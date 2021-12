yanyura написав:

"Weekly Death % Change"

"Death in the last 7 days/1 M pop"

вы сделали открытие века

Не ту вы графу смотрите. Надо смотреть на("Еженедельное изменение смертности") и("Смертей за последние 7 дней/1 млн населения").Но- оказывается больше заболевших в тех странах, где больше население.