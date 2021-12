Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 140 Додано: Пон 20 гру, 2021 17:06 yanyura Кстати здесь есть и по вашему спору с vitaliian по рентгену:

Необхідно направити пацієнта на рентгенографію грудної клітки до 12

тижнів після гострого захворювання COVID-19, якщо раніше дане дослідження

Необхідно направити пацієнта на рентгенографію грудної клітки до 12 тижнів після гострого захворювання COVID-19, якщо раніше дане дослідження не виконувалось, даже не в этом суть, врач диагностирует не только ковид но и другие возможные заболевания по тем симптомам которые сама видит. Послушав хрипы и кашель вероятно она заподозрила бронхит/пневмонию и направила на рентген. Некоторым манипуляторам невдомёк что бывают и другие диагнозы со своими протоколами, а слово ковид на лбу не написано, чтобы семейный врач априори лечила всех от ковида. vitaliian

Так что там насчёт Гибралтара?

Или Вы "не видели"

Или Вы, как и Вкладчик, страдаете провалами памяти и забыли о своих переживаниях по поводу?

Меня слушали уже после пцр-теста. До теста можно было и не приходить, т.к. температуру и сатурацию я и сам дома могу померять, а симптомы по телефону можно было рассказать. Но для получения направления на тест с Рентгеном нужно прийти. Такова процедура...



ЛАД написав: Так что там насчёт Гибралтара?

Так что там насчёт Гибралтара?



Уже вроде обсуждали, я склоняюсь к тому, что наши цифры и цифры Гибралтара имеют разный смысл, поэтому сравнивать их нельзя.



Меня слушали уже после пцр-теста. До теста можно было и не приходить, т.к. температуру и сатурацию я и сам дома могу померять, а симптомы по телефону можно было рассказать. Но для получения направления на тест с Рентгеном нужно прийти. Такова процедура... Уже вроде обсуждали, я склоняюсь к тому, что наши цифры и цифры Гибралтара имеют разный смысл, поэтому сравнивать их нельзя. Например наши цифры могут быть получены на основе "избыточной смертности", а цифры в Гибралтаре по фактическим данным. В этом случае смысл этих цифр разный и сравнивать их некорректно. Цитрин

Меня слушали уже после пцр-теста. До теста можно было и не приходить, т.к. температуру и сатурацию я и сам дома могу померять, а симптомы по телефону можно было рассказать. Но для получения направления на тест с Рентгеном нужно прийти. Такова процедура... После этого ещё один вопрос. А что теперь переходим на лечение по телефону? Старые методы отменяются? Позвонил врачу, рассказал симптомы - этого достаточно? Прослушать больного и т.п. уже не нужно? Сразу на рентген, КТ и пр.? ЛАД 2

После этого ещё один вопрос.

А что теперь переходим на лечение по телефону?

ЛАД написав: Так что там насчёт Гибралтара?

Так что там насчёт Гибралтара?



Уже вроде обсуждали, я склоняюсь к тому, что наши цифры и цифры Гибралтара имеют разный смысл, поэтому сравнивать их нельзя.



"Склоняться" можно к чему угодно. Что такое "фактические данные"? Какие "наши цифры могут быть получены на основе "избыточной смертности"? Наша "избыточная смертность" значительно выше официальной смертности от ковида. Или Вы считаете, что у нас завышена смертность от ковида? Или опять изображаете ужа на сковородке? ЛАД 2

"Склоняться" можно к чему угодно.

Что такое "фактические данные"?

Какие "наши цифры могут быть получены на основе "избыточной смертности"? Наша "избыточная смертность" значительно выше официальной смертности от ковида.

Или Вы считаете, что у нас завышена смертность от ковида?

Или опять изображаете ужа на сковородке? "Склоняться" можно к чему угодно.Что такое "фактические данные"?Какие "наши цифры могут быть получены на основе "избыточной смертности"? Наша "избыточная смертность" значительно выше официальной смертности от ковида.Или Вы считаете, что у нас завышена смертность от ковида?Или опять изображаете ужа на сковородке? ЛАД 2 Повідомлень: 21119 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4999 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 17:36 ЛАД написав: Прослушать больного и т.п. уже не нужно? Сразу на рентген, КТ и пр.? Прослушать больного и т.п. уже не нужно? Сразу на рентген, КТ и пр.?



меня до теста не слушали. Возможно из-за того, что контактировал с теми у кого уже был подтвержден ковид. После замера температуры и сатурации сразу на тест отправили. Цитрин

Читать статью внимательнее следовало Вам. В ней речь шла обо всех погибших от ковида и возраст погибших от ковида начинается с 53 лет.



Что Вы сами-же и подтверждаете в конце своего манипулятивного сообщения, приводя возраст 53 года для самой молодой из погибших от ковида:

yanyura написав: По 53-летней:

53 Jahre alt, die Frau aus dem Bezirk Baden war nicht geimpft. По-летней:





Процент уколизации в возрастной группе 55 лет и выше (т.е. в возрасте тех кто погиб от ковида) - 82%.



И процент уколизированных среди погибших от ковида - тоже 81%.





Я понимаю, что Вы хотели исключить из погибших всех не уколизированных, чтобы поднять возраст погибших, подогнав статистику под более удобные Вам цифры. Но это была грубейшая манипуляция с Вашей стороны.



Для корректной оценки по выборке нужно брать всю выборку погибших от ковида, не отсеивая из неё "неудобных" пациентов, которые не вписываются в то мнение которое Вы пытаетесь навязать. Вы как всегда занимаетесь манипуляциями, пытаясь заболтать тему и подменить суть, исказив смысл.Читать статью внимательнее следовало Вам. В ней речь шла обо всех погибших от ковида и возраст погибших от ковида начинается с 53 лет.Что Вы сами-же и подтверждаете в конце своего манипулятивного сообщения, приводя возраст 53 года для самой молодой из погибших от ковида:Процент уколизации в возрастной группе- 82%.И процент уколизированных среди погибших от ковида - тоже 81%.Я понимаю, что Вы хотели исключить из погибших всех не уколизированных, чтобы поднять возраст погибших, подогнав статистику под более удобные Вам цифры. Но это была грубейшая манипуляция с Вашей стороны.Для корректной оценки по выборке нужно брать всю выборку погибших от ковида, не отсеивая из неё "неудобных" пациентов, которые не вписываются в то мнение которое Вы пытаетесь навязать.

А может все-таки стоит перейти к первоначальному посту -

Цитрин

Von den 16 Corona-Toten waren immerhin 13 Patienten geimpft, es starben zehn Männer und sechs Frauen.



Из 16 погибших от коронавируса, как минимум 13 пациентов были вакцинированы, десять мужчин и шесть женщин погибли.



13/16 = 81.25%

...

Получается, что при уровне уколизации 67-71%, среди погибших от ковида 81% уколизированных.

Т.е. вы подчеркиваете, что именно вакцинация явилась основной причиной смерти большинства умерших, но умалчиваете, что это произошло в один конкретный день . При желании можно найти и один конкретный день в той же Австрии, когда умерло 100% невакцинированных и ни одного вакцинированного и заявить, что вакцинация 100% защищает от смерти. Но что-то никто из "ваксов" (по вашей терминологии) в таком не замечен. Почему они так поступают?





Сейчас ту статью несколько переделали и теперь она выглядит так:

13 Geimpfte tot



Insgesamt erwischte es 13 geimpfte Niederösterreicher. Dabei auch eine 62-Jährige, die im August bereits ihren dritten Stich erhalten hatte. Auch ein 67-Jähriger hatte Ende November seinen 3. Stich erhalten, er lebte zuletzt in einem Pflegeheim.



Die restlichen elf geimpften Patienten (71 bis 95 Jahre) hatten teils einen Stich, teils zwei und teils drei Stiche erhalten, dennoch starben sie in nö. Landeskliniken.



На момент моего поста первый абзац в процитированном выглядел

Ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen und eine 87-Jährige aus dem Bezirk Baden verschieden ebenfalls ungeimpft in Spitälern.

Поэтому, с учетом исправленной статьи в газете, мой пост должен быть таким

yanyura

Т.е. самым молодым умершим {вакцинированным} было 62 и 67 лет, остальным от 71 до 95 лет



Нет. Я не подчеркивал, "что именно вакцинация явилась основной причиной смерти большинства умерших". Это Вы пытаетесь приписать мне то, что сами-же и придумали. Вы практически постоянно используете эту манипуляцию, чуть-ли не в каждом сообщении.



Я лишь обратил внимание на то, что эффекта от уколизации на конкретной выборке не видно.



yanyura написав: При желании можно найти и один конкретный день в той же Австрии, когда умерло 100% невакцинированных и ни одного вакцинированного При желании можно найти и один конкретный день в той же Австрии, когда умерло 100% невакцинированных и ни одного вакцинированного



Ну найдите... зачем столько слов? хватило бы одного примера...



Только я ничего не искал, а взял первые попавшиеся данные, где видно процентное соотношение уколизированных к неуколизированным среди погибших от ковида. Поэтому считаю эти данные случайной выборкой.



Вы конечно можете не верить, что это случайная выборка, но никаких цифр против моего примера Вы так и не привели, а занимались только манипуляциями, искажением смысла и трактовок.



Вот только у меня конкретный пример с цифрами и источником, который можно проверить, а у вас только голословные рассуждения



yanyura написав: Так кто занимается манипуляцией? Так кто занимается манипуляцией?



Нет. Я не подчеркивал, "что именно вакцинация явилась основной причиной смерти большинства умерших". Это Вы пытаетесь приписать мне то, что сами-же и придумали. Вы практически постоянно используете эту манипуляцию, чуть-ли не в каждом сообщении. Я лишь обратил внимание на то, что эффекта от уколизации на конкретной выборке не видно. yanyura написав: При желании можно найти и один конкретный день в той же Австрии, когда умерло 100% невакцинированных и ни одного вакцинированного Ну найдите... зачем столько слов? хватило бы одного примера... Только я ничего не искал, а взял первые попавшиеся данные, где видно процентное соотношение уколизированных к неуколизированным среди погибших от ковида. Поэтому считаю эти данные случайной выборкой. Вы конечно можете не верить, что это случайная выборка, но никаких цифр против моего примера Вы так и не привели, а занимались только манипуляциями, искажением смысла и трактовок. Вот только у меня конкретный пример с цифрами и источником, который можно проверить, а у вас только голословные рассуждения yanyura написав: Так кто занимается манипуляцией? А кто тут в ответ на мой конкретный пример с цифрами и источником, которые легко проверить, начинает писать простыни пытаясь приписать собеседнику то, чего он не говорил, искажая смысл, всячески избегая конкретных примеров? Неужели не Вы? Цитрин

Не надейтесь. Моя дочка на 4-5 курсах универа (2010-2011 гг.) по просьбе завкафедрой участвовала в 4-х таких диссертациях (кандидата наук) - подбирала литературу и делала литобзор вместо диссертанта. За каждый получила по 100 долларов. Сколько получил завкафедрой, не интересовалась, но вряд ли наравне с ней или меньше.



Конечно, не все так делали свои диссертации, но тогда было (да и сейчас наверно осталось) "престижно" нардепам и занимающим достаточно высокие административные должности становиться кандидатами и докторами наук.



Не надейтесь. Моя дочка на 4-5 курсах универа (2010-2011 гг.) по просьбе завкафедрой участвовала в 4-х таких диссертациях (кандидата наук) - подбирала литературу и делала литобзор вместо диссертанта. За каждый получила по 100 долларов. Сколько получил завкафедрой, не интересовалась, но вряд ли наравне с ней или меньше. Конечно, не все так делали свои диссертации, но тогда было (да и сейчас наверно осталось) "престижно" нардепам и занимающим достаточно высокие административные должности становиться кандидатами и докторами наук. И если бы Кива был депутатом не от ОПЗЖ, его диссертацию утвердили не обращая внимания на журналистов. Да знаю я об этом. Но кандидатская всё же не докторская. Докторская и стоит значительно дороже, и делают её "для престижу" люди, "занимающие достаточно высокие административные должности". Сомневаюсь, что наша "докторша" к ним относится. ЛАД 2

Только я ничего не искал, а взял первые попавшиеся данные, где видно процентное соотношение уколизированных к неуколизированным среди погибших от ковида. Поэтому считаю эти данные случайной выборкой.

....... ..........Только я ничего не искал, а взял первые попавшиеся данные, где видно процентное соотношение уколизированных к неуколизированным среди погибших от ковида. Поэтому считаю эти данные случайной выборкой........

По Гибралтару у Вас тоже была "случайная выборка", которая на поверку оказалась пшиком.

