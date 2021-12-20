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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4687468846894690 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 140 Додано: Пон 20 гру, 2021 20:04 ЛАД написав: Вы свои ошибки не признавали ни разу. Вы свои ошибки не признавали ни разу.



Как пример - раньше я считал, что статистика по переболевшим ковидом считается по случайной выборке и поэтому по ней можно оценить какой процент населения переболел. Поэтому в случае с тем-же Гибралтаром считал, что можно сравнивать цифры переболевших в Гибралтаре и Украине. Я ошибался и признал это. Как пример - раньше я считал, что статистика по переболевшим ковидом считается по случайной выборке и поэтому по ней можно оценить какой процент населения переболел. Поэтому в случае с тем-же Гибралтаром считал, что можно сравнивать цифры переболевших в Гибралтаре и Украине. Я ошибался и признал это. Цитрин

Повідомлень: 988 З нами з: 26.06.21 Подякував: 134 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 20:06 Цитрин написав: _hunter написав: И чтоб два раза не вставать -- кто/где/когда навешивал? И чтоб два раза не вставать -- кто/где/когда навешивал?



может последнюю неделю чтото поменялось, но до этого тут навешивали ярлык антиваксера при малейших подозрениях, что человек не хочет верить в то, что ему навязывают.

может последнюю неделю чтото поменялось, но до этого тут навешивали ярлык антиваксера при малейших подозрениях, что человек не хочет верить в то, что ему навязывают.

Вопрос -- очевидно же -- подразумевал необходимость ссылок на "навешивание ярлыков". Потому как без них "новый" ответ ни чем не отличается от "старого".

Да и информации несет ровно столько же -- "мне кажется что кто-то когда-то кого-то как-то обзывал" Вопрос -- очевидно же -- подразумевал необходимость ссылок на "навешивание ярлыков". Потому как без них "новый" ответ ни чем не отличается от "старого".Да и информации несет ровно столько же -- "мне кажется что кто-то когда-то кого-то как-то обзывал" _hunter Повідомлень: 5783 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 20:15 safonovstanislav написав: Какой смысл дальше продолжать обсуждать вакцинацию? Очевидно же, что с вакцинацией вышел провал.



В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.



Что ещё тут можно обсуждать?

... Какой смысл дальше продолжать обсуждать вакцинацию? Очевидно же, что с вакцинацией вышел провал.. Это факт, который невозможно оспорить.Что ещё тут можно обсуждать?...

Можно обсудить, например то, что страны в той табличке подозрительно все, как на подбор из т.н. "Европы второго/третьего плана" -- Венгрия/Болгария/Хорватия/... страны с про-расейским лобби и сходным менталитетом -- может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать? Можно обсудить, например то, что страны в той табличке подозрительно все, как на подбор из т.н. "Европы второго/третьего плана" -- Венгрия/Болгария/Хорватия/... страны с про-расейским лобби и сходным менталитетом -- может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать? _hunter Повідомлень: 5783 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 20:27 Цитрин написав: ЛАД написав: Вы свои ошибки не признавали ни разу. Вы свои ошибки не признавали ни разу.



Как пример - раньше я считал, что статистика по переболевшим ковидом считается по случайной выборке и поэтому по ней можно оценить какой процент населения переболел. Поэтому в случае с тем-же Гибралтаром считал, что можно сравнивать цифры переболевших в Гибралтаре и Украине. Я ошибался и признал это. Как пример - раньше я считал, что статистика по переболевшим ковидом считается по случайной выборке и поэтому по ней можно оценить какой процент населения переболел. Поэтому в случае с тем-же Гибралтаром считал, что можно сравнивать цифры переболевших в Гибралтаре и Украине. Я ошибался и признал это.

Пример неудачный, там был спор не об этом. И ошибку Вы признали не в том.

А с больничным я больше не спорил, а удивлялся, потому что раньше диагноз был обязателен. Но вообще уже писал, юридические проблемы меня не особо интересуют и к теме не очень относятся. Нарушения "естественных прав человека" в принимаемых мерах не усматриваю. А проблемы Кабмина с юридическими тонкостями пусть решает Кабмин.

Добавлю только, что законы всегда несколько отстают от реальной жизни, а у нас в стране так особенно. До сих пор полно ещё советских норм, которые явно не соответствуют сегодняшней жизни. А продвигать новые через нашу Раду та ещё задача. Да и разработкой законов заниматься непросто, а наши специалисты... Тут уже писали о качестве наших диссертантов. О качестве юристов говорить не буду. Пример неудачный, там был спор не об этом. И ошибку Вы признали не в том.А с больничным я больше не спорил, а удивлялся, потому что раньше диагноз был обязателен. Но вообще уже писал, юридические проблемы меня не особо интересуют и к теме не очень относятся. Нарушения "естественных прав человека" в принимаемых мерах не усматриваю. А проблемы Кабмина с юридическими тонкостями пусть решает Кабмин.Добавлю только, что законы всегда несколько отстают от реальной жизни, а у нас в стране так особенно. До сих пор полно ещё советских норм, которые явно не соответствуют сегодняшней жизни. А продвигать новые через нашу Раду та ещё задача. Да и разработкой законов заниматься непросто, а наши специалисты... Тут уже писали о качестве наших диссертантов. О качестве юристов говорить не буду. ЛАД 2 Повідомлень: 21131 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4999 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 20:30 Цитрин

Где Ваш пример? Пока Вы не приведете конкретный пример с источником цифр, все Ваши рассуждения не стоят и выеденного яйца

1-й график:

Риск развития короны с симптомами значительно снижается за счет вакцинации.

7-дневная частота симптоматических случаев 18-59 лет до 11.11.2021 Источник : AGES , 18.11.2021



991 - Не вакцинирован

321 - Вакцинированный

2-й график:

Только у 1 из 100 человек, получивших все рекомендованные дозы вакцинации, разовьется корона.

Симптоматические заболевания у вакцинированного населения Источник : AGES , 17 ноября 2021 г.

4-й график:

80% всех симптоматических заболеваний приходится на группу непривитого населения.

Симптоматические заболевания ; 01.02.2021 - 17.11.2021 Источник : AGES

https://info.gesundheitsministerium.gv.at/



Перевод браузера Google Chrome.



Справочно: "gesundheitsministerium" это "Министерство здравоохранения", "AGES" - "Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit" ("Австрийское агентство продовольственной безопасности")



Цитрин написав: yanyura написав: Разве это не вывод о том, что вакцинация способствует смертям от Ковида? Разве это не вывод о том, что вакцинация способствует смертям от Ковида?



Нет. Это Ваша очередная попытка приписать мне то, чего я не писал. Нет. Это Ваша очередная попытка приписать мне то, чего я не писал.

Так и запишем - слова

Получается, что при уровне уколизации 67-71%, среди погибших от ковида 81% уколизированных.

написал не Цитрин, а Папа Римский.



И чтобы "дважды не вставать",

safonovstanislav

В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.



Что ещё тут можно обсуждать?

Не ту вы графу смотрите. Надо смотреть на "Weekly Death % Change" ("Еженедельное изменение смертности") и "Death in the last 7 days/1 M pop" ("Смертей за последние 7 дней/1 млн населения").



Но вы сделали открытие века - оказывается больше заболевших в тех странах, где больше население.



А вот то, что в стране Санкт-Люсия с населением чуть менее 185 тыс. чел. еженедельное изменение смертности составило плюс 900% (10 смертей за эту неделю по сравнению с 1 за прошлую) вы почему-то не заметили.

Почему?



А еженедельное изменение смертности в Австрии минус 13% , в США минус 10% , Великобритании минус 7% ... 1-й график:2-й график:4-й график:Перевод браузера Google Chrome."gesundheitsministerium" это "Министерство здравоохранения", "AGES" - "Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit" ("Австрийское агентство продовольственной безопасности")Так и запишем - слованаписал не, аИ чтобы "дважды не вставать",Не ту вы графу смотрите. Надо смотреть на("Еженедельное изменение смертности") и("Смертей за последние 7 дней/1 млн населения").Но- оказывается больше заболевших в тех странах, где больше население.А вот то, что в стране Санкт-Люсия с населением чуть менее 185 тыс. чел.(10 смертей за эту неделю по сравнению с 1 за прошлую) вы почему-то не заметили.Почему?А еженедельное изменение смертности в Австрии, в США, Великобритании... yanyura Повідомлень: 6399 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1995 раз. Подякували: 1496 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 20:33 _hunter написав: может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать? может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать?



Возможен еще вариант, что летальность новых вирусов может зависеть от гаплогруппы Возможен еще вариант, что летальность новых вирусов может зависеть от гаплогруппы Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 20 гру, 2021 20:59, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 988 З нами з: 26.06.21 Подякував: 134 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 20:41 yanyura написав: 1-й график:

Риск развития короны с симптомами значительно снижается за счет вакцинации.

991 - Не вакцинирован

321 - Вакцинированный

2-й график:

Только у 1 из 100 человек, получивших все рекомендованные дозы вакцинации, разовьется корона.



4-й график:

80% всех симптоматических заболеваний приходится на группу непривитого населения. 1-й график:2-й график:4-й график:



Неудачный пример. Статистика по заболевшим среди сделавших тест и процент болеющего населения - это совершенно разные вещи. Поэтому все Ваши графики ничего не говорят о проценте болеющего населения. Они отражают только тех, кто тесты делает. Чтобы понять сколько реально болеет, нужно делать случайную выборку и проверять её независимо от наличия симптомов и желания сделать тест. Неудачный пример. Статистика по заболевшим среди сделавших тест и процент болеющего населения - это совершенно разные вещи. Поэтому все Ваши графики ничего не говорят о проценте болеющего населения. Они отражают только тех, кто тесты делает. Чтобы понять сколько реально болеет, нужно делать случайную выборку и проверять её независимо от наличия симптомов и желания сделать тест. Цитрин

Повідомлень: 988 З нами з: 26.06.21 Подякував: 134 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 20:44

Всего с 2011 по 2020 гг. в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины.



Судя по показателям 2021-го, можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек

https://news.finance.ua/ru/news/-/505900/3-3-mln-ukraintsev-ne-vernulis-v-stranu-opendatabot-infografika

Так это без естественной убыли населения, которая тоже ежегодно была от 142 (в 2012) до 210 (в 2017) тысяч. И сильно выросла в последние 3 года. Меня тут часто упрекали в преуменьшении численности населения Украины.Так это без естественной убыли населения, которая тоже ежегодно была от 142 (в 2012) до 210 (в 2017) тысяч. И сильно выросла в последние 3 года. ЛАД 2 Повідомлень: 21131 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4999 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 20:51 yanyura написав: Так и запишем - слова

Получается, что при уровне уколизации 67-71%, среди погибших от ковида 81% уколизированных.

написал не Цитрин, а Папа Римский. Так и запишем - слованаписал не, а



И? Вы где-то тут видите, чтобы было написано, что уколизированные болеют чаще? Вы ведь именно такие заявления мне пытались приписать?



67-71% - это общая уколизация независимо от возраста. Позже я проверил уколизацию по возрастным группам и у более старших людей уровень уколизации оказался выше. Т.к. возраст погибших был от 53 лет и старше, поэтому я уточнил уровень уколизации для этой возрастной группы 82%. И? Вы где-то тут видите, чтобы было написано, что уколизированные болеют чаще? Вы ведь именно такие заявления мне пытались приписать?67-71% - это общая уколизация независимо от возраста. Позже я проверил уколизацию по возрастным группам и у более старших людей уровень уколизации оказался выше. Т.к. возраст погибших был от 53 лет и старше, поэтому я уточнил уровень уколизации для этой возрастной группы 82%. Цитрин

Повідомлень: 988 З нами з: 26.06.21 Подякував: 134 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4687468846894690 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7902 16002376

ЛОБ Пон 20 гру, 2021 18:44