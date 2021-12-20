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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4689469046914692 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 140 Додано: Вів 21 гру, 2021 00:18 safonovstanislav

Хорошо, сравним подчеркнутые вами страны по

Статистика вакцинирования от коронавируса (COVID-19) по странам Европы на 19.12.2021

https://index.minfin.com.ua/reference/c ... on/europe/

и количество смертей на 1 млн. ( https://www.worldometers.info/coronavir ... ekly_table )



Место страны - Страна - Вакцинировано - Полностью вакцинированных - место на 1 млн. в вашем списке (подчеркнутые красным) из 47 стран Европы:



Смотрим ваш скрин





Последнее, 47-е место занял Гибралтар - 122,18% - 118,86% - не подчеркнуто (0 на 1 млн.)



1 - Словакия - 49,46% - 43,84% - не подчеркнуто (121 на 1 млн.)

2 - Венгрия - 64,69% - 61,69% - 114

3 - Хорватия - 55,12% - 51,35 - 89

4 - Польша - 56,60% - 55,16% - 80

5 - Болгария - 27,71% - 27,25% - не подчеркнуто (79 на 1 млн.)

6 - Чехия - 63,13% - 61,18% - 64

7 - Греция - 70,99% - 66,29% - 62

8 - Босния и Герцеговина - 25,63% - 22,17% - не подчеркнуто (60 на 1 млн.)

9 - Литва - 71,31% - 68,07% - 55

10 - Россия - 49,16% - 43,55% - не подчеркнуто (53 на 1 млн.)

11 - Украина - 34,82% - 31,43% - не подчеркнуто (48 на 1 млн.)



Других европейских стран на вашем скрине нет.



Т.е. те 5 стран, где вакцинация проведена менее 55% вы почему-то исключили из числа европейских (не подчеркнули - почему? Не подтверждают вашу теорию?) . Максимум вакцинированных в Литве - 71,31%.



Теперь смотрим страны с населением не менее, чем у подчеркнутой вами Хорватии (4068 тыс.), но с максимумом вакцинированных более, чем в Литве :



1 - Португалия - 89,17 % - 89,15 % - 12

2 - Испания - 82,53 % - 80,75 % - 7

3 - Дания - 80,78 % - 77,38 % - 11

4 - Франция - 80,07 % - 74,06 % - 16

5 - Италия - 79,41 % - 73,68 % - 13

6 - Норвегия - 77,86 % - 71,08 % - 5

7 - Финляндия - 77,84 % - 73,56 % - 6

8 - Ирландия - 77,33 % - 76,15 % - 9

9 - Нидерланды - 77,33 % - 74,57 % - 21

10 - Бельгия - 76,13 % - 75,10 % - 21

11 - Швеция - 75,63 % - 71,89 % - 0,7

12 - Великобритания - 75,23 % - 68,72 % - 11

13 - Германия - 72,46 % - 69,43 % - 31

14 - Австрия - 72,11 % - 69,61 % - 35



Как видим, ни одна из этих стран не "догнала" даже Украину с ее 34,82% вакцинированных и 48 смертей на 1 млн.





Мда, ваши заявления

Какой смысл дальше продолжать обсуждать вакцинацию? Очевидно же, что с вакцинацией вышел провал.

В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.



Что ещё тут можно обсуждать?



И, вот, как раз в топе и находятся страны, где "даже кошек уже отвакцинировали", с вакцинацией доходящей до 60-70%, т.е. всех, кроме детей.

почему-то не хотят подтверждаться фактами. И что теперь делать?





Слова

safonovstanislav

И завакцинированные на 70% Германия и Австрия со смертностью от ковида практически на уровне с Украиной с её 31%.

и факты

Украина - 34,82% - 31,43% - 48 на 1 млн.



Германия - 72,46 % - 69,43 % - 31 на 1 млн.

Австрия - 72,11 % - 69,61 % - 35 на 1 млн.





Цитрин, и кого теперь будем называть манипулятором? Хорошо, сравним подчеркнутые вами страны пои количество смертей на 1 млн. (Место страны - Страна - Вакцинировано - Полностью вакцинированных - место на 1 млн. в вашем списке (подчеркнутые красным) из 47 стран Европы:Смотрим ваш скринПоследнее, 47-е место занял Гибралтар -- 118,86% - не подчеркнуто (на 1 млн.)1 - Словакия -- 43,84% - не подчеркнуто (на 1 млн.)2 - Венгрия - 64,69% - 61,69% - 1143 - Хорватия - 55,12% - 51,35 - 894 - Польша - 56,60% - 55,16% - 805 - Болгария -- 27,25% - не подчеркнуто (на 1 млн.)6 - Чехия - 63,13% - 61,18% - 647 - Греция - 70,99% - 66,29% - 628 - Босния и Герцеговина -- 22,17% - не подчеркнуто (на 1 млн.)9 - Литва - 71,31% - 68,07% - 5510 - Россия -- 43,55% - не подчеркнуто (на 1 млн.)11 - Украина -- 31,43% - не подчеркнуто (на 1 млн.)Других европейских стран на вашем скрине нет.Т.е.. Максимум вакцинированных в Литве - 71,31%.Теперь смотрим страны с населением не менее, чем у подчеркнутой вами Хорватии (4068 тыс.), но1 - Португалия -- 89,15 % -2 - Испания -- 80,75 % -3 - Дания -- 77,38 % -4 - Франция -- 74,06 % -5 - Италия -- 73,68 % -6 - Норвегия -- 71,08 % -7 - Финляндия -- 73,56 % -8 - Ирландия -- 76,15 % -9 - Нидерланды -- 74,57 % -10 - Бельгия -- 75,10 % -11 - Швеция -- 71,89 % -12 - Великобритания -- 68,72 % -13 - Германия -- 69,43 % -14 - Австрия -- 69,61 % -Как видим, ни одна из этих стран не "догнала" даже Украину с еевакцинированных исмертей на 1 млн.Мда, ваши заявленияпочему-то не хотят подтверждаться фактами. И что теперь делать?Словаи факты, и кого теперь будем называть манипулятором? yanyura Повідомлень: 6401 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1995 раз. Подякували: 1497 раз. Профіль 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 гру, 2021 00:27 yanyura по Украине статистика занижена, из за недоступности медицины в мелких населённых пунктах. Морги есть далеко не везде а возить на вскрытие за 50-100 км никто не будет у нас даже скорая не ко всем выезжает. Мне в крупном пришлось побегать чтобы попасть к врачу. vitaliian

Повідомлень: 9776 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1709 раз. Подякували: 2480 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 гру, 2021 00:40 safonovstanislav написав: _hunter написав: Можно обсудить, например то, что страны в той табличке подозрительно все, как на подбор из т.н. "Европы второго/третьего плана" -- Венгрия/Болгария/Хорватия/... страны с про-расейским лобби и сходным менталитетом -- может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать? Можно обсудить, например то, что страны в той табличке подозрительно все, как на подбор из т.н. "Европы второго/третьего плана" -- Венгрия/Болгария/Хорватия/... страны с про-расейским лобби и сходным менталитетом -- может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать?

Бред не несите. Там все страны в перемешку. И завакцинированные на 70% Германия и Австрия со смертностью от ковида практически на уровне с Украиной с её 31%.



Отвакцинированная и в хвост и в гриву Греция на 66%, опережает, по смертям от ковида, Украину.



Какое у этих стран пророссийское лобби?



Просто нужно признать, что прививка не работает, возможно когда-то и работала, но уже не работает. Нужно изобретать новую. И не допускать прежних ошибок, т.е. не вакцинировать всех подряд. Если антибиотик колоть каждому встречному, бактерии быстро к нему адаптируются. Почему вдруг решили, что с вирусами другая история? Бред не несите. Там все страны в перемешку. И завакцинированные на 70% Германия и Австрия со смертностью от ковида практически на уровне с Украиной с её 31%.Отвакцинированная и в хвост и в гриву Греция на 66%, опережает, по смертям от ковида, Украину.Какое у этих стран пророссийское лобби?Просто нужно признать, что прививка не работает, возможно когда-то и работала, ноне работает. Нужно изобретать новую. И не допускать прежних ошибок, т.е. не вакцинировать всех подряд. Если антибиотик колоть каждому встречному, бактерии быстро к нему адаптируются. Почему вдруг решили, что с вирусами другая история?

"Просто нужно признать," что главный недостаток образования не недостаток знаний. Это можно и восполнить.

Главный недостаток это слишком упрощённый подход к проблемам и убеждение в том, что по одной цифре можно сделать далеко идущие выводы.

Не буду много и долго писать, но только одно замечание.

По вашей ссылке Украина сегодня на 15 месте с результатом 48 смертей на 1 млн. против Греции, которая на 10 месте с 62 смертями. Но месяц назад 12 ноября у Украины было 4765 смертей за неделю. Если считать даже на 40 млн., то это даёт 119 смертей на 1 млн.

Не буду делать какие-то выводы, просто привёл пример, что нельзя так рассматривать.

Нужен более подробный и комплексный анализ.

К тому же Греция не так уж "Отвакцинирована и в хвост и в гриву" - на сегодня 66,15 + 4,69%. 1 октября было 59,21 + 3,09%, а 1 сентября 55,43+3,20%. Даже сегодняшние цифры считаются недостаточными, тем более они не были достаточны к началу волны.

К тому же уже неоднократно говорилось о том, что вакцинация без карантинных ограничений не спасает. Не знаю, какие ограничения были в Греции, но, думаю, греки с их традициями плевали на ограничения с высокой колокольни. Ещё больше, чем мы. "Просто нужно признать," что главный недостаток образования не недостаток знаний. Это можно и восполнить.Главный недостаток это слишком упрощённый подход к проблемам и убеждение в том, что по одной цифре можно сделать далеко идущие выводы.Не буду много и долго писать, но только одно замечание.По вашей ссылке Украинана 15 месте с результатом 48 смертей на 1 млн. против Греции, которая на 10 месте с 62 смертями. Но месяц назад 12 ноября у Украины было 4765 смертей за неделю. Если считать даже на 40 млн., то это даёт 119 смертей на 1 млн.Не буду делать какие-то выводы, просто привёл пример, что нельзя так рассматривать.Нужен более подробный и комплексный анализ.К тому же Греция не так уж "Отвакцинирована и в хвост и в гриву" - на сегодня 66,15 + 4,69%. 1 октября было 59,21 + 3,09%, а 1 сентября 55,43+3,20%. Даже сегодняшние цифры считаются недостаточными, тем более они не были достаточны к началу волны.К тому же уже неоднократно говорилось о том, что вакцинация без карантинных ограничений не спасает. Не знаю, какие ограничения были в Греции, но, думаю, греки с их традициями плевали на ограничения с высокой колокольни. Ещё больше, чем мы. ЛАД 2 Повідомлень: 21133 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4999 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 гру, 2021 00:55 vitaliian написав: yanyura по Украине статистика занижена, из за недоступности медицины в мелких населённых пунктах. Морги есть далеко не везде а возить на вскрытие за 50-100 км никто не будет у нас даже скорая не ко всем выезжает. Мне в крупном пришлось побегать чтобы попасть к врачу. по Украине статистика занижена, из за недоступности медицины в мелких населённых пунктах. Морги есть далеко не везде а возить на вскрытие за 50-100 км никто не будет у нас даже скорая не ко всем выезжает. Мне в крупном пришлось побегать чтобы попасть к врачу.

Я это знаю, но вынужден пользоваться официальными данными.



Кстати, Минфин берет свои данные из

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations По данным:

и, что интересно, среди подчеркнутых safonovstanislav стран

Босния и Герцеговина, а также Венгрия + неподчеркнутая им Словакия вакцинировались не только признанными ВОЗ, но также и непризнанной ВОЗ вакциной "Sputnik V", а это, наверно, тоже сыграло определенную роль. Я это знаю, но вынужден пользоваться официальными данными.Кстати, Минфин берет свои данные изи, что интересно, среди подчеркнутыхстранБосния и Герцеговина, а также Венгрия + неподчеркнутая им Словакия вакцинировались не только признанными ВОЗ, но также и непризнанной ВОЗ вакциной, а это, наверно, тоже сыграло определенную роль. yanyura Повідомлень: 6401 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1995 раз. Подякували: 1497 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 гру, 2021 01:07 Нове - добре забуте старе Вчені говорять, що смертельна епідемія 1918 року була пов'язана з пташиним грипом. Дві групи федеральних та університетських учених оголосили, що вони воскресили вірус грипу 1918 року, який спричинив одну з найбільш смертоносних епідемій в історії людства, та виявили, що, на відміну від інших вірусів грипу, які викликали пандемії 1957 та 1968 років, вірус 1918 року був насправді вірусом пташиного грипу, що передавався безпосередньо людям.



Тимошенко про свинячий грип





100 тис. доз "Таміфлю" доставлені у східну Україну





Як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі, (Без)коштовна медицина





Баранів належить заколювати і стригти. Mirax

Повідомлень: 6683 З нами з: 04.06.09 Подякував: 822 раз. Подякували: 840 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4689469046914692 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7902 16022961

ЛОБ Пон 20 гру, 2021 18:44