Как видим, ни одна из этих стран не "догнала" даже Украину с ее 34,82% вакцинированных и 48 смертей на 1 млн.
Мда, ваши заявления
Какой смысл дальше продолжать обсуждать вакцинацию? Очевидно же, что с вакцинацией вышел провал. В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.
Что ещё тут можно обсуждать?
И, вот, как раз в топе и находятся страны, где "даже кошек уже отвакцинировали", с вакцинацией доходящей до 60-70%, т.е. всех, кроме детей.
почему-то не хотят подтверждаться фактами. И что теперь делать?
Слова
safonovstanislav И завакцинированные на 70% Германия и Австрия со смертностью от ковида практически на уровне с Украиной с её 31%.
и факты
Украина - 34,82% - 31,43% - 48 на 1 млн.
Германия - 72,46 % - 69,43 % - 31 на 1 млн. Австрия - 72,11 % - 69,61 % - 35 на 1 млн.
Цитрин, и кого теперь будем называть манипулятором?
yanyura по Украине статистика занижена, из за недоступности медицины в мелких населённых пунктах. Морги есть далеко не везде а возить на вскрытие за 50-100 км никто не будет у нас даже скорая не ко всем выезжает. Мне в крупном пришлось побегать чтобы попасть к врачу.
_hunter написав:Можно обсудить, например то, что страны в той табличке подозрительно все, как на подбор из т.н. "Европы второго/третьего плана" -- Венгрия/Болгария/Хорватия/... страны с про-расейским лобби и сходным менталитетом -- может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать?
Бред не несите. Там все страны в перемешку. И завакцинированные на 70% Германия и Австрия со смертностью от ковида практически на уровне с Украиной с её 31%.
Отвакцинированная и в хвост и в гриву Греция на 66%, опережает, по смертям от ковида, Украину.
Какое у этих стран пророссийское лобби?
Просто нужно признать, что прививка не работает, возможно когда-то и работала, но уже не работает. Нужно изобретать новую. И не допускать прежних ошибок, т.е. не вакцинировать всех подряд. Если антибиотик колоть каждому встречному, бактерии быстро к нему адаптируются. Почему вдруг решили, что с вирусами другая история?
"Просто нужно признать," что главный недостаток образования не недостаток знаний. Это можно и восполнить. Главный недостаток это слишком упрощённый подход к проблемам и убеждение в том, что по одной цифре можно сделать далеко идущие выводы. Не буду много и долго писать, но только одно замечание. По вашей ссылке Украина сегодня на 15 месте с результатом 48 смертей на 1 млн. против Греции, которая на 10 месте с 62 смертями. Но месяц назад 12 ноября у Украины было 4765 смертей за неделю. Если считать даже на 40 млн., то это даёт 119 смертей на 1 млн. Не буду делать какие-то выводы, просто привёл пример, что нельзя так рассматривать. Нужен более подробный и комплексный анализ. К тому же Греция не так уж "Отвакцинирована и в хвост и в гриву" - на сегодня 66,15 + 4,69%. 1 октября было 59,21 + 3,09%, а 1 сентября 55,43+3,20%. Даже сегодняшние цифры считаются недостаточными, тем более они не были достаточны к началу волны. К тому же уже неоднократно говорилось о том, что вакцинация без карантинных ограничений не спасает. Не знаю, какие ограничения были в Греции, но, думаю, греки с их традициями плевали на ограничения с высокой колокольни. Ещё больше, чем мы.
vitaliian написав:yanyura по Украине статистика занижена, из за недоступности медицины в мелких населённых пунктах. Морги есть далеко не везде а возить на вскрытие за 50-100 км никто не будет у нас даже скорая не ко всем выезжает. Мне в крупном пришлось побегать чтобы попасть к врачу.
Я это знаю, но вынужден пользоваться официальными данными.
и, что интересно, среди подчеркнутых safonovstanislav стран Босния и Герцеговина, а также Венгрия + неподчеркнутая им Словакия вакцинировались не только признанными ВОЗ, но также и непризнанной ВОЗ вакциной "Sputnik V", а это, наверно, тоже сыграло определенную роль.
Вчені говорять, що смертельна епідемія 1918 року була пов'язана з пташиним грипом. Дві групи федеральних та університетських учених оголосили, що вони воскресили вірус грипу 1918 року, який спричинив одну з найбільш смертоносних епідемій в історії людства, та виявили, що, на відміну від інших вірусів грипу, які викликали пандемії 1957 та 1968 років, вірус 1918 року був насправді вірусом пташиного грипу, що передавався безпосередньо людям.
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