Жена президента Франции Эмануэля Макрона Брижит подаст жалобу на распространителей слухов о том, что она якобы была мужчиной и сменила пол.
Как сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники в окружении семьи Макрон, слухи о «смене пола» разошлись по соцсетям при активной поддержке «правых». Конспирологи утверждают, что Брижит — трансгендер, что при рождении она была мальчиком и ее звали Жан-Мишель Тронье (Тронье — ее девичья фамилия). Уже установлено, что впервые эти слухи появились в публикации журнала Faits & Documents, близкого к «конспирологическим кругам».
ЛАД написав:Я уже говорил о том, что у Вас получается: "Вор кричит: "Держи вора!".
Нет. Если я пишу что Ваши коллеги пишут фейки и манипуляции, приписывая другим свою отсебятины, то только потому, что Ваши коллеги сели в лужу, действительно будучи на этом поймаными.
Напомнить с чего начались споры между мной и Вами с Hotab? С того что Вы опровергали официальную информацию МОЗ и обвиняли меня во лжи и глупостях, не догадываясь, что я пишу прямые цитаты с сайта МОЗ.
Если у Вас задача навязать нужную точку зрения, то проявите по крайней мере смекалку. Если собеседник неоднократно поймал Вас на какой-то манипуляции, то повторять тот-же приём манипуляции повторно просто глупо... Он не будет работать.
ну серьезно, Ваше поведение напоминает мне ребенка, которому говоришь так не будет работать потому-то и потому-то. А он из вредности кричит нет, будет...
"Официальная информация МОЗ" это слова Ляшко? Так же, как "официальная информация ВООЗ" это слова Майкла Блумберга? Врёте, как дышите. Проявить элементарную порядочность Вы не способны. Окончательно игнор.
_hunter написав:Одна беда: с "волнами ковида" официальные лица и не борятся, вроде. Или у вас есть чьи-то заявления об ином?
ну это сейчас воспринимается спокойно и не отрицается, а раньше за одну только мысль, что уколизированные могут болеть, сразу навешивали ярлык антиваксера, пытаясь маргинализировать, приписывая конспирологию про 5G, рептилоидов и прочее...
_hunter написав:Одна беда: с "волнами ковида" официальные лица и не борятся, вроде. Или у вас есть чьи-то заявления об ином?
ну это сейчас воспринимается спокойно и не отрицается, а раньше за одну только мысль, что уколизированные могут болеть, сразу навешивали ярлык антиваксера, пытаясь маргинализировать, приписывая конспирологию про 5G, рептилоидов и прочее...
Что-то вас из стороны-в-сторону шарахает... Что значит "могут болеть" -- официальное определение можно? И чтоб два раза не вставать -- кто/где/когда навешивал? -- или это как "номерной" Инвестор -- сам номерные "легенды" придумывал -- сам же с них смеялся?..
ЛАД написав:"Официальная информация МОЗ" это слова Ляшко?
Нет. Это когда речь шла о врачебной тайне и я скопипастил цитату с сайта МОЗ, что диагноз в больничном пишется только по желанию пациента, т.к. содержит врачебную тайну, а Вы с Hotab доказывали, что это чушь и в больничном листке обязательно указывается диагноз. А позже Igneus дал Вам ссылку на порядок выдачи листка, где прямо было указано, то что я писал.
Но случай, когда Hotab приписывал свою бредовую отсебятину якобы заявлению Ляшко, когда достаточно было открыть ссылку, чтобы убедиться в том, что Hotab это всё сам придумал, тоже вписывается в этот ряд.
ЛАД написав:Врёте, как дышите.
Очень жаль, что Вы снова скатились к манипуляциям, приписывая собеседнику то, чем сами занимаетесь.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 20 гру, 2021 19:31, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин В отличие от Вас могу признать свою ошибку с больничными (если не признал тогда, не помню). Но уже очень давно не брал больничные, а поменялось сравнительно недавно. Раньше диагноз указывался в больничном обязательно. Вы свои ошибки не признавали ни разу.