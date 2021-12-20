Как пример - раньше я считал, что статистика по переболевшим ковидом считается по случайной выборке и поэтому по ней можно оценить какой процент населения переболел. Поэтому в случае с тем-же Гибралтаром считал, что можно сравнивать цифры переболевших в Гибралтаре и Украине. Я ошибался и признал это.
_hunter написав:И чтоб два раза не вставать -- кто/где/когда навешивал?
может последнюю неделю чтото поменялось, но до этого тут навешивали ярлык антиваксера при малейших подозрениях, что человек не хочет верить в то, что ему навязывают.
Вопрос -- очевидно же -- подразумевал необходимость ссылок на "навешивание ярлыков". Потому как без них "новый" ответ ни чем не отличается от "старого". Да и информации несет ровно столько же -- "мне кажется что кто-то когда-то кого-то как-то обзывал"
safonovstanislav написав:Какой смысл дальше продолжать обсуждать вакцинацию? Очевидно же, что с вакцинацией вышел провал.
В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.
Что ещё тут можно обсуждать? ...
Можно обсудить, например то, что страны в той табличке подозрительно все, как на подбор из т.н. "Европы второго/третьего плана" -- Венгрия/Болгария/Хорватия/... страны с про-расейским лобби и сходным менталитетом -- может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать?
Как пример - раньше я считал, что статистика по переболевшим ковидом считается по случайной выборке и поэтому по ней можно оценить какой процент населения переболел. Поэтому в случае с тем-же Гибралтаром считал, что можно сравнивать цифры переболевших в Гибралтаре и Украине. Я ошибался и признал это.
Пример неудачный, там был спор не об этом. И ошибку Вы признали не в том. А с больничным я больше не спорил, а удивлялся, потому что раньше диагноз был обязателен. Но вообще уже писал, юридические проблемы меня не особо интересуют и к теме не очень относятся. Нарушения "естественных прав человека" в принимаемых мерах не усматриваю. А проблемы Кабмина с юридическими тонкостями пусть решает Кабмин. Добавлю только, что законы всегда несколько отстают от реальной жизни, а у нас в стране так особенно. До сих пор полно ещё советских норм, которые явно не соответствуют сегодняшней жизни. А продвигать новые через нашу Раду та ещё задача. Да и разработкой законов заниматься непросто, а наши специалисты... Тут уже писали о качестве наших диссертантов. О качестве юристов говорить не буду.
Справочно: "gesundheitsministerium" это "Министерство здравоохранения", "AGES" - "Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit" ("Австрийское агентство продовольственной безопасности")
Цитрин написав:
yanyura написав:Разве это не вывод о том, что вакцинация способствует смертям от Ковида?
Нет. Это Ваша очередная попытка приписать мне то, чего я не писал.
Так и запишем - слова
Получается, что при уровне уколизации 67-71%, среди погибших от ковида 81% уколизированных.
написал не Цитрин, а Папа Римский.
И чтобы "дважды не вставать",
safonovstanislav В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.
Что ещё тут можно обсуждать?
Не ту вы графу смотрите. Надо смотреть на "Weekly Death % Change" ("Еженедельное изменение смертности") и "Death in the last 7 days/1 M pop" ("Смертей за последние 7 дней/1 млн населения").
Но вы сделали открытие века - оказывается больше заболевших в тех странах, где больше население.
А вот то, что в стране Санкт-Люсия с населением чуть менее 185 тыс. чел. еженедельное изменение смертности составило плюс 900% (10 смертей за эту неделю по сравнению с 1 за прошлую) вы почему-то не заметили. Почему?
А еженедельное изменение смертности в Австрии минус 13%, в США минус 10%, Великобритании минус 7%...
Риск развития короны с симптомами значительно снижается за счет вакцинации. 991 - Не вакцинирован 321 - Вакцинированный
2-й график:
Только у 1 из 100 человек, получивших все рекомендованные дозы вакцинации, разовьется корона.
4-й график:
80% всех симптоматических заболеваний приходится на группу непривитого населения.
Неудачный пример. Статистика по заболевшим среди сделавших тест и процент болеющего населения - это совершенно разные вещи. Поэтому все Ваши графики ничего не говорят о проценте болеющего населения. Они отражают только тех, кто тесты делает. Чтобы понять сколько реально болеет, нужно делать случайную выборку и проверять её независимо от наличия симптомов и желания сделать тест.
Получается, что при уровне уколизации 67-71%, среди погибших от ковида 81% уколизированных.
написал не Цитрин, а Папа Римский.
И? Вы где-то тут видите, чтобы было написано, что уколизированные болеют чаще? Вы ведь именно такие заявления мне пытались приписать?
67-71% - это общая уколизация независимо от возраста. Позже я проверил уколизацию по возрастным группам и у более старших людей уровень уколизации оказался выше. Т.к. возраст погибших был от 53 лет и старше, поэтому я уточнил уровень уколизации для этой возрастной группы 82%.