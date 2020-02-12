Додано: Пон 20 гру, 2021 16:57

По комендантскому часу в Ирландии забыл добавить данные об их ситуации.

Заболеваемость сильно выросла.

Если с середины июля по октябрь было 1-2 тыс. в сутки, то в ноябре 3-4 тыс. с отдельными выбросами выше, в декабре достаточно часто выше 5 тыс., а 18 декабря Ирландия сообщила о 7.333 новых случаях за сутки. С учётом численности населения (5 018 517 человек) для сравнения с нами цифры надо увеличить в 7-8 раз, т.е. получим 50-55 тыс. Наш рекорд был вдвое ниже, но о качестве выявления больных у нас (о количестве тестов) уже много писали.



Соответственно, большое количество активных случаев. При том, что рост происходит заметно медленнее, чем в предыдущие волны, это дало рекорд по количеству активных случаев за всё время эпидемии. Если в зимнюю волну максимум был 28 января 102.915, то на 19 декабря 2021 имеем 137.776 активных случаев.



По смертности.

В июне-июле было 0.

До середины октября было до 40.

С 20 октября выросли и стало 50-70.

4 ноября они показали 81 смерть. Или с учётом численности населения для нас это эквивалентно 570-650 смертей. За неделю. Мы такое выдавали за день. Даже сегодня с последними очень низкими по нашим меркам цифрами за 2 последних выходных у нас за 7 дней 2047 смертей, т.е. в 3-4 раза больше.



Но мы будем рассказывать о неконституционности требования надевать маску при заходе в магазин и радоваться идиотским решениям судов. При этом по другим поводам будем осуждать нашу судебную систему и требовать её коренного и срочного реформирования.