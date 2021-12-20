Цитрин написав:

ЛАД написав: Я уже говорил о том, что у Вас получается: "Вор кричит: "Держи вора!".

Я уже говорил о том, что у Вас получается: "Вор кричит: "Держи вора!".

Нет. Если я пишу что Ваши коллеги пишут фейки и манипуляции, приписывая другим свою отсебятины, то только потому, что Ваши коллеги сели в лужу, действительно будучи на этом поймаными.Напомнить с чего начались споры между мной и Вами с Hotab? С того что Вы опровергали официальную информацию МОЗ и обвиняли меня во лжи и глупостях, не догадываясь, что я пишу прямые цитаты с сайта МОЗ.Если у Вас задача навязать нужную точку зрения, то проявите по крайней мере смекалку. Если собеседник неоднократно поймал Вас на какой-то манипуляции, то повторять тот-же приём манипуляции повторно просто глупо... Он не будет работать.ну серьезно, Ваше поведение напоминает мне ребенка, которому говоришь так не будет работать потому-то и потому-то. А он из вредности кричит нет, будет...