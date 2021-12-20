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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4686468746884689 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 140 Додано: Пон 20 гру, 2021 19:04 Жена президента Франции Эмануэля Макрона Брижит подаст жалобу на распространителей слухов о том, что она якобы была мужчиной и сменила пол.



Как сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники в окружении семьи Макрон, слухи о «смене пола» разошлись по соцсетям при активной поддержке «правых». Конспирологи утверждают, что Брижит — трансгендер, что при рождении она была мальчиком и ее звали Жан-Мишель Тронье (Тронье — ее девичья фамилия). Уже установлено, что впервые эти слухи появились в публикации журнала Faits & Documents, близкого к «конспирологическим кругам».

https://www.rosbalt.ru/world/2021/12/20/1936460.html

Напоминает поведение наших антиваксов - "я чего-то там напишу, а вы доказывайте, что вы не верблюд". Напоминает поведение наших антиваксов - "я чего-то там напишу, а вы доказывайте, что вы не верблюд". ЛАД 2 Повідомлень: 21128 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4999 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 19:10 Цитрин написав: ЛАД написав: Я уже говорил о том, что у Вас получается: "Вор кричит: "Держи вора!".

Я уже говорил о том, что у Вас получается: "Вор кричит: "Держи вора!".



Нет. Если я пишу что Ваши коллеги пишут фейки и манипуляции, приписывая другим свою отсебятины, то только потому, что Ваши коллеги сели в лужу, действительно будучи на этом поймаными.



Напомнить с чего начались споры между мной и Вами с Hotab? С того что Вы опровергали официальную информацию МОЗ и обвиняли меня во лжи и глупостях, не догадываясь, что я пишу прямые цитаты с сайта МОЗ.





Если у Вас задача навязать нужную точку зрения, то проявите по крайней мере смекалку. Если собеседник неоднократно поймал Вас на какой-то манипуляции, то повторять тот-же приём манипуляции повторно просто глупо... Он не будет работать.



ну серьезно, Ваше поведение напоминает мне ребенка, которому говоришь так не будет работать потому-то и потому-то. А он из вредности кричит нет, будет... Нет. Если я пишу что Ваши коллеги пишут фейки и манипуляции, приписывая другим свою отсебятины, то только потому, что Ваши коллеги сели в лужу, действительно будучи на этом поймаными.Напомнить с чего начались споры между мной и Вами с Hotab? С того что Вы опровергали официальную информацию МОЗ и обвиняли меня во лжи и глупостях, не догадываясь, что я пишу прямые цитаты с сайта МОЗ.Если у Вас задача навязать нужную точку зрения, то проявите по крайней мере смекалку. Если собеседник неоднократно поймал Вас на какой-то манипуляции, то повторять тот-же приём манипуляции повторно просто глупо... Он не будет работать.ну серьезно, Ваше поведение напоминает мне ребенка, которому говоришь так не будет работать потому-то и потому-то. А он из вредности кричит нет, будет...

"Официальная информация МОЗ" это слова Ляшко?

Так же, как "официальная информация ВООЗ" это слова Майкла Блумберга?

Врёте, как дышите.

Проявить элементарную порядочность Вы не способны.

Окончательно игнор. "Официальная информация МОЗ" это слова Ляшко?Так же, как "официальная информация ВООЗ" это слова Майкла Блумберга?Врёте, как дышите.Проявить элементарную порядочность Вы не способны.Окончательно игнор. ЛАД 2 Повідомлень: 21128 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4999 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 19:11 _hunter написав: Одна беда: с "волнами ковида" официальные лица и не борятся, вроде. Или у вас есть чьи-то заявления об ином? Одна беда: с "волнами ковида" официальные лица и не борятся, вроде. Или у вас есть чьи-то заявления об ином?



ну это сейчас воспринимается спокойно и не отрицается, а раньше за одну только мысль, что уколизированные могут болеть, сразу навешивали ярлык антиваксера, пытаясь маргинализировать, приписывая конспирологию про 5G, рептилоидов и прочее... ну это сейчас воспринимается спокойно и не отрицается, а раньше за одну только мысль, что уколизированные могут болеть, сразу навешивали ярлык антиваксера, пытаясь маргинализировать, приписывая конспирологию про 5G, рептилоидов и прочее... Цитрин

Повідомлень: 982 З нами з: 26.06.21 Подякував: 134 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 19:24 Цитрин написав: _hunter написав: Одна беда: с "волнами ковида" официальные лица и не борятся, вроде. Или у вас есть чьи-то заявления об ином? Одна беда: с "волнами ковида" официальные лица и не борятся, вроде. Или у вас есть чьи-то заявления об ином?



ну это сейчас воспринимается спокойно и не отрицается, а раньше за одну только мысль, что уколизированные могут болеть, сразу навешивали ярлык антиваксера, пытаясь маргинализировать, приписывая конспирологию про 5G, рептилоидов и прочее... ну это сейчас воспринимается спокойно и не отрицается, а раньше за одну только мысль, что уколизированные могут болеть, сразу навешивали ярлык антиваксера, пытаясь маргинализировать, приписывая конспирологию про 5G, рептилоидов и прочее...

Что-то вас из стороны-в-сторону шарахает... Что значит "могут болеть" -- официальное определение можно? И чтоб два раза не вставать -- кто/где/когда навешивал? -- или это как "номерной" Инвестор -- сам номерные "легенды" придумывал -- сам же с них смеялся?.. Что-то вас из стороны-в-сторону шарахает... Что значит "могут болеть" -- официальное определение можно? И чтоб два раза не вставать -- кто/где/когда навешивал? -- или это как "номерной" Инвестор -- сам номерные "легенды" придумывал -- сам же с них смеялся?.. _hunter Повідомлень: 5781 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 19:25 ЛАД написав: "Официальная информация МОЗ" это слова Ляшко?

"Официальная информация МОЗ" это слова Ляшко?



Нет. Это когда речь шла о врачебной тайне и я скопипастил цитату с сайта МОЗ, что диагноз в больничном пишется только по желанию пациента, т.к. содержит врачебную тайну, а Вы с Hotab доказывали, что это чушь и в больничном листке обязательно указывается диагноз. А позже Igneus дал Вам ссылку на порядок выдачи листка, где прямо было указано, то что я писал.



Но случай, когда Hotab приписывал свою бредовую отсебятину якобы заявлению Ляшко, когда достаточно было открыть ссылку, чтобы убедиться в том, что Hotab это всё сам придумал, тоже вписывается в этот ряд.



ЛАД написав: Врёте, как дышите.

Врёте, как дышите.



Очень жаль, что Вы снова скатились к манипуляциям, приписывая собеседнику то, чем сами занимаетесь. Нет. Это когда речь шла о врачебной тайне и я скопипастил цитату с сайта МОЗ, что диагноз в больничном пишется только по желанию пациента, т.к. содержит врачебную тайну, а Вы с Hotab доказывали, что это чушь и в больничном листке обязательно указывается диагноз. А позже Igneus дал Вам ссылку на порядок выдачи листка, где прямо было указано, то что я писал.Но случай, когда Hotab приписывал свою бредовую отсебятину якобы заявлению Ляшко, когда достаточно было открыть ссылку, чтобы убедиться в том, что Hotab это всё сам придумал, тоже вписывается в этот ряд.Очень жаль, что Вы снова скатились к манипуляциям, приписывая собеседнику то, чем сами занимаетесь. Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 20 гру, 2021 19:31, всього редагувалось 2 разів. Цитрин

Повідомлень: 982 З нами з: 26.06.21 Подякував: 134 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 19:29 _hunter написав: Цитрин написав: ЛАД написав: По Гибралтару у Вас тоже была "случайная выборка", которая на поверку оказалась пшиком. По Гибралтару у Вас тоже была "случайная выборка", которая на поверку оказалась пшиком.



С чего Вы взяли что оказалось пшиком? Данные по Гибралтару отчетливо показывают, что тотальная уколизация не спасает от волн ковида.

... С чего Вы взяли что оказалось пшиком? Данные по Гибралтару отчетливо показывают, что...

Одна беда: с "волнами ковида" официальные лица и не борятся, вроде. Или у вас есть чьи-то заявления об ином? Одна беда: с "волнами ковида" официальные лица и не борятся, вроде. Или у вас есть чьи-то заявления об ином?

Я, кстати, ответ дополню -- на всякий случай: еще никто не борется с "тараканами ковида", например и с "торсионными полями ковида" Я, кстати, ответ дополню -- на всякий случай: еще никто не борется с "тараканами ковида", например и с "торсионными полями ковида" _hunter Повідомлень: 5781 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4686468746884689 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7902 15996023

ЛОБ Пон 20 гру, 2021 18:44