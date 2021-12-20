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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4687468846894690

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:04

  ЛАД написав:Вы свои ошибки не признавали ни разу.


Как пример - раньше я считал, что статистика по переболевшим ковидом считается по случайной выборке и поэтому по ней можно оценить какой процент населения переболел. Поэтому в случае с тем-же Гибралтаром считал, что можно сравнивать цифры переболевших в Гибралтаре и Украине. Я ошибался и признал это.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:06

  Цитрин написав:
  _hunter написав:И чтоб два раза не вставать -- кто/где/когда навешивал?


может последнюю неделю чтото поменялось, но до этого тут навешивали ярлык антиваксера при малейших подозрениях, что человек не хочет верить в то, что ему навязывают.

Вопрос -- очевидно же -- подразумевал необходимость ссылок на "навешивание ярлыков". Потому как без них "новый" ответ ни чем не отличается от "старого".
Да и информации несет ровно столько же -- "мне кажется что кто-то когда-то кого-то как-то обзывал" :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:15

  safonovstanislav написав:Какой смысл дальше продолжать обсуждать вакцинацию? Очевидно же, что с вакцинацией вышел провал.

В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.

Что ещё тут можно обсуждать?
...

Можно обсудить, например то, что страны в той табличке подозрительно все, как на подбор из т.н. "Европы второго/третьего плана" -- Венгрия/Болгария/Хорватия/... страны с про-расейским лобби и сходным менталитетом -- может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:27

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Вы свои ошибки не признавали ни разу.


Как пример - раньше я считал, что статистика по переболевшим ковидом считается по случайной выборке и поэтому по ней можно оценить какой процент населения переболел. Поэтому в случае с тем-же Гибралтаром считал, что можно сравнивать цифры переболевших в Гибралтаре и Украине. Я ошибался и признал это.

Пример неудачный, там был спор не об этом. И ошибку Вы признали не в том.
А с больничным я больше не спорил, а удивлялся, потому что раньше диагноз был обязателен. Но вообще уже писал, юридические проблемы меня не особо интересуют и к теме не очень относятся. Нарушения "естественных прав человека" в принимаемых мерах не усматриваю. А проблемы Кабмина с юридическими тонкостями пусть решает Кабмин.
Добавлю только, что законы всегда несколько отстают от реальной жизни, а у нас в стране так особенно. До сих пор полно ещё советских норм, которые явно не соответствуют сегодняшней жизни. А продвигать новые через нашу Раду та ещё задача. Да и разработкой законов заниматься непросто, а наши специалисты... Тут уже писали о качестве наших диссертантов. О качестве юристов говорить не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:30

Цитрин
Где Ваш пример? Пока Вы не приведете конкретный пример с источником цифр, все Ваши рассуждения не стоят и выеденного яйца

1-й график:
Риск развития короны с симптомами значительно снижается за счет вакцинации.
7-дневная частота симптоматических случаев 18-59 лет до 11.11.2021 Источник : AGES , 18.11.2021

991 - Не вакцинирован
321 - Вакцинированный

2-й график:
Только у 1 из 100 человек, получивших все рекомендованные дозы вакцинации, разовьется корона.
Симптоматические заболевания у вакцинированного населения Источник : AGES , 17 ноября 2021 г.

4-й график:
80% всех симптоматических заболеваний приходится на группу непривитого населения.
Симптоматические заболевания ; 01.02.2021 - 17.11.2021 Источник : AGES

https://info.gesundheitsministerium.gv.at/

Перевод браузера Google Chrome.

Справочно: "gesundheitsministerium" это "Министерство здравоохранения", "AGES" - "Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit" ("Австрийское агентство продовольственной безопасности")

  Цитрин написав:
  yanyura написав:Разве это не вывод о том, что вакцинация способствует смертям от Ковида?


Нет. Это Ваша очередная попытка приписать мне то, чего я не писал.

Так и запишем - слова
Получается, что при уровне уколизации 67-71%, среди погибших от ковида 81% уколизированных.

написал не Цитрин, а Папа Римский.

И чтобы "дважды не вставать",
safonovstanislav
В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.

Что ещё тут можно обсуждать?

Не ту вы графу смотрите. Надо смотреть на "Weekly Death % Change" ("Еженедельное изменение смертности") и "Death in the last 7 days/1 M pop" ("Смертей за последние 7 дней/1 млн населения").

Но вы сделали открытие века - оказывается больше заболевших в тех странах, где больше население.

А вот то, что в стране Санкт-Люсия с населением чуть менее 185 тыс. чел. еженедельное изменение смертности составило плюс 900% (10 смертей за эту неделю по сравнению с 1 за прошлую) вы почему-то не заметили.
Почему?

А еженедельное изменение смертности в Австрии минус 13%, в США минус 10%, Великобритании минус 7%...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:33

  _hunter написав:может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать? :roll:


Возможен еще вариант, что летальность новых вирусов может зависеть от гаплогруппы
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 20 гру, 2021 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:41

  yanyura написав:1-й график:
Риск развития короны с симптомами значительно снижается за счет вакцинации.
991 - Не вакцинирован
321 - Вакцинированный

2-й график:
Только у 1 из 100 человек, получивших все рекомендованные дозы вакцинации, разовьется корона.

4-й график:
80% всех симптоматических заболеваний приходится на группу непривитого населения.


Неудачный пример. Статистика по заболевшим среди сделавших тест и процент болеющего населения - это совершенно разные вещи. Поэтому все Ваши графики ничего не говорят о проценте болеющего населения. Они отражают только тех, кто тесты делает. Чтобы понять сколько реально болеет, нужно делать случайную выборку и проверять её независимо от наличия симптомов и желания сделать тест.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:44

Меня тут часто упрекали в преуменьшении численности населения Украины.
Всего с 2011 по 2020 гг. в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины.

Судя по показателям 2021-го, можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек

https://news.finance.ua/ru/news/-/505900/3-3-mln-ukraintsev-ne-vernulis-v-stranu-opendatabot-infografika
Так это без естественной убыли населения, которая тоже ежегодно была от 142 (в 2012) до 210 (в 2017) тысяч. И сильно выросла в последние 3 года.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:51

  yanyura написав:Так и запишем - слова
Получается, что при уровне уколизации 67-71%, среди погибших от ковида 81% уколизированных.

написал не Цитрин, а Папа Римский.


И? Вы где-то тут видите, чтобы было написано, что уколизированные болеют чаще? Вы ведь именно такие заявления мне пытались приписать?

67-71% - это общая уколизация независимо от возраста. Позже я проверил уколизацию по возрастным группам и у более старших людей уровень уколизации оказался выше. Т.к. возраст погибших был от 53 лет и старше, поэтому я уточнил уровень уколизации для этой возрастной группы 82%.
Цитрин
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