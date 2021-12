Додано: Пон 20 гру, 2021 20:30

Цитрин

Где Ваш пример? Пока Вы не приведете конкретный пример с источником цифр, все Ваши рассуждения не стоят и выеденного яйца

Риск развития короны с симптомами значительно снижается за счет вакцинации.

7-дневная частота симптоматических случаев 18-59 лет до 11.11.2021 Источник : AGES , 18.11.2021



991 - Не вакцинирован

321 - Вакцинированный

Только у 1 из 100 человек, получивших все рекомендованные дозы вакцинации, разовьется корона.

Симптоматические заболевания у вакцинированного населения Источник : AGES , 17 ноября 2021 г.

80% всех симптоматических заболеваний приходится на группу непривитого населения.

Симптоматические заболевания ; 01.02.2021 - 17.11.2021 Источник : AGES

Справочно:

Цитрин написав: yanyura написав: Разве это не вывод о том, что вакцинация способствует смертям от Ковида? Разве это не вывод о том, что вакцинация способствует смертям от Ковида?



Нет. Это Ваша очередная попытка приписать мне то, чего я не писал. Нет. Это Ваша очередная попытка приписать мне то, чего я не писал.

Получается, что при уровне уколизации 67-71%, среди погибших от ковида 81% уколизированных.

safonovstanislav

В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.



Что ещё тут можно обсуждать?

"Weekly Death % Change"

"Death in the last 7 days/1 M pop"

вы сделали открытие века

плюс 900%

минус 13%

минус 10%

минус 7%

1-й график:2-й график:4-й график:Перевод браузера Google Chrome."gesundheitsministerium" это "Министерство здравоохранения", "AGES" - "Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit" ("Австрийское агентство продовольственной безопасности")Так и запишем - слованаписал не, аИ чтобы "дважды не вставать",Не ту вы графу смотрите. Надо смотреть на("Еженедельное изменение смертности") и("Смертей за последние 7 дней/1 млн населения").Но- оказывается больше заболевших в тех странах, где больше население.А вот то, что в стране Санкт-Люсия с населением чуть менее 185 тыс. чел.(10 смертей за эту неделю по сравнению с 1 за прошлую) вы почему-то не заметили.Почему?А еженедельное изменение смертности в Австрии, в США, Великобритании...