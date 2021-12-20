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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4687468846894690>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:04

Жена президента Франции Эмануэля Макрона Брижит подаст жалобу на распространителей слухов о том, что она якобы была мужчиной и сменила пол.

Как сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники в окружении семьи Макрон, слухи о «смене пола» разошлись по соцсетям при активной поддержке «правых». Конспирологи утверждают, что Брижит — трансгендер, что при рождении она была мальчиком и ее звали Жан-Мишель Тронье (Тронье — ее девичья фамилия). Уже установлено, что впервые эти слухи появились в публикации журнала Faits & Documents, близкого к «конспирологическим кругам».

https://www.rosbalt.ru/world/2021/12/20/1936460.html
Напоминает поведение наших антиваксов - "я чего-то там напишу, а вы доказывайте, что вы не верблюд".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:10

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Я уже говорил о том, что у Вас получается: "Вор кричит: "Держи вора!".


Нет. Если я пишу что Ваши коллеги пишут фейки и манипуляции, приписывая другим свою отсебятины, то только потому, что Ваши коллеги сели в лужу, действительно будучи на этом поймаными.

Напомнить с чего начались споры между мной и Вами с Hotab? С того что Вы опровергали официальную информацию МОЗ и обвиняли меня во лжи и глупостях, не догадываясь, что я пишу прямые цитаты с сайта МОЗ.


Если у Вас задача навязать нужную точку зрения, то проявите по крайней мере смекалку. Если собеседник неоднократно поймал Вас на какой-то манипуляции, то повторять тот-же приём манипуляции повторно просто глупо... Он не будет работать. :wink:

ну серьезно, Ваше поведение напоминает мне ребенка, которому говоришь так не будет работать потому-то и потому-то. А он из вредности кричит нет, будет...

"Официальная информация МОЗ" это слова Ляшко?
Так же, как "официальная информация ВООЗ" это слова Майкла Блумберга?
Врёте, как дышите.
Проявить элементарную порядочность Вы не способны.
Окончательно игнор.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:11

  _hunter написав:Одна беда: с "волнами ковида" официальные лица и не борятся, вроде. Или у вас есть чьи-то заявления об ином?


ну это сейчас воспринимается спокойно и не отрицается, а раньше за одну только мысль, что уколизированные могут болеть, сразу навешивали ярлык антиваксера, пытаясь маргинализировать, приписывая конспирологию про 5G, рептилоидов и прочее...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:24

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Одна беда: с "волнами ковида" официальные лица и не борятся, вроде. Или у вас есть чьи-то заявления об ином?


ну это сейчас воспринимается спокойно и не отрицается, а раньше за одну только мысль, что уколизированные могут болеть, сразу навешивали ярлык антиваксера, пытаясь маргинализировать, приписывая конспирологию про 5G, рептилоидов и прочее...

Что-то вас из стороны-в-сторону шарахает... Что значит "могут болеть" -- официальное определение можно? И чтоб два раза не вставать -- кто/где/когда навешивал? -- или это как "номерной" Инвестор -- сам номерные "легенды" придумывал -- сам же с них смеялся?..
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:25

  ЛАД написав:"Официальная информация МОЗ" это слова Ляшко?


Нет. Это когда речь шла о врачебной тайне и я скопипастил цитату с сайта МОЗ, что диагноз в больничном пишется только по желанию пациента, т.к. содержит врачебную тайну, а Вы с Hotab доказывали, что это чушь и в больничном листке обязательно указывается диагноз. А позже Igneus дал Вам ссылку на порядок выдачи листка, где прямо было указано, то что я писал.

Но случай, когда Hotab приписывал свою бредовую отсебятину якобы заявлению Ляшко, когда достаточно было открыть ссылку, чтобы убедиться в том, что Hotab это всё сам придумал, тоже вписывается в этот ряд.

  ЛАД написав:Врёте, как дышите.


Очень жаль, что Вы снова скатились к манипуляциям, приписывая собеседнику то, чем сами занимаетесь.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 20 гру, 2021 19:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:29

  _hunter написав:
  Цитрин написав:
  ЛАД написав:По Гибралтару у Вас тоже была "случайная выборка", которая на поверку оказалась пшиком.


С чего Вы взяли что оказалось пшиком? Данные по Гибралтару отчетливо показывают, что тотальная уколизация не спасает от волн ковида.
...

Одна беда: с "волнами ковида" официальные лица и не борятся, вроде. Или у вас есть чьи-то заявления об ином?

Я, кстати, ответ дополню -- на всякий случай: еще никто не борется с "тараканами ковида", например и с "торсионными полями ковида" :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:35

  _hunter написав:И чтоб два раза не вставать -- кто/где/когда навешивал?


может последнюю неделю чтото поменялось, но до этого тут навешивали ярлык антиваксера при малейших подозрениях, что человек не хочет верить в то, что ему навязывают.


Настанет время, когда люди будут безумствовать, а кто не безумствует, тому будут говорить: ты безумствуешь, потому что ты не похож на нас. (с)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Какой смысл дальше продолжать обсуждать вакцинацию? Очевидно же, что с вакцинацией вышел провал.

В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.

Что ещё тут можно обсуждать?

Зображення
https://www.worldometers.info/coronavir ... ekly_table
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:57

  _hunter написав:с "волнами ковида" официальные лица и не борятся, вроде


Согласен. То, что ковид только повод для нарушения прав и норм конституции - это уже замечают пожалуй все.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:59

Цитрин
В отличие от Вас могу признать свою ошибку с больничными (если не признал тогда, не помню).
Но уже очень давно не брал больничные, а поменялось сравнительно недавно. Раньше диагноз указывался в больничном обязательно.
Вы свои ошибки не признавали ни разу.
ЛАД
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