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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4688468946904691 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 140 Додано: Пон 20 гру, 2021 21:55 ЛАД написав: По комендантскому часу в Ирландии забыл добавить данные об их ситуации.

Заболеваемость сильно выросла.

Если с середины июля по октябрь было 1-2 тыс. в сутки, то в ноябре 3-4 тыс. с отдельными выбросами выше, в декабре достаточно часто выше 5 тыс., а 18 декабря Ирландия сообщила о 7.333 новых случаях за сутки. С учётом численности населения (5 018 517 человек) для сравнения с нами цифры надо увеличить в 7-8 раз, т.е. получим 50-55 тыс. Наш рекорд был вдвое ниже, но о качестве выявления больных у нас (о количестве тестов) уже много писали.



Соответственно, большое количество активных случаев. При том, что рост происходит заметно медленнее, чем в предыдущие волны, это дало рекорд по количеству активных случаев за всё время эпидемии. Если в зимнюю волну максимум был 28 января 102.915, то на 19 декабря 2021 имеем 137.776 активных случаев.



По смертности.

В июне-июле было 0.

До середины октября было до 40.

С 20 октября выросли и стало 50-70.

4 ноября они показали 81 смерть. Или с учётом численности населения для нас это эквивалентно 570-650 смертей. За неделю. Мы такое выдавали за день. Даже сегодня с последними очень низкими по нашим меркам цифрами за 2 последних выходных у нас за 7 дней 2047 смертей, т.е. в 3-4 раза больше.



Но мы будем рассказывать о неконституционности требования надевать маску при заходе в магазин и радоваться идиотским решениям судов. При этом по другим поводам будем осуждать нашу судебную систему и требовать её коренного и срочного реформирования. По комендантскому часу в Ирландии забыл добавить данные об их ситуации.Заболеваемость сильно выросла.Если с середины июля по октябрь было 1-2 тыс. в сутки, то в ноябре 3-4 тыс. с отдельными выбросами выше, в декабре достаточно часто выше 5 тыс., а 18 декабря Ирландия сообщила о 7.333 новых случаях за сутки. С учётом численности населения (5 018 517 человек) для сравнения с нами цифры надо увеличить в 7-8 раз, т.е. получим 50-55 тыс. Наш рекорд был вдвое ниже, но о качестве выявления больных у нас (о количестве тестов) уже много писали.Соответственно, большое количество активных случаев. При том, что рост происходит заметно медленнее, чем в предыдущие волны, это дало рекорд по количеству активных случаев за всё время эпидемии. Если в зимнюю волну максимум был 28 января 102.915, то на 19 декабря 2021 имеем 137.776 активных случаев.По смертности.В июне-июле было 0.До середины октября было до 40.С 20 октября выросли и стало 50-70.4 ноября они показали 81 смерть. Или с учётом численности населения для нас это эквивалентно 570-650 смертей.Мы такое выдавали за день. Даже сегодня с последними очень низкими по нашим меркам цифрами за 2 последних выходных у нас за 7 дней 2047 смертей, т.е. в 3-4 раза больше.Но мы будем рассказывать о неконституционности требования надевать маску при заходе в магазин и радоваться идиотским решениям судов. При этом по другим поводам будем осуждать нашу судебную систему и требовать её коренного и срочного реформирования.

вакцинація рулєз вакцинація рулєз flyman

Повідомлень: 27313 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1353 раз. Подякували: 2316 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 22:25 yanyura написав: Не ту вы графу смотрите. Надо смотреть на "Weekly Death % Change" ("Еженедельное изменение смертности") и "Death in the last 7 days/1 M pop" ("Смертей за последние 7 дней/1 млн населения").



Но вы сделали открытие века - оказывается больше заболевших в тех странах, где больше население. Не ту вы графу смотрите. Надо смотреть на("Еженедельное изменение смертности") и("Смертей за последние 7 дней/1 млн населения").Но- оказывается больше заболевших в тех странах, где больше население.

Спасибо кэп. Очевидно, что больше заболевших в среднем будет в тех странах, где больше население. По-этому, чтоб получить объективные данные для сравнения, независимо от населения стран, как раз и нужен делитель "/1 M pop", т.е. смертей на миллион населения. И, вот, как раз в топе и находятся страны, где "даже кошек уже отвакцинировали", с вакцинацией доходящей до 60-70%, т.е. всех, кроме детей. Спасибо кэп. Очевидно, что больше заболевших в среднем будет в тех странах, где больше население. По-этому, чтоб получить объективные данные для сравнения, независимо от населения стран, как раз и нужен делитель "/1 M pop", т.е. смертей. И, вот, как раз в топе и находятся страны, где "даже кошек уже отвакцинировали", с вакцинацией доходящей до 60-70%, т.е. всех, кроме детей. safonovstanislav Повідомлень: 3420 З нами з: 10.05.14 Подякував: 347 раз. Подякували: 621 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 22:34 _hunter написав: Можно обсудить, например то, что страны в той табличке подозрительно все, как на подбор из т.н. "Европы второго/третьего плана" -- Венгрия/Болгария/Хорватия/... страны с про-расейским лобби и сходным менталитетом -- может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать? Можно обсудить, например то, что страны в той табличке подозрительно все, как на подбор из т.н. "Европы второго/третьего плана" -- Венгрия/Болгария/Хорватия/... страны с про-расейским лобби и сходным менталитетом -- может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать?

Бред не несите. Там все страны в перемешку. И завакцинированные на 70% Германия и Австрия практически на уровне с Украиной с её 31%.



Отвакцинированная и в хвост и в гриву Греция на 66%, значительно опережает Украину.



Какое у этих стран пророссийское лобби? Бред не несите. Там все страны в перемешку. И завакцинированные на 70% Германия и Австрия практически на уровне с Украиной с её 31%.Отвакцинированная и в хвост и в гриву Греция на 66%, значительно опережает Украину.Какое у этих стран пророссийское лобби? safonovstanislav Повідомлень: 3420 З нами з: 10.05.14 Подякував: 347 раз. Подякували: 621 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4688468946904691 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7902 16009447

ЛОБ Пон 20 гру, 2021 18:44