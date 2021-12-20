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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4686468746884689> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 140 Додано: Пон 20 гру, 2021 18:31 Ромасик написав: ЛАД написав: Цитрин написав: .........

Меня слушали уже после пцр-теста. До теста можно было и не приходить, т.к. температуру и сатурацию я и сам дома могу померять, а симптомы по телефону можно было рассказать. Но для получения направления на тест с Рентгеном нужно прийти. Такова процедура... .........Меня слушали уже после пцр-теста. До теста можно было и не приходить, т.к. температуру и сатурацию я и сам дома могу померять, а симптомы по телефону можно было рассказать. Но для получения направления на тест с Рентгеном нужно прийти. Такова процедура...

После этого ещё один вопрос.

А что теперь переходим на лечение по телефону?

Старые методы отменяются? Позвонил врачу, рассказал симптомы - этого достаточно? Прослушать больного и т.п. уже не нужно? Сразу на рентген, КТ и пр.? После этого ещё один вопрос.А что теперь переходим на лечение по телефону?Старые методы отменяются? Позвонил врачу, рассказал симптомы - этого достаточно? Прослушать больного и т.п. уже не нужно? Сразу на рентген, КТ и пр.?

нет, теперь при первых симптомах орви мы начинаем носиться по городу, как наскипидаренные, в поисках 33 кабинетов, пцр, кт, мрт, рентгенов и нотариусов. нет, теперь при первых симптомах орви мы начинаем носиться по городу, как наскипидаренные, в поисках 33 кабинетов, пцр, кт, мрт, рентгенов и нотариусов.

Вы пишете "нет", но дальше рассказываете что таки "да".

С логикой всё в порядке? Или "долгосрочные последствия" ковида? Вы пишете "нет", но дальше рассказываете что таки "да".С логикой всё в порядке? Или "долгосрочные последствия" ковида? ЛАД 2 Повідомлень: 21128 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4999 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:33 ЛАД написав: Некоторые из переболевших ковидом в Москве потеряли слух и зрение, заявила главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.



В фильме «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1» она также рассказал, что есть пациенты, которые до сих пор после ковида не могут восстановить обоняния, страдают от фантомных навязчивых запахов тухлятины. «Это отвратительное состояние, когда человеку все время пахнет тухлым или сгнившим», — цитирует РИА «Новости» Лысенко. Эти и другие последствия ковида коснулись и тех, кто отлежал в реанимации. Есть, к примеру, пациенты — и мужчины, и женщины, которые полностью облысели.



Также Лысенко осудила распространяющих слухи о летальных исходах и бесплодии после вакцинации от ковида. Она подчеркнула, что все это есть, но не от вакцинации, а от коронавируса. «И бесплодие есть, и потеря слуха, и извращение вообще качества жизни», — перечислила она последствия ковида.

https://www.rosbalt.ru/russia/2021/12/19/1936348.html

Можно, конечно, сказать, что всё это "пропаганда", но у моей дочки, которая переболела в лёгкой форме до сих пор с обонянием проблемы - запах мяса вызывает отвращение, как будто оно испорчено (со вкусом проблем нет). Хотя прошло уже 2 месяца. Можно, конечно, сказать, что всё это "пропаганда", но у моей дочки, которая переболела в лёгкой форме до сих пор с обонянием проблемы - запах мяса вызывает отвращение, как будто оно испорчено (со вкусом проблем нет). Хотя прошло уже 2 месяца.

У меня запах восстановился на 8й день (вкус не пропадал) но изменились кулинарные предпочтения, тянет на все копченое и жаренное, а на любимые до ковида конфеты смотреть не могу. К мясу (если оно не копченое) стал полностью равнодушен. У меня запах восстановился на 8й день (вкус не пропадал) но изменились кулинарные предпочтения, тянет на все копченое и жаренное, а на любимые до ковида конфеты смотреть не могу. К мясу (если оно не копченое) стал полностью равнодушен. vitaliian

Повідомлень: 9774 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1707 раз. Подякували: 2480 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:40 Цитрин написав: ЛАД написав: По Гибралтару у Вас тоже была "случайная выборка", которая на поверку оказалась пшиком. По Гибралтару у Вас тоже была "случайная выборка", которая на поверку оказалась пшиком.



С чего Вы взяли что оказалось пшиком? Данные по Гибралтару отчетливо показывают, что тотальная уколизация не спасает от волн ковида.

... С чего Вы взяли что оказалось пшиком? Данные по Гибралтару отчетливо показывают, что...

Одна беда: с "волнами ковида" официальные лица и не борятся, вроде. Или у вас есть чьи-то заявления об ином? Одна беда: с "волнами ковида" официальные лица и не борятся, вроде. Или у вас есть чьи-то заявления об ином? _hunter Повідомлень: 5781 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:41 ЛАД написав: Ромасик написав: yanyura,

1) то что мне делать 9 дней назад, даже если я увидел сообщение?

2) диагнозы детей не раскрыты, что это меняет? Автор статьи приподносит 1% как победу без тени смущенья.

3) если в Украине нет никаких исследований по ковиду, то что и протокола лечения не должно быть? Даже если бы Голубовская была исключительно теоретиком и на базе существующих протоколов разработала протокол для Украины, это разве отменяет его разработку? 1) то что мне делать 9 дней назад, даже если я увидел сообщение?2) диагнозы детей не раскрыты, что это меняет? Автор статьи приподносит 1% как победу без тени смущенья.3) если в Украине нет никаких исследований по ковиду, то что и протокола лечения не должно быть? Даже если бы Голубовская была исключительно теоретиком и на базе существующих протоколов разработала протокол для Украины, это разве отменяет его разработку?

Отменяет.

К науке Вы явно не имеете никакого отношения, если не отличаете разработку от компиляции (в лучшем случае). Отменяет.К науке Вы явно не имеете никакого отношения, если не отличаетеот(в лучшем случае).

я конечно не имею, вы у нас проффесор околософистических наук. я конечно не имею, вы у нас проффесор околософистических наук. Ромасик

Повідомлень: 3667 З нами з: 30.03.15 Подякував: 877 раз. Подякували: 474 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:45 ЛАД написав: Ромасик написав: нет, теперь при первых симптомах орви мы начинаем носиться по городу, как наскипидаренные, в поисках 33 кабинетов, пцр, кт, мрт, рентгенов и нотариусов. нет, теперь при первых симптомах орви мы начинаем носиться по городу, как наскипидаренные, в поисках 33 кабинетов, пцр, кт, мрт, рентгенов и нотариусов.

Вы пишете "нет", но дальше рассказываете что таки "да".

С логикой всё в порядке? Или "долгосрочные последствия" ковида? Вы пишете "нет", но дальше рассказываете что таки "да".С логикой всё в порядке? Или "долгосрочные последствия" ковида?

что да? что из перечисленного является правильным? что да? что из перечисленного является правильным? Ромасик

Повідомлень: 3667 З нами з: 30.03.15 Подякував: 877 раз. Подякували: 474 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:47 Ромасик

Фото на аватарці дуже невдале, так і хочеться написати, як на брудній машині: "Поголи мене". Фото на аватарці дуже невдале, так і хочеться написати, як на брудній машині: "Поголи мене". lapay Повідомлень: 12467 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:47 Единственный способ защититься от ковида и остановить пандемию — это вакцинация, заявил патологоанатом «красной зоны», завкафедрой биологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук Григорий Снигур. В интервью эксперта, размещенном на Youtube-канале «Позовите профессора», Снигур подчеркивает, что лекарства от ковида нет — медицина лечит только его симптомы, но не сам вирус. Хоть какую-то гарантию от тяжелого течения болезни и смерти дает только вакцина, указал доктор.



Лекарства, которыми лечат симптомы ковида, добавил он, имеют множество побочных эффектов, которые негативно влияют на многие органы и системы, к примеру, возрастает риск развития сахарного диабета. Когда антипрививочники говорят о «побочке» от вакцины они почему-то не вспоминают о том, что от лекарств негативных побочек ничуть не меньше, особенно когда организм уже ослаблен ковидом.



«Сейчас, когда люди разделились на верящих в вакцинацию и не верящих, и сталкиваясь на вскрытии с теми людьми, которые не поверили в вакцинацию, ты понимаешь, что обозначают слова „естественный отбор“», — признался доктор.



Он таже отметил, что люди «умирают не от ковида, а от его осложнений» и привел пример: точно так же умирают не от инфаркта или инсульта, а от осложнений, вызванных этими состояниями.

https://www.rosbalt.ru/russia/2021/12/20/1936484.html ЛАД 2 Повідомлень: 21128 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4999 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:55 Znak.com: Российские власти разработали стандарт для срочных массовых захоронений трупов

https://www.rosbalt.ru/russia/2021/12/20/1936466.html ЛАД 2 Повідомлень: 21128 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4999 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:57 ЛАД написав: Я уже говорил о том, что у Вас получается: "Вор кричит: "Держи вора!".

Я уже говорил о том, что у Вас получается: "Вор кричит: "Держи вора!".



Нет. Если я пишу что Ваши коллеги пишут фейки и манипуляции, приписывая другим свою отсебятины, то только потому, что Ваши коллеги сели в лужу, действительно будучи на этом поймаными.



Напомнить с чего начались споры между мной и Вами с Hotab? С того что Вы опровергали официальную информацию МОЗ и обвиняли меня во лжи и глупостях, не догадываясь, что я пишу прямые цитаты с сайта МОЗ.





Если у Вас задача навязать нужную точку зрения, то проявите по крайней мере смекалку. Если собеседник неоднократно поймал Вас на какой-то манипуляции, то повторять тот-же приём манипуляции повторно просто глупо... Он не будет работать.



ну серьезно, Ваше поведение напоминает мне ребенка, которому говоришь так не будет работать потому-то и потому-то. А он из вредности кричит нет, будет... Нет. Если я пишу что Ваши коллеги пишут фейки и манипуляции, приписывая другим свою отсебятины, то только потому, что Ваши коллеги сели в лужу, действительно будучи на этом поймаными.Напомнить с чего начались споры между мной и Вами с Hotab? С того что Вы опровергали официальную информацию МОЗ и обвиняли меня во лжи и глупостях, не догадываясь, что я пишу прямые цитаты с сайта МОЗ.Если у Вас задача навязать нужную точку зрения, то проявите по крайней мере смекалку. Если собеседник неоднократно поймал Вас на какой-то манипуляции, то повторять тот-же приём манипуляции повторно просто глупо... Он не будет работать.ну серьезно, Ваше поведение напоминает мне ребенка, которому говоришь так не будет работать потому-то и потому-то. А он из вредности кричит нет, будет... Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 20 гру, 2021 19:01, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 982 З нами з: 26.06.21 Подякував: 134 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 19:00 По данным Гебрейесуса, в 2021 году жертвами коронавируса стали 3,3 млн человек, что превышает общее количество скончавшихся в минувшем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

https://www.rosbalt.ru/world/2021/12/20/1936521.html ЛАД 2 Повідомлень: 21128 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4999 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4686468746884689> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7902 15995931

ЛОБ Пон 20 гру, 2021 18:44