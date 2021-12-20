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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4686468746884689>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:31

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  Цитрин написав:.........
Меня слушали уже после пцр-теста. До теста можно было и не приходить, т.к. температуру и сатурацию я и сам дома могу померять, а симптомы по телефону можно было рассказать. Но для получения направления на тест с Рентгеном нужно прийти. Такова процедура...

После этого ещё один вопрос.
А что теперь переходим на лечение по телефону?
Старые методы отменяются? Позвонил врачу, рассказал симптомы - этого достаточно? Прослушать больного и т.п. уже не нужно? Сразу на рентген, КТ и пр.?

нет, теперь при первых симптомах орви мы начинаем носиться по городу, как наскипидаренные, в поисках 33 кабинетов, пцр, кт, мрт, рентгенов и нотариусов.

Вы пишете "нет", но дальше рассказываете что таки "да".
С логикой всё в порядке? Или "долгосрочные последствия" ковида?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:33

  ЛАД написав:
Некоторые из переболевших ковидом в Москве потеряли слух и зрение, заявила главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

В фильме «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1» она также рассказал, что есть пациенты, которые до сих пор после ковида не могут восстановить обоняния, страдают от фантомных навязчивых запахов тухлятины. «Это отвратительное состояние, когда человеку все время пахнет тухлым или сгнившим», — цитирует РИА «Новости» Лысенко. Эти и другие последствия ковида коснулись и тех, кто отлежал в реанимации. Есть, к примеру, пациенты — и мужчины, и женщины, которые полностью облысели.

Также Лысенко осудила распространяющих слухи о летальных исходах и бесплодии после вакцинации от ковида. Она подчеркнула, что все это есть, но не от вакцинации, а от коронавируса. «И бесплодие есть, и потеря слуха, и извращение вообще качества жизни», — перечислила она последствия ковида.

https://www.rosbalt.ru/russia/2021/12/19/1936348.html
Можно, конечно, сказать, что всё это "пропаганда", но у моей дочки, которая переболела в лёгкой форме до сих пор с обонянием проблемы - запах мяса вызывает отвращение, как будто оно испорчено (со вкусом проблем нет). Хотя прошло уже 2 месяца.

У меня запах восстановился на 8й день (вкус не пропадал) но изменились кулинарные предпочтения, тянет на все копченое и жаренное, а на любимые до ковида конфеты смотреть не могу. К мясу (если оно не копченое) стал полностью равнодушен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:40

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:По Гибралтару у Вас тоже была "случайная выборка", которая на поверку оказалась пшиком.


С чего Вы взяли что оказалось пшиком? Данные по Гибралтару отчетливо показывают, что тотальная уколизация не спасает от волн ковида.
...

Одна беда: с "волнами ковида" официальные лица и не борятся, вроде. Или у вас есть чьи-то заявления об ином?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:41

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:yanyura,
1) то что мне делать 9 дней назад, даже если я увидел сообщение?
2) диагнозы детей не раскрыты, что это меняет? Автор статьи приподносит 1% как победу без тени смущенья.
3) если в Украине нет никаких исследований по ковиду, то что и протокола лечения не должно быть? Даже если бы Голубовская была исключительно теоретиком и на базе существующих протоколов разработала протокол для Украины, это разве отменяет его разработку?

Отменяет.
К науке Вы явно не имеете никакого отношения, если не отличаете разработку от компиляции (в лучшем случае).

я конечно не имею, вы у нас проффесор околософистических наук.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:45

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:нет, теперь при первых симптомах орви мы начинаем носиться по городу, как наскипидаренные, в поисках 33 кабинетов, пцр, кт, мрт, рентгенов и нотариусов.

Вы пишете "нет", но дальше рассказываете что таки "да".
С логикой всё в порядке? Или "долгосрочные последствия" ковида?

что да? что из перечисленного является правильным?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:47

Ромасик
Фото на аватарці дуже невдале, так і хочеться написати, як на брудній машині: "Поголи мене". :)
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:47

Единственный способ защититься от ковида и остановить пандемию — это вакцинация, заявил патологоанатом «красной зоны», завкафедрой биологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук Григорий Снигур. В интервью эксперта, размещенном на Youtube-канале «Позовите профессора», Снигур подчеркивает, что лекарства от ковида нет — медицина лечит только его симптомы, но не сам вирус. Хоть какую-то гарантию от тяжелого течения болезни и смерти дает только вакцина, указал доктор.

Лекарства, которыми лечат симптомы ковида, добавил он, имеют множество побочных эффектов, которые негативно влияют на многие органы и системы, к примеру, возрастает риск развития сахарного диабета. Когда антипрививочники говорят о «побочке» от вакцины они почему-то не вспоминают о том, что от лекарств негативных побочек ничуть не меньше, особенно когда организм уже ослаблен ковидом.

«Сейчас, когда люди разделились на верящих в вакцинацию и не верящих, и сталкиваясь на вскрытии с теми людьми, которые не поверили в вакцинацию, ты понимаешь, что обозначают слова „естественный отбор“», — признался доктор.

Он таже отметил, что люди «умирают не от ковида, а от его осложнений» и привел пример: точно так же умирают не от инфаркта или инсульта, а от осложнений, вызванных этими состояниями.

https://www.rosbalt.ru/russia/2021/12/20/1936484.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:55

Znak.com: Российские власти разработали стандарт для срочных массовых захоронений трупов

https://www.rosbalt.ru/russia/2021/12/20/1936466.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:57

  ЛАД написав:Я уже говорил о том, что у Вас получается: "Вор кричит: "Держи вора!".


Нет. Если я пишу что Ваши коллеги пишут фейки и манипуляции, приписывая другим свою отсебятины, то только потому, что Ваши коллеги сели в лужу, действительно будучи на этом поймаными.

Напомнить с чего начались споры между мной и Вами с Hotab? С того что Вы опровергали официальную информацию МОЗ и обвиняли меня во лжи и глупостях, не догадываясь, что я пишу прямые цитаты с сайта МОЗ.


Если у Вас задача навязать нужную точку зрения, то проявите по крайней мере смекалку. Если собеседник неоднократно поймал Вас на какой-то манипуляции, то повторять тот-же приём манипуляции повторно просто глупо... Он не будет работать. :wink:

ну серьезно, Ваше поведение напоминает мне ребенка, которому говоришь так не будет работать потому-то и потому-то. А он из вредности кричит нет, будет...
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 20 гру, 2021 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:00

По данным Гебрейесуса, в 2021 году жертвами коронавируса стали 3,3 млн человек, что превышает общее количество скончавшихся в минувшем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

https://www.rosbalt.ru/world/2021/12/20/1936521.html
ЛАД
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