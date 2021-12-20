Некоторые из переболевших ковидом в Москве потеряли слух и зрение, заявила главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.
В фильме «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1» она также рассказал, что есть пациенты, которые до сих пор после ковида не могут восстановить обоняния, страдают от фантомных навязчивых запахов тухлятины. «Это отвратительное состояние, когда человеку все время пахнет тухлым или сгнившим», — цитирует РИА «Новости» Лысенко. Эти и другие последствия ковида коснулись и тех, кто отлежал в реанимации. Есть, к примеру, пациенты — и мужчины, и женщины, которые полностью облысели.
Также Лысенко осудила распространяющих слухи о летальных исходах и бесплодии после вакцинации от ковида. Она подчеркнула, что все это есть, но не от вакцинации, а от коронавируса. «И бесплодие есть, и потеря слуха, и извращение вообще качества жизни», — перечислила она последствия ковида.
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/12/19/1936348.html Можно, конечно, сказать, что всё это "пропаганда", но у моей дочки, которая переболела в лёгкой форме до сих пор с обонянием проблемы - запах мяса вызывает отвращение, как будто оно испорчено (со вкусом проблем нет). Хотя прошло уже 2 месяца.
Кстати здесь есть и по вашему спору с vitaliian по рентгену: Необхідно направити пацієнта на рентгенографію грудної клітки до 12 тижнів після гострого захворювання COVID-19, якщо раніше дане дослідження не виконувалось,
даже не в этом суть, врач диагностирует не только ковид но и другие возможные заболевания по тем симптомам которые сама видит. Послушав хрипы и кашель вероятно она заподозрила бронхит/пневмонию и направила на рентген. Некоторым манипуляторам невдомёк что бывают и другие диагнозы со своими протоколами, а слово ковид на лбу не написано, чтобы семейный врач априори лечила всех от ковида.
то плановый рентген или что-то заподозрила? (это не единственная нестыковка в вашей истории, но хотя б с нее начать).
yanyura, 1) то что мне делать 9 дней назад, даже если я увидел сообщение? 2) диагнозы детей не раскрыты, что это меняет? Автор статьи приподносит 1% как победу без тени смущенья. 3) если в Украине нет никаких исследований по ковиду, то что и протокола лечения не должно быть? Даже если бы Голубовская была исключительно теоретиком и на базе существующих протоколов разработала протокол для Украины, это разве отменяет его разработку?
ЛАД написав:По Гибралтару у Вас тоже была "случайная выборка", которая на поверку оказалась пшиком.
С чего Вы взяли что оказалось пшиком? Данные по Гибралтару отчетливо показывают, что тотальная уколизация не спасает от волн ковида.
То, что точный процент переболевших эта статистика не показывает - это уже другая тема.
ЛАД написав:На это отвечаю, это "не вижу", "приписываете "собеседнику то, чего он не говорил, искажая смысл". Прогресс.
Нет. Манипуляции, фейки, приписывание того, чего не было, навешивание ярлыков - это наблюдается только у Ваших коллег.
Взять например ярлыки. Я навешивал на кого-то ярлыки ваксеров или антиваксеров? А Вы с коллегами?
Всё-таки "уж на сковородке". Данные по Гибралтару не показывают абсолютно ничего кроме достаточно низкой смертности, особенно в сравнении с нами.
"Манипуляции, фейки, приписывание того, чего не было". Я уже говорил о том, что у Вас получается: "Вор кричит: "Держи вора!". Хороший метод. Продолжайте. Вот только не получается у Вас сделать это доказательно. А насчёт ваксов и антиваксов... Кто первый начал уже и не помню, но это и не важно. К сожалению, это не "ярлыки", а грустная реальность. И как бы Вы не пытались это отрицать, Вы явно относитесь к антиваксам.
vitaliian написав:Послушав хрипы и кашель вероятно она заподозрила бронхит/пневмонию и направила на рентген.
Меня слушали уже после пцр-теста. До теста можно было и не приходить, т.к. температуру и сатурацию я и сам дома могу померять, а симптомы по телефону можно было рассказать. Но для получения направления на тест с Рентгеном нужно прийти. Такова процедура...
После этого ещё один вопрос. А что теперь переходим на лечение по телефону? Старые методы отменяются? Позвонил врачу, рассказал симптомы - этого достаточно? Прослушать больного и т.п. уже не нужно? Сразу на рентген, КТ и пр.?
нет, теперь при первых симптомах орви мы начинаем носиться по городу, как наскипидаренные, в поисках 33 кабинетов, пцр, кт, мрт, рентгенов и нотариусов.
Ромасик написав:yanyura, 1) то что мне делать 9 дней назад, даже если я увидел сообщение? 2) диагнозы детей не раскрыты, что это меняет? Автор статьи приподносит 1% как победу без тени смущенья. 3) если в Украине нет никаких исследований по ковиду, то что и протокола лечения не должно быть? Даже если бы Голубовская была исключительно теоретиком и на базе существующих протоколов разработала протокол для Украины, это разве отменяет его разработку?
Отменяет. К науке Вы явно не имеете никакого отношения, если не отличаете разработку от компиляции (в лучшем случае).
ЛАД написав:А вообще Вы взяли на вооружение методы Флер и Ромасика? На это отвечаю, это "не вижу", "приписываете "собеседнику то, чего он не говорил, искажая смысл". Прогресс. Насколько антиваксы однообразны.