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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4688468946904691

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 21:55

  ЛАД написав:По комендантскому часу в Ирландии забыл добавить данные об их ситуации.
Заболеваемость сильно выросла.
Если с середины июля по октябрь было 1-2 тыс. в сутки, то в ноябре 3-4 тыс. с отдельными выбросами выше, в декабре достаточно часто выше 5 тыс., а 18 декабря Ирландия сообщила о 7.333 новых случаях за сутки. С учётом численности населения (5 018 517 человек) для сравнения с нами цифры надо увеличить в 7-8 раз, т.е. получим 50-55 тыс. Наш рекорд был вдвое ниже, но о качестве выявления больных у нас (о количестве тестов) уже много писали.

Соответственно, большое количество активных случаев. При том, что рост происходит заметно медленнее, чем в предыдущие волны, это дало рекорд по количеству активных случаев за всё время эпидемии. Если в зимнюю волну максимум был 28 января 102.915, то на 19 декабря 2021 имеем 137.776 активных случаев.

По смертности.
В июне-июле было 0.
До середины октября было до 40.
С 20 октября выросли и стало 50-70.
4 ноября они показали 81 смерть. Или с учётом численности населения для нас это эквивалентно 570-650 смертей. За неделю. Мы такое выдавали за день. Даже сегодня с последними очень низкими по нашим меркам цифрами за 2 последних выходных у нас за 7 дней 2047 смертей, т.е. в 3-4 раза больше.

Но мы будем рассказывать о неконституционности требования надевать маску при заходе в магазин и радоваться идиотским решениям судов. При этом по другим поводам будем осуждать нашу судебную систему и требовать её коренного и срочного реформирования.

вакцинація рулєз
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:25

  yanyura написав:Не ту вы графу смотрите. Надо смотреть на "Weekly Death % Change" ("Еженедельное изменение смертности") и "Death in the last 7 days/1 M pop" ("Смертей за последние 7 дней/1 млн населения").

Но вы сделали открытие века - оказывается больше заболевших в тех странах, где больше население.

Спасибо кэп. Очевидно, что больше заболевших в среднем будет в тех странах, где больше население. По-этому, чтоб получить объективные данные для сравнения, независимо от населения стран, как раз и нужен делитель "/1 M pop", т.е. смертей на миллион населения. И, вот, как раз в топе и находятся страны, где "даже кошек уже отвакцинировали", с вакцинацией доходящей до 60-70%, т.е. всех, кроме детей.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:34

  _hunter написав:Можно обсудить, например то, что страны в той табличке подозрительно все, как на подбор из т.н. "Европы второго/третьего плана" -- Венгрия/Болгария/Хорватия/... страны с про-расейским лобби и сходным менталитетом -- может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать? :roll:

Бред не несите. Там все страны в перемешку. И завакцинированные на 70% Германия и Австрия со смертностью от ковида практически на уровне с Украиной с её 31%.

Отвакцинированная и в хвост и в гриву Греция на 66%, опережает, по смертям от ковида, Украину.

Какое у этих стран пророссийское лобби?

Просто нужно признать, что прививка не работает, возможно когда-то и работала, но уже не работает. Нужно изобретать новую. И не допускать прежних ошибок, т.е. не вакцинировать всех подряд. Если антибиотик колоть каждому встречному, бактерии быстро к нему адаптируются. Почему вдруг решили, что с вирусами другая история?
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Пон 20 гру, 2021 22:46, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:46

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:Можно обсудить, например то, что страны в той табличке подозрительно все, как на подбор из т.н. "Европы второго/третьего плана" -- Венгрия/Болгария/Хорватия/... страны с про-расейским лобби и сходным менталитетом -- может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать? :roll:

Бред не несите. Там все страны в перемешку. И завакцинированные на 70% Германия и Австрия со смертностью от ковида практически на уровне с Украиной с её 31%.

Отвакцинированная и в хвост и в гриву Греция на 66%, значительно опережает, по смертям от ковида, Украину.

Какое у этих стран пророссийское лобби?

Просто нужно признать, что прививка не работает, возможно когда-то и работала, но уже не работает. Нужно изобретать новую. И не допускать прежних ошибок, т.е. не вакцинировать всех подряд. Если антибиотик колоть каждому встречному, бактерии быстро к нему адаптируются. Почему вдруг решили, что с вирусами другая история?

Надо смотреть в разрезе по возрастам, например 60+ с хроническими болезнями и 10 прививками подхватит ковид, что его прививки спасут? Вылечат все его хронические болезни которые из за ослабленного ковидом иммунитета обострятся? А прививки чтобы не заболеть пока ещё нет. Лично я думаю что и от дельты прививки как то не очень защищали. Вирус мутирует быстрее чем придумывают, испытывают , распространяют и колют вакцины.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:55

  vitaliian написав:Надо смотреть в разрезе по возрастам, например 60+ с хроническими болезнями и 10 прививками подхватит ковид, что его прививки спасут? Вылечат все его хронические болезни которые из за ослабленного ковидом иммунитета обострятся?

Дело не в этом. В каждой стране есть здоровые и больные, старые и молодые, пусть и в разных пропорциях.
Основная суть, что отчётливо видно по статистике, ковид пошёл кушать население в странах, в которых привито всё взрослое население. Т.е., вирус на своих шипах вертел привитость.
Сейчас спасают только административные меры, которые активно вводятся в странах Европы, вроде запретов всего и вся.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:Вирус мутирует быстрее чем придумывают, испытывают , распространяют и колют вакцины.

Так никто ничего и не придумывает, всем колят вакцину от того древного уханьского вируса 2019 года. Сейчас уже почти 2022 год.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Так никто ничего и не придумывает, всем колят вакцину от того древного уханьского вируса 2019 года. Сейчас уже почти 2022 год.

Всі коронавіруси чимось схожі. Навіть до пандемії ковіду у багатьох людей, особливо у дітей, був перехресний імунітет проти ковіду, після інших коронавірусних інфекцій, якими часто хворіють діти. мРНК-вакцини орієнтовані на основу шипа, яка мало змінюється, тому вони більш-менш ефективні від різних штамів і захищають від важких наслідків.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:32

  lapay написав:
  safonovstanislav написав:Так никто ничего и не придумывает, всем колят вакцину от того древного уханьского вируса 2019 года. Сейчас уже почти 2022 год.

Всі коронавіруси чимось схожі. Навіть до пандемії ковіду у багатьох людей, особливо у дітей, був перехресний імунітет проти ковіду, після інших коронавірусних інфекцій, якими часто хворіють діти. мРНК-вакцини орієнтовані на основу шипа, яка мало змінюється, тому вони більш-менш ефективні від різних штамів і захищають від важких наслідків.

Как видим, от смерти вакцина больше не защищает. Тяжелее смерти случай трудно придумать.
Очевидно, что у властей европейских стран инфы значительно больше, и судя по их спешным действиям, беспокоиться действительно есть о чём
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Как видим, от смерти вакцина больше не защищает. Тяжелее смерти случай трудно придумать.
Очевидно, что у властей европейских стран инфы значительно больше, и судя по их спешным действиям, беспокоиться действительно есть о чём

Звідки така інфа? Ми в лідерах, тому що не вакциновані. Країни з рівнем вакцинації більше 70% в рази менше втрачають людей на мільйон населення, ніж ми. Бустер різко збільшує кількість антитіл і тренує імунітет, нам його теж не уникнути.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Ми в лідерах, тому що не вакциновані.

Вакцинированные страны в ещё больших лидерах

  lapay написав:Країни з рівнем вакцинації більше 70% в рази менше втрачають людей на мільйон населення, ніж ми.

Далеко не все

  lapay написав:Бустер різко збільшує кількість антитіл і тренує імунітет, нам його теж не уникнути.

От древнего ковида версии 2019 поможет. Бустер конечно всем будут колоть, не пропадать же закупкам.
safonovstanislav
 
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