавируса?

извиняюсь, 9 дней назад я был в бане. Сегодня ЭТО зачем-то притащили мне в ответ, поэтому и получайте.
А суть разоблачения "фейка" флер состояла в том, что она типа упустила слово "только". Поэтому я и спрашиваю у ваксов: только 1% детей нужна медпомощь после вакцинации - это типа мало?
Какая медпомощь - то вероятно тоже очень важно. Но очевидно, что родители определили, что без медицинской помощи им не разобраться. А шиза или миокрадит у ребенка - то уже детали.
...обратился за медицинской помощью для лечения своих детей из-за побочных эффектов
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3661
З нами з: 30.03.15
Подякував: 877 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:10

В Минздраве РФ выдали разрешение фармацевтической компании «Генериум» на проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом со ссылкой на данные реестра разрешений на проведение клинических исследований 20 декабря сообщает РИА Новости.

«Изучение безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" у здоровых добровольцев», — уточняется в документе.

Предположительно, в исследовании примут участие 1 320 добровольцев. Завершить испытания новой назальной антикоронавирусной вакцины планируется 31 декабря 2023 года.

https://www.fontanka.ru/2021/12/20/70328801/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21119
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4999 раз.
Подякували: 4652 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:28

Николаевская инфекционная больница, прогремевшая на всю Украину в разгар пандемии, закрывается.

Об этом заявила главврач больницы Светлана Федорова.

В ноябре больница стала известна на всю страну, когда Светлана Федорова заявила о критической ситуации с кислородом для больных коронавирусом.

После этого на Федорову наслали проверки из Минздрава, власти организовали ее травлю. А сегодня главврач написала, что больницу с 1 января закроют.

"С 1 января нашу больницу закрывают. Больницу не подали как "ковидную", НСЗУ отказал в заключении договоров. Прошу всех родственников больных забирать своих пациентов куда скажет Облздрав. Нам не сообщают куда переводить", - написала сегодня она.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Заблокований
Повідомлень: 15699
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8936 раз.
Подякували: 4283 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:34

19 декабря в Бельгии, где 22 декабря будет объявлено о новых мерах, прошел очередной массовый митинг. По оценкам полиции, он насчитывал 3,5 тыс. протестующих. Произошло столкновение демонстрантов c полицией возле штаб-квартиры ЕС, 13 человек арестованы.

В Лондоне 19 декабря состоялся протест, насчитывавший несколько тысяч участников. В ходе столкновений демонстрантов с полицией несколько человек, получили травмы. Группа митингующих также устроила беспорядки возле магазина Apple, выкрикивая оскорбления покупателям и забросав здание яйцами.

В Вене 18 декабря прошла серия демонстраций, насчитывающая в совокупности несколько десятков тысяч участников. Большинство из 38 митингов, о которых сообщает полиция, были несогласованными. Власти Вены рассматривают возможность введения запрета на протесты в дневное время, если он будет принят, организовывать демонстрации можно будет только после 18:00

18 декабря по всей Германии также прошли митинги против обязательной вакцинации и вакцинации детей. Общее число участников превышало 20 000 человек, из них 8 000 насчитывали протесты в Гамбурге. Власти Берлина запретили проведение митинга, ссылаясь на несоблюдение масочного режима и социального дистанцирования, однако, несмотря на это, в городе прошло несколько стихийных демонстраций.

В Новой Зеландии прошли многотысячные протесты против обязательной вакцинации и продления ограничений несмотря на то, что правительство объявило о достижении отметки вакцинации в 90% от всего подлежащего ей населения.

В Нидерландах также состоялась серия протестов. Митингующие бросали в полицейских пиротехнику, полиция использовала водометы для разгона толпы.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Заблокований
Повідомлень: 15699
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8936 раз.
Подякували: 4283 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:41

  vitaliian написав:
Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее третья доза ее вакцины против Covid-19 повысила уровень антител против штамма "Омикрон" почти в 37 раз.

Об этом сообщает пресс-служба компании Moderna.

"Биотехнологическая компания Moderna сегодня объявила предварительные данные о нейтрализующих антителах против варианта "Омикрон" после бустеров-кандидатов компании в 50 и 100 мкг. Утвержденный в настоящее время бустер в 50 мкг увеличивал уровни нейтрализующих антител против "Омикрона" примерно в 37 раз, а доза в 100 мкг увеличивала уровни нейтрализующих антител примерно в 83 раза", - говорится в сообщении.

В компании сообщают, что данные Moderna основаны на анализе полученной информации относительно 20 реципиентов бустеров с уровнями антител, измеренными на 29-й день после вакцинации. Кроме того, в биотехнологической организации заявили, что они также работают над вакциной под "Омикрон", и в начале следующего года планируют начать ее испытания на людях.

В пресс-релизе указано, что бустерная доза в 100 мкг в целом безопасна и хорошо переносится. Частота и характер нежелательных явлений через 7 дней после ревакцинации в целом были аналогичными с таковыми после двух доз основного курса. В компании добавили, что наблюдалась тенденция к несколько более частым побочным реакциям после бустерной дозы в 100 мкг по сравнению с разрешенной бустерной дозой в 50 мкг.

"Эти данные, показывающие, что бустерная вакцина Moderna от COVID-19 может повысить уровни нейтрализующих антител в 37 раз, обнадеживают", - сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Если меньше антител (после двух доз) против нового вируса бесполезны то больше антител - конечно же "защищают". Ну не утилизировать же такой "ценный продукт" после выхода новых версий вакцин.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2563
З нами з: 08.09.09
Подякував: 53 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:51

  yanyura написав:
  Цитрин написав:Погибшим от ковида было от 53 до 87 лет.

Серьезно? А может надо правильно прочитать статью:


Вы как всегда занимаетесь манипуляциями, пытаясь заболтать тему и подменить суть, исказив смысл.

Читать статью внимательнее следовало Вам. В ней речь шла обо всех погибших от ковида и возраст погибших от ковида начинается с 53 лет.

Что Вы сами-же и подтверждаете в конце своего манипулятивного сообщения, приводя возраст 53 года для самой молодой из погибших от ковида:
  yanyura написав:По 53-летней:
53 Jahre alt, die Frau aus dem Bezirk Baden war nicht geimpft.



Процент уколизации в возрастной группе 55 лет и выше (т.е. в возрасте тех кто погиб от ковида) - 82%.

И процент уколизированных среди погибших от ковида - тоже 81%.


Я понимаю, что Вы хотели исключить из погибших всех не уколизированных, чтобы поднять возраст погибших, подогнав статистику под более удобные Вам цифры. Но это была грубейшая манипуляция с Вашей стороны.

Для корректной оценки по выборке нужно брать всю выборку погибших от ковида, не отсеивая из неё "неудобных" пациентов, которые не вписываются в то мнение которое Вы пытаетесь навязать.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 20 гру, 2021 17:08, всього редагувалось 12 разів.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 977
З нами з: 26.06.21
Подякував: 134 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:56

Ромасик
извиняюсь, 9 дней назад я был в бане.

Быть в бане означает лишь то, что в это время вы не можете писать на форуме. Чтение форума во время бана ничем не ограничивается. Скажите честно, что вы обрадовались незапланированному "отдыху" от сайта и наконец-то занялись временно отложенными любимыми делами.
Ромасик
Поэтому я и спрашиваю у ваксов: только 1% детей нужна медпомощь после вакцинации - это типа мало?
Какая медпомощь - то вероятно тоже очень важно. Но очевидно, что родители определили, что без медицинской помощи им не разобраться. А шиза или миокрадит у ребенка - то уже детали.

Родители бывают разные, кто-то при малейшем чихе хватает ребенка и мчится к врачу, кто-то не обращает внимания на явные признаки аппендицита. Поэтому и важно знать, какая именно помощь потребовалась ребенку.

Предполагать можно всякое - "ребенок начал капризничать" - 99,99%
или - "у ребенка появились проблемы с дыханием" - 99,99%

Я не экстрасенс, чтобы по тому, что написано там увидеть причину обращения к врачу. А вы?

Именно поэтому такие непонятные статьи серьезные люди на серьезные сайты не приносят. А вот для уровня "бабушки на лавочке обсуждают" статья подходит 100%.

По роли Голубовской в разработке украинского протокола лечения Ковид-19.
Читаем:
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
від 20.04.2021 No 771

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ
З КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ (COVID-19) ТА
РЕКОНВАЛЕСЦЕНТАМ
...
Особи які перехворіли COVID-19 із наявними/тривалими порушеннями функції легень через 6–8 тижнів після виписки з лікарні повинні пройти комплексну програму легеневої реабілітації, що відповідає встановленим міжнародним стандартам (Quality Standards for Pulmonary Rehabilitation in Adults, 2014; British Thoracic Society guideline on pulmonary rehabilitation in adults, 2013; American Thoracic Society, Assembly on Pulmonary Rehabilitation "Guidance for re-opening pulmonary rehabilitation programs", 2020).
...

https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploa ... abilit.pdf

Кстати здесь есть и по вашему спору с vitaliian по рентгену:
Необхідно направити пацієнта на рентгенографію грудної клітки до 12
тижнів після гострого захворювання COVID-19, якщо раніше дане дослідження
не виконувалось, а у пацієнта зберігаються симптоми порушення дихання.
Попередні результати рентгенографії грудної клітки не повинні визначати
необхідність направлення на подальший огляд



2021

КЛІНІЧНЕ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З COVID-19
«ЖИВА» КЛІНІЧНА НАСТАНОВА
...
За основу даної клінічної настанови обрано настанову ВООЗ «Clinical management of COVID-19: interim guidance» (27.05.2020), яка більшою мірою відповідає специфіці медичної допомоги в нашій країні.
В клінічну настанову були включені також клінічні рекомендації, що були використані при розробці протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» у 7 редакціях (наказ МОЗ України від 02 квітня 2020 року No 762 із змінами і доповненнями, внесеними наказами МОЗ України від 10.04.2020 No 852, від 21.07.2020 No 1653, від 17.09.2020 No 2116, від 11.11.2020 No 2583, від 20.11.2020 No 2693, від 31.12.2020 No 3094), а саме керівництва ВООЗ, Великої Британії, Бельгії, США та Австралії.

Адаптація клінічної настанови передбачала внесення в незмінний текст оригінальної настанови коментарів робочої групи, у яких відображено можливість виконання тих чи інших положень клінічної настанови в реальних умовах вітчизняної системи охорони здоров’я, доступність медичних втручань, наявність реєстрації в Україні лікарських засобів, що зазначені в клінічній настанові, відповідність нормативній базі щодо організації надання медичної допомоги. Настанова ВООЗ «Clinical management of COVID-19: interim guidance» 27 May 2020 була доповнена розділом 3. Профілактика із відповідним уточненням номерів наступних частин.
...
Для синтезу поточної версії клінічної настанови було використано фрагменти з наступних клінічних настанов:

1. Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with mild symptoms and management of contacts: interim guidance, 20 January 2020 https://apps.who.int/iris/bitstream/han ... 240001152-
rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y
2. COVID-19 rapid guideline: antibiotics for pneumonia in adults in hospital. NICE guideline Published: 1 May 2020 (updated 9 October 2020) https://www.nice.org.uk/guidance/ng173
3. INTERIM CLINICAL GUIDANCE FOR ADULTS WITH SUSPECTED OR CONFIRMED COVID-19 IN BELGIUM 1 December 2020; Version 15 Addition 2 December 2020 https://covid-19.sciensano.be/sites/def ... d19/COVID-
19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf
4. Infectious Diseases Society of America. Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19 (updated, 12/2/2020). https://www.idsociety.org/globalassets/ ... v3.5.1.pdf
5. Anticoagulation management in COVID-19 positive patients BSTH consensus guideline https://covid-19.sciensano.be/sites/def ... gement.pdf 25 November 2020
6. COVID-19 rapid guideline: reducing the risk of venous thromboembolism in over 16s with COVID-19 NICE guideline [NG186] Published date: 20 November 2020 https://www.nice.org.uk/guidance/ng186/ ... 2025041093
7. NIH. COVID-19 Treatment Guidelines (Last Updated: December 3, 2020) https://files.covid19treatmentguideline ... elines.pdf
8. Therapeutics and COVID-19: living guideline WHO 20 November 2020 https://apps.who.int/iris/rest/bitstrea ... 0/retrieve
9. Australian National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce. Australian guidelines for the clinical care of people with COVID-19 (published on 03/12/2020) https://app.magicapp.org/#/guideline/4671
10. Corticosteroids for COVID-19 Living guidance 2 September 2020 WHO 2020 https://apps.who.int/iris/bitstream/han ... sAllowed=y
11. COVID-19 rapid guideline: acute myocardial injury NICE guideline Published: 23 April 2020 https://www.nice.org.uk/guidance/ng171/ ... 1956176837
12. COVID-19 rapid guideline: vitamin D NICE guideline Published: 17 December 2020 https://www.nice.org.uk/guidance/ng187/ ... min-d-pdf-
66142026720709
13. COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19 NICE guideline Published: 18 December 2020 https://www.nice.org.uk/guidance/ng188/ ... 2028400325
14. Traitement et prise en charge de l’enfant atteint de la COVID-19: Particularités pédiatriques 16.12.2020 https://covid-19.sciensano.be/sites/def ... nfants.pdf
...

https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploa ... vid-19.pdf

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
02 квітня 2020 року No 762
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 11 листопада 2021 року No 2495)

ПРОТОКОЛ
«НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)»
...
IV. Перелік літературних джерел, використаних при розробці клінічного
протоколу медичної допомоги
...

https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploa ... ovid19.pdf
Стр. 50-57, 100 наименований источников. Покажите в них хоть один украинский.

И после этого вы будете утверждать, что Украина в целом и Голубовская в частности самостоятельно разработали методики лечения Ковида?
yanyura
 
Повідомлень: 6397
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1995 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:57

По комендантскому часу в Ирландии забыл добавить данные об их ситуации.
Заболеваемость сильно выросла.
Если с середины июля по октябрь было 1-2 тыс. в сутки, то в ноябре 3-4 тыс. с отдельными выбросами выше, в декабре достаточно часто выше 5 тыс., а 18 декабря Ирландия сообщила о 7.333 новых случаях за сутки. С учётом численности населения (5 018 517 человек) для сравнения с нами цифры надо увеличить в 7-8 раз, т.е. получим 50-55 тыс. Наш рекорд был вдвое ниже, но о качестве выявления больных у нас (о количестве тестов) уже много писали.

Соответственно, большое количество активных случаев. При том, что рост происходит заметно медленнее, чем в предыдущие волны, это дало рекорд по количеству активных случаев за всё время эпидемии. Если в зимнюю волну максимум был 28 января 102.915, то на 19 декабря 2021 имеем 137.776 активных случаев.

По смертности.
В июне-июле было 0.
До середины октября было до 40.
С 20 октября выросли и стало 50-70.
4 ноября они показали 81 смерть. Или с учётом численности населения для нас это эквивалентно 570-650 смертей. За неделю. Мы такое выдавали за день. Даже сегодня с последними очень низкими по нашим меркам цифрами за 2 последних выходных у нас за 7 дней 2047 смертей, т.е. в 3-4 раза больше.

Но мы будем рассказывать о неконституционности требования надевать маску при заходе в магазин и радоваться идиотским решениям судов. При этом по другим поводам будем осуждать нашу судебную систему и требовать её коренного и срочного реформирования.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21119
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4999 раз.
Подякували: 4652 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4683468446854686>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2001, Aps, flyman, Xenon, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7901 15987147
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 гру, 2021 12:38
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.