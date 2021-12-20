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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 46854686468746884689> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 140 Додано: Пон 20 гру, 2021 18:05 ЛАД написав: По Гибралтару у Вас тоже была "случайная выборка", которая на поверку оказалась пшиком. По Гибралтару у Вас тоже была "случайная выборка", которая на поверку оказалась пшиком.



С чего Вы взяли что оказалось пшиком? Данные по Гибралтару отчетливо показывают, что тотальная уколизация не спасает от волн ковида.



То, что точный процент переболевших эта статистика не показывает - это уже другая тема.



ЛАД написав: На это отвечаю, это "не вижу", "приписываете "собеседнику то, чего он не говорил, искажая смысл". Прогресс.

На это отвечаю, это "не вижу", "приписываете "собеседнику то, чего он не говорил, искажая смысл". Прогресс.



Нет. Манипуляции, фейки, приписывание того, чего не было, навешивание ярлыков - это наблюдается только у Ваших коллег.



Взять например ярлыки. Я навешивал на кого-то ярлыки ваксеров или антиваксеров? А Вы с коллегами? С чего Вы взяли что оказалось пшиком? Данные по Гибралтару отчетливо показывают, что тотальная уколизация не спасает от волн ковида.То, что точный процент переболевших эта статистика не показывает - это уже другая тема.Нет. Манипуляции, фейки, приписывание того, чего не было, навешивание ярлыков - это наблюдается только у Ваших коллег.Взять например ярлыки. Я навешивал на кого-то ярлыки ваксеров или антиваксеров? А Вы с коллегами? Цитрин

Повідомлень: 982 З нами з: 26.06.21 Подякував: 134 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:10 Некоторые из переболевших ковидом в Москве потеряли слух и зрение, заявила главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.



В фильме «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1» она также рассказал, что есть пациенты, которые до сих пор после ковида не могут восстановить обоняния, страдают от фантомных навязчивых запахов тухлятины. «Это отвратительное состояние, когда человеку все время пахнет тухлым или сгнившим», — цитирует РИА «Новости» Лысенко. Эти и другие последствия ковида коснулись и тех, кто отлежал в реанимации. Есть, к примеру, пациенты — и мужчины, и женщины, которые полностью облысели.



Также Лысенко осудила распространяющих слухи о летальных исходах и бесплодии после вакцинации от ковида. Она подчеркнула, что все это есть, но не от вакцинации, а от коронавируса. «И бесплодие есть, и потеря слуха, и извращение вообще качества жизни», — перечислила она последствия ковида.

https://www.rosbalt.ru/russia/2021/12/19/1936348.html

Можно, конечно, сказать, что всё это "пропаганда", но у моей дочки, которая переболела в лёгкой форме до сих пор с обонянием проблемы - запах мяса вызывает отвращение, как будто оно испорчено (со вкусом проблем нет). Хотя прошло уже 2 месяца. Можно, конечно, сказать, что всё это "пропаганда", но у моей дочки, которая переболела в лёгкой форме до сих пор с обонянием проблемы - запах мяса вызывает отвращение, как будто оно испорчено (со вкусом проблем нет). Хотя прошло уже 2 месяца. ЛАД 2 Повідомлень: 21128 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4999 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:12 Цитрин написав: yanyura написав: Т.е. вы подчеркиваете, что именно вакцинация явилась основной причиной смерти большинства умерших, но умалчиваете, что это произошло в один конкретный день. Т.е. вы подчеркиваете, что именно вакцинация явилась основной причиной смерти большинства умерших, но умалчиваете, что это произошло в один конкретный день.



Нет. Я такого не подчеркивал. Это Вы пытаетесь приписать мне свои манипуляции.



Я лишь обратил внимание на то, что эффекта от уколизации на конкретной выборке не видно.

...

Вот только у меня конкретный пример с цифрами, а у вас голословные рассуждения Нет. Я такого не подчеркивал. Это Вы пытаетесь приписать мне свои манипуляции.Я лишь обратил внимание на то, что эффекта от уколизации на конкретной выборке не видно....Вот только у меня конкретный пример с цифрами, а у вас голословные рассуждения

Цитрин

Von den 16 Corona-Toten waren immerhin 13 Patienten geimpft, es starben zehn Männer und sechs Frauen.



Дословный перевод

Из 16 смертей от короны 13 пациентов были вакцинированы, десять мужчин и шесть женщин умерли.



Перевод в вашем исполнении

Из 16 погибших от коронавируса, как минимум 13 пациентов были вакцинированы, десять мужчин и шесть женщин погибли.

Отличия в переводах замечаете? В статье говорится о 16 смертях в этот день, 3 из них невакцинированных, 13 вакцинированных, но вы даже здесь не смогли удержаться и поправить авторов статьи

как минимум





Выше из самой статьи. А вот это ваши рассуждения:

13/16 = 81.25%

...

Получается, что при уровне уколизации 67-71%, среди погибших от ковида 81% уколизированных.

Разве это не вывод о том, что вакцинация способствует смертям от Ковида? Дословный переводПеревод в вашем исполненииОтличия в переводах замечаете? В статье говорится о 16 смертях в этот день, 3 из них невакцинированных, 13 вакцинированных, но вы даже здесь не смогли удержаться и поправить авторов статьиВыше из самой статьи. А вот это ваши рассуждения:Разве это не вывод о том, что вакцинация способствует смертям от Ковида? yanyura Повідомлень: 6398 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1995 раз. Подякували: 1496 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:16 vitaliian написав: yanyura Кстати здесь есть и по вашему спору с vitaliian по рентгену:

Необхідно направити пацієнта на рентгенографію грудної клітки до 12

тижнів після гострого захворювання COVID-19, якщо раніше дане дослідження

не виконувалось, даже не в этом суть, врач диагностирует не только ковид но и другие возможные заболевания по тем симптомам которые сама видит. Послушав хрипы и кашель вероятно она заподозрила бронхит/пневмонию и направила на рентген. Некоторым манипуляторам невдомёк что бывают и другие диагнозы со своими протоколами, а слово ковид на лбу не написано, чтобы семейный врач априори лечила всех от ковида. даже не в этом суть, врач диагностирует не только ковид но и другие возможные заболевания по тем симптомам которые сама видит. Послушав хрипы и кашель вероятно она заподозрила бронхит/пневмонию и направила на рентген. Некоторым манипуляторам невдомёк что бывают и другие диагнозы со своими протоколами, а слово ковид на лбу не написано, чтобы семейный врач априори лечила всех от ковида.

то плановый рентген или что-то заподозрила? (это не единственная нестыковка в вашей истории, но хотя б с нее начать). то плановый рентген или что-то заподозрила? (это не единственная нестыковка в вашей истории, но хотя б с нее начать). Ромасик

Повідомлень: 3667 З нами з: 30.03.15 Подякував: 877 раз. Подякували: 474 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:22 yanyura,

1) то что мне делать 9 дней назад, даже если я увидел сообщение?

2) диагнозы детей не раскрыты, что это меняет? Автор статьи приподносит 1% как победу без тени смущенья.

3) если в Украине нет никаких исследований по ковиду, то что и протокола лечения не должно быть? Даже если бы Голубовская была исключительно теоретиком и на базе существующих протоколов разработала протокол для Украины, это разве отменяет его разработку? Ромасик

Повідомлень: 3667 З нами з: 30.03.15 Подякував: 877 раз. Подякували: 474 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:24 Цитрин написав: ЛАД написав: По Гибралтару у Вас тоже была "случайная выборка", которая на поверку оказалась пшиком. По Гибралтару у Вас тоже была "случайная выборка", которая на поверку оказалась пшиком.



С чего Вы взяли что оказалось пшиком? Данные по Гибралтару отчетливо показывают, что тотальная уколизация не спасает от волн ковида.



То, что точный процент переболевших эта статистика не показывает - это уже другая тема.



ЛАД написав: На это отвечаю, это "не вижу", "приписываете "собеседнику то, чего он не говорил, искажая смысл". Прогресс.

На это отвечаю, это "не вижу", "приписываете "собеседнику то, чего он не говорил, искажая смысл". Прогресс.



Нет. Манипуляции, фейки, приписывание того, чего не было, навешивание ярлыков - это наблюдается только у Ваших коллег.



Взять например ярлыки. Я навешивал на кого-то ярлыки ваксеров или антиваксеров? А Вы с коллегами? С чего Вы взяли что оказалось пшиком? Данные по Гибралтару отчетливо показывают, что тотальная уколизация не спасает от волн ковида.То, что точный процент переболевших эта статистика не показывает - это уже другая тема.Нет. Манипуляции, фейки, приписывание того, чего не было, навешивание ярлыков - это наблюдается только у Ваших коллег.Взять например ярлыки. Я навешивал на кого-то ярлыки ваксеров или антиваксеров? А Вы с коллегами?

Всё-таки "уж на сковородке".

Данные по Гибралтару не показывают абсолютно ничего кроме достаточно низкой смертности, особенно в сравнении с нами.



"Манипуляции, фейки, приписывание того, чего не было".

Я уже говорил о том, что у Вас получается: "Вор кричит: "Держи вора!".

Хороший метод. Продолжайте. Вот только не получается у Вас сделать это доказательно .

А насчёт ваксов и антиваксов... Кто первый начал уже и не помню, но это и не важно. К сожалению, это не "ярлыки", а грустная реальность.

И как бы Вы не пытались это отрицать, Вы явно относитесь к антиваксам. Всё-таки "уж на сковородке".Данные по Гибралтару не показывают абсолютно ничего кроме достаточно низкой смертности, особенно в сравнении с нами."Манипуляции, фейки, приписывание того, чего не было".Я уже говорил о том, что у Вас получается: "Вор кричит: "Держи вора!".Хороший метод. Продолжайте. Вот только не получается у Вас сделать этоА насчёт ваксов и антиваксов... Кто первый начал уже и не помню, но это и не важно. К сожалению, это не "ярлыки", а грустная реальность.И как бы Вы не пытались это отрицать, Вы явно относитесь к антиваксам. ЛАД 2 Повідомлень: 21128 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4999 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:25 yanyura написав: Отличия в переводах замечаете? Отличия в переводах замечаете?



И? Вы правда считаете, что придираясь к точности перевода можно опровергнуть пример с цифрами и источником?



Где Ваш пример? Пока Вы не приведете конкретный пример с источником цифр, все Ваши рассуждения не стоят и выеденного яйца.





yanyura написав: Разве это не вывод о том, что вакцинация способствует смертям от Ковида? Разве это не вывод о том, что вакцинация способствует смертям от Ковида?



Нет. Это Ваша очередная попытка приписать мне то, чего я не писал. И? Вы правда считаете, что придираясь к точности перевода можно опровергнуть пример с цифрами и источником?Где Ваш пример? Пока Вы не приведете конкретный пример с источником цифр, все Ваши рассуждения не стоят и выеденного яйца.Нет. Это Ваша очередная попытка приписать мне то, чего я не писал. Цитрин

Повідомлень: 982 З нами з: 26.06.21 Подякував: 134 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:27 ЛАД написав: Цитрин написав: vitaliian написав: Послушав хрипы и кашель вероятно она заподозрила бронхит/пневмонию и направила на рентген. Послушав хрипы и кашель вероятно она заподозрила бронхит/пневмонию и направила на рентген.



Меня слушали уже после пцр-теста. До теста можно было и не приходить, т.к. температуру и сатурацию я и сам дома могу померять, а симптомы по телефону можно было рассказать. Но для получения направления на тест с Рентгеном нужно прийти. Такова процедура... Меня слушали уже после пцр-теста. До теста можно было и не приходить, т.к. температуру и сатурацию я и сам дома могу померять, а симптомы по телефону можно было рассказать. Но для получения направления на тест с Рентгеном нужно прийти. Такова процедура...

После этого ещё один вопрос.

А что теперь переходим на лечение по телефону?

Старые методы отменяются? Позвонил врачу, рассказал симптомы - этого достаточно? Прослушать больного и т.п. уже не нужно? Сразу на рентген, КТ и пр.? После этого ещё один вопрос.А что теперь переходим на лечение по телефону?Старые методы отменяются? Позвонил врачу, рассказал симптомы - этого достаточно? Прослушать больного и т.п. уже не нужно? Сразу на рентген, КТ и пр.?

нет, теперь при первых симптомах орви мы начинаем носиться по городу, как наскипидаренные, в поисках 33 кабинетов, пцр, кт, мрт, рентгенов и нотариусов. нет, теперь при первых симптомах орви мы начинаем носиться по городу, как наскипидаренные, в поисках 33 кабинетов, пцр, кт, мрт, рентгенов и нотариусов. Ромасик

Повідомлень: 3667 З нами з: 30.03.15 Подякував: 877 раз. Подякували: 474 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:27 Ромасик написав: yanyura,

1) то что мне делать 9 дней назад, даже если я увидел сообщение?

2) диагнозы детей не раскрыты, что это меняет? Автор статьи приподносит 1% как победу без тени смущенья.

3) если в Украине нет никаких исследований по ковиду, то что и протокола лечения не должно быть? Даже если бы Голубовская была исключительно теоретиком и на базе существующих протоколов разработала протокол для Украины, это разве отменяет его разработку? 1) то что мне делать 9 дней назад, даже если я увидел сообщение?2) диагнозы детей не раскрыты, что это меняет? Автор статьи приподносит 1% как победу без тени смущенья.3) если в Украине нет никаких исследований по ковиду, то что и протокола лечения не должно быть? Даже если бы Голубовская была исключительно теоретиком и на базе существующих протоколов разработала протокол для Украины, это разве отменяет его разработку?

Отменяет.

К науке Вы явно не имеете никакого отношения, если не отличаете разработку от компиляции (в лучшем случае). Отменяет.К науке Вы явно не имеете никакого отношения, если не отличаетеот(в лучшем случае). ЛАД 2 Повідомлень: 21128 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4999 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:31 ЛАД написав: А вообще Вы взяли на вооружение методы Флер и Ромасика?

На это отвечаю, это "не вижу", "приписываете "собеседнику то, чего он не говорил, искажая смысл". Прогресс.

Насколько антиваксы однообразны. А вообще Вы взяли на вооружение методы Флер и Ромасика?На это отвечаю, это "не вижу", "приписываете "собеседнику то, чего он не говорил, искажая смысл". Прогресс.Насколько антиваксы однообразны.

как вы прекрасно описываете свои симптомы как вы прекрасно описываете свои симптомы Ромасик

Повідомлень: 3667 З нами з: 30.03.15 Подякував: 877 раз. Подякували: 474 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 46854686468746884689> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 20 гру, 2021 18:44