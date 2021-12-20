Додано: Вів 21 гру, 2021 00:18

Статистика вакцинирования от коронавируса (COVID-19) по странам Европы на 19.12.2021

те 5 стран, где вакцинация проведена менее 55% вы почему-то исключили из числа европейских (не подчеркнули - почему? Не подтверждают вашу теорию?)

с максимумом вакцинированных более, чем в Литве

Какой смысл дальше продолжать обсуждать вакцинацию? Очевидно же, что с вакцинацией вышел провал.

В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.



Что ещё тут можно обсуждать?

И, вот, как раз в топе и находятся страны, где "даже кошек уже отвакцинировали", с вакцинацией доходящей до 60-70%, т.е. всех, кроме детей.

safonovstanislav

И завакцинированные на 70% Германия и Австрия со смертностью от ковида практически на уровне с Украиной с её 31%.

Украина - 34,82% - 31,43% - 48 на 1 млн.



Германия - 72,46 % - 69,43 % - 31 на 1 млн.

Австрия - 72,11 % - 69,61 % - 35 на 1 млн.

Хорошо, сравним подчеркнутые вами страны пои количество смертей на 1 млн. (Место страны - Страна - Вакцинировано - Полностью вакцинированных - место на 1 млн. в вашем списке (подчеркнутые красным) из 47 стран Европы:Смотрим ваш скринПоследнее, 47-е место занял Гибралтар -- 118,86% - не подчеркнуто (на 1 млн.)1 - Словакия -- 43,84% - не подчеркнуто (на 1 млн.)2 - Венгрия - 64,69% - 61,69% - 1143 - Хорватия - 55,12% - 51,35 - 894 - Польша - 56,60% - 55,16% - 805 - Болгария -- 27,25% - не подчеркнуто (на 1 млн.)6 - Чехия - 63,13% - 61,18% - 647 - Греция - 70,99% - 66,29% - 628 - Босния и Герцеговина -- 22,17% - не подчеркнуто (на 1 млн.)9 - Литва - 71,31% - 68,07% - 5510 - Россия -- 43,55% - не подчеркнуто (на 1 млн.)11 - Украина -- 31,43% - не подчеркнуто (на 1 млн.)Других европейских стран на вашем скрине нет.Т.е.. Максимум вакцинированных в Литве - 71,31%.Теперь смотрим страны с населением не менее, чем у подчеркнутой вами Хорватии (4068 тыс.), но1 - Португалия -- 89,15 % -2 - Испания -- 80,75 % -3 - Дания -- 77,38 % -4 - Франция -- 74,06 % -5 - Италия -- 73,68 % -6 - Норвегия -- 71,08 % -7 - Финляндия -- 73,56 % -8 - Ирландия -- 76,15 % -9 - Нидерланды -- 74,57 % -10 - Бельгия -- 75,10 % -11 - Швеция -- 71,89 % -12 - Великобритания -- 68,72 % -13 - Германия -- 69,43 % -14 - Австрия -- 69,61 % -Как видим, ни одна из этих стран не "догнала" даже Украину с еевакцинированных исмертей на 1 млн.Мда, ваши заявленияпочему-то не хотят подтверждаться фактами. И что теперь делать?Словаи факты, и кого теперь будем называть манипулятором?