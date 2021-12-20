Как видим, ни одна из этих стран не "догнала" даже Украину с ее 34,82% вакцинированных и 48 смертей на 1 млн.
Мда, ваши заявления
Какой смысл дальше продолжать обсуждать вакцинацию? Очевидно же, что с вакцинацией вышел провал. В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.
Что ещё тут можно обсуждать?
И, вот, как раз в топе и находятся страны, где "даже кошек уже отвакцинировали", с вакцинацией доходящей до 60-70%, т.е. всех, кроме детей.
почему-то не хотят подтверждаться фактами. И что теперь делать?
Слова
safonovstanislav И завакцинированные на 70% Германия и Австрия со смертностью от ковида практически на уровне с Украиной с её 31%.
и факты
Украина - 34,82% - 31,43% - 48 на 1 млн.
Германия - 72,46 % - 69,43 % - 31 на 1 млн. Австрия - 72,11 % - 69,61 % - 35 на 1 млн.
Цитрин, и кого теперь будем называть манипулятором?
yanyura по Украине статистика занижена, из за недоступности медицины в мелких населённых пунктах. Морги есть далеко не везде а возить на вскрытие за 50-100 км никто не будет у нас даже скорая не ко всем выезжает. Мне в крупном пришлось побегать чтобы попасть к врачу.
_hunter написав:Можно обсудить, например то, что страны в той табличке подозрительно все, как на подбор из т.н. "Европы второго/третьего плана" -- Венгрия/Болгария/Хорватия/... страны с про-расейским лобби и сходным менталитетом -- может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать?
Бред не несите. Там все страны в перемешку. И завакцинированные на 70% Германия и Австрия со смертностью от ковида практически на уровне с Украиной с её 31%.
Отвакцинированная и в хвост и в гриву Греция на 66%, опережает, по смертям от ковида, Украину.
Какое у этих стран пророссийское лобби?
Просто нужно признать, что прививка не работает, возможно когда-то и работала, но уже не работает. Нужно изобретать новую. И не допускать прежних ошибок, т.е. не вакцинировать всех подряд. Если антибиотик колоть каждому встречному, бактерии быстро к нему адаптируются. Почему вдруг решили, что с вирусами другая история?
"Просто нужно признать," что главный недостаток образования не недостаток знаний. Это можно и восполнить. Главный недостаток это слишком упрощённый подход к проблемам и убеждение в том, что по одной цифре можно сделать далеко идущие выводы. Не буду много и долго писать, но только одно замечание. По вашей ссылке Украина сегодня на 15 месте с результатом 48 смертей на 1 млн. против Греции, которая на 10 месте с 62 смертями. Но месяц назад 12 ноября у Украины было 4765 смертей за неделю. Если считать даже на 40 млн., то это даёт 119 смертей на 1 млн. Не буду делать какие-то выводы, просто привёл пример, что нельзя так рассматривать. Нужен более подробный и комплексный анализ. К тому же Греция не так уж "Отвакцинирована и в хвост и в гриву" - на сегодня 66,15 + 4,69%. 1 октября было 59,21 + 3,09%, а 1 сентября 55,43+3,20%. Даже сегодняшние цифры считаются недостаточными, тем более они не были достаточны к началу волны. К тому же уже неоднократно говорилось о том, что вакцинация без карантинных ограничений не спасает. Не знаю, какие ограничения были в Греции, но, думаю, греки с их традициями плевали на ограничения с высокой колокольни. Ещё больше, чем мы.
vitaliian написав:yanyura по Украине статистика занижена, из за недоступности медицины в мелких населённых пунктах. Морги есть далеко не везде а возить на вскрытие за 50-100 км никто не будет у нас даже скорая не ко всем выезжает. Мне в крупном пришлось побегать чтобы попасть к врачу.
Я это знаю, но вынужден пользоваться официальными данными.
и, что интересно, среди подчеркнутых safonovstanislav стран Босния и Герцеговина, а также Венгрия + неподчеркнутая им Словакия вакцинировались не только признанными ВОЗ, но также и непризнанной ВОЗ вакциной "Sputnik V", а это, наверно, тоже сыграло определенную роль.
Вчені говорять, що смертельна епідемія 1918 року була пов'язана з пташиним грипом. Дві групи федеральних та університетських учених оголосили, що вони воскресили вірус грипу 1918 року, який спричинив одну з найбільш смертоносних епідемій в історії людства, та виявили, що, на відміну від інших вірусів грипу, які викликали пандемії 1957 та 1968 років, вірус 1918 року був насправді вірусом пташиного грипу, що передавався безпосередньо людям.
Тимошенко про свинячий грип
100 тис. доз "Таміфлю" доставлені у східну Україну
Як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі, (Без)коштовна медицина
yanyura, то, что какие-то страны Европы уже накрыло, а какие-то ещё нет - это не удивительно. Важно, что накрывает вакцинированные страны.
те 5 стран, где вакцинация проведена менее 55% вы почему-то исключили из числа европейских (не подчеркнули - почему?
Я их исключил из числа достаточно вакцинированных, а не европейских, как раз потому, что там менее 55%. Логично? Какой смысл их анализировать, если там очевидный провал вакцинации, и, соответственно, рост смертности от ковид в этих странах - очевидная закономерность.
И, вот, как раз в топе и находятся страны, где "даже кошек уже отвакцинировали", с вакцинацией доходящей до 60-70%, т.е. всех, кроме детей.
почему-то не хотят подтверждаться фактами. И что теперь делать?
Почему вы считаете, что эпидемия одновременно должна поразить абсолютно все страны в одиннаковой степени? Если, в какой-то стране, новая разновидность вируса ещё недостаточно распространилась, это не повод этому присваивать заслугу вакцинации. А, вот, что вирус усердно отправляет на тот свет людей из вакцинированных на 60-70% стран - повод для тревоги, и одновременно повод задуматься над целесообразностью продолжения вакцинации текущими версиями вакцин
ЛАД написав:Нужен более подробный и комплексный анализ
Думаю, его уже провели давным давно и выложили на стол правительствам европейских стран. Иначе бы правительства так не суетились закрывая границы и вводя локдауны. ИМХО. Мир снова оказался с голой задницей против нового варианта вируса, против которого нет ни рабочих пцр-тестов, ни действующих вакцин, и, скорее всего, этот вариант уже успел ооооочень сильно распространиться по планете. Вообщем, вернулись к тому, с чего начинали. Так что, достаём попкорн, наблюдаем, готовимся к локдаунам европейского типа, когда закрыто всё, что было по сертификатам, и ждём новых рабочих вакцин
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее всех других вариантов. Кроме того, он может заражать вакцинированных и переболевших COVID-19.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса в понедельник, 20 декабря.
"В это время есть устойчивое подтверждение того, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "Дельта", и вероятнее, что люди, которые вакцинированы или переболели коронавирусом, могут снова заразиться", - рассказал глава ВОЗ
Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что штамм "Омикрон" стал доминирующим в США. По сведениям за минувшую неделю, новый вариант коронавируса был выявлен у более чем 73% инфицированных.
За последние четыре недели коронавирусом в Соединенных Штатах заразились более 3 млн человек, умерли более 34 000. США продолжают лидировать в мире по этим двум показателям..
Интересное кино ещё только недавно выявили омикрон а он уже доминирующий. В таком случае статистика вакцинаций скоро будет иметь ничтожное значение, если омикрон умеет обходить вакцину, откоытый вопрос по его смертности, если у кого то есть статистика делитесь.
Два популярных препарата, которые использовали врачи для лечения коронавируса, признаны малоэффективными против штамма "Омикрон". Об этом, ссылаясь на лабораторные исследования, предупредили компании-производители лекарств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
Речь идет о препаратах на основе антител от Regeneron и Eli Lilly. Они использовались на ранних стадиях заболевания и были популярными среди врачей в США, благодаря их способности предотвращать тяжелое течение болезни и госпитализацию.
Однако оба производителя лекарств недавно предупредили, что лабораторные исследования подтвердили невысокую эффективность препаратов для лечения "Омикрона". Этот штамм содержит десятки мутаций, затрудняющих атаку антител на вирус.
Компании также отметили, что могут быстро разработать новые препараты для штамма "Омикрон", однако ожидается, что они появятся не раньше, чем через несколько месяцев.
Также отмечается, что еще один препарат от британского производителя лекарств GlaxoSmithKline лучше всего подходит для борьбы с "Омикроном". Однако проблема в том, что он сейчас не доступен во многих странах, включая США. В следующем году компания планирует расширить производство и произвести к маю 2 миллиона доз по контрактам с США, Канадой, Великобританией, Японией и рядом других стран.
Если человек обильно потеет во время сна, это может указывать на заражение омикрон-штаммом ковида. Об этом в воскресенье, 19 декабря, со ссылкой на терапевта и старшего преподавателя Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амира Хана сообщает РИА Новости.
Специалист также указал на ряд других симптомов, проявляющихся при новом варианте вируса. Среди них насморк, головная боль, усталость и ломота.
Хан также сослался на заявление медиков из ЮАР, которые говорили о высокой потливости у людей со штаммом «омикрон». «Это такой вид пота, когда вам приходится вставать среди ночи, чтобы сменить бельё», — подчеркнул терапевт.
Штамм коронавируса «омикрон» может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2. Об этом в интервью «Известиям» заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. По его словам, первоначальный переполох и бурная реакция на появление штамма «омикрон» связаны с тем, что там много замен в той части вируса, которая отвечает за прикрепление к рецептору и проникновение внутрь клеток человека.
Лично я вижу противоречие между "более легким течением" омикрона и его способностью обходить иммунитет.
Что плохо в штамме „омикрон“, он точно так же, как и „дельта“, более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Поэтому „омикрон“ быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно».
по сути имеем более заразную дельту а значит абсолютные показатели смертности (по логике) возможно будут сильно выше дельтовских. Чем больше болеет, тем больше и умирает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 21 гру, 2021 06:22, всього редагувалось 5 разів.
yanyura написав:Последнее, 47-е место занял Гибралтар - 122,18% - 118,86% - не подчеркнуто (0 на 1 млн.)
и кого теперь будем называть манипулятором?
Разумеется Вас, и вот почему: население Гибралтара 33.6 тыс. человек, поэтому чтобы получить значение на 1М нужно умножать погибших на 30. А учитывая, что Вы взяли очень короткий период, то естественно, что за такой короткий период значение будет либо 0 либо 30, в зависимости от того какую неделю взять. Период накопления слишком мал, поэтому дискретность выбранного вами показателя за такой короткий период слишком большая.
И Вы это понимаете, тем не менее пошли на манипуляцию, показывая ноль.
vitaliian написав:по Украине статистика занижена
сравнение со средним значением для всей Земли говорит об обратном - значения по ковиду в Украине в 2-4 раза выше среднего уровня.
vitaliian написав:Мне в крупном пришлось побегать чтобы попасть к врачу.
В этом виноват не ковид, а реформы и административные ограничения. Пару лет назад обращался в больницу и мне уже тогда пришлось побегать чтобы попасть к врачу, хотя ковида еще не было. Даже жалобы пришлось писать по поводу нарушений законодательства, чтобы просто попасть на приём к врачу. Причем было очевидно, что это не произвол на местах, а сознательно спущенные сверху директивы.
Если закрывать больницы и разгонять врачей, заменяя их на парамедиков, то естественно, что попасть к врачу будет сложней. Это было ожидаемо еще до начала этих реформ. А после того как врачей начали еще и прессовать уколизацией, они и сами начали разбегаться.
Вроде должно быть очевидным, что если сокращать число врачей и больниц, то очереди будут увеличиваться.
Это точно также как удивляться, мол почему-же растут цены и возникает дефицит, после того как под предлогом ковида начали ограничивать (а то и вовсе прерывать) логистику по доставке товаров. И кто-же это сделал?!
Цитрин написав:А после того как врачей начали еще и прессовать уколизацией, они и сами начали разбегаться.
Медперсонал начал разбегаться, когда начал получать добровольно-принудительные приглашения поработать с больными ковидом. А, там можно такую дозу вируса хватануть, что не спасёт ни возраст, ни здоровье, ни вакцины. Тем более, половина медперсонала - это группа риска по возрасту