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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4690469146924693 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 140 Додано: Вів 21 гру, 2021 07:45 Цитрин написав: yanyura написав: Последнее, 47-е место занял Гибралтар - 122,18% - 118,86% - не подчеркнуто (0 на 1 млн.)



и кого теперь будем называть манипулятором? Последнее, 47-е место занял Гибралтар -- 118,86% - не подчеркнуто (на 1 млн.)и кого теперь будем называть манипулятором?



Разумеется Вас, и вот почему: население Гибралтара 33.6 тыс. человек, поэтому чтобы получить значение на 1М нужно умножать погибших на 30. А учитывая, что Вы взяли очень короткий период, то естественно, что за такой короткий период значение будет либо 0 либо 30, в зависимости от того какую неделю взять. Период накопления слишком мал, поэтому дискретность выбранного вами показателя за такой короткий период слишком большая.



И Вы это понимаете, тем не менее пошли на манипуляцию, показывая ноль.



vitaliian написав: по Украине статистика занижена по Украине статистика занижена



сравнение со средним значением для всей Земли говорит об обратном - значения по ковиду в Украине в 2-4 раза выше среднего уровня.



vitaliian написав: Мне в крупном пришлось побегать чтобы попасть к врачу. Мне в крупном пришлось побегать чтобы попасть к врачу.



В этом виноват не ковид, а реформы и административные ограничения. Пару лет назад обращался в больницу и мне уже тогда пришлось побегать чтобы попасть к врачу, хотя ковида еще не было. Даже жалобы пришлось писать по поводу нарушений законодательства, чтобы просто попасть на приём к врачу. Причем было очевидно, что это не произвол на местах, а сознательно спущенные сверху директивы.



Если закрывать больницы и разгонять врачей, заменяя их на парамедиков, то естественно, что попасть к врачу будет сложней. Это было ожидаемо еще до начала этих реформ. А после того как врачей начали еще и прессовать уколизацией, они и сами начали разбегаться.



Вроде должно быть очевидным, что если сокращать число врачей и больниц, то очереди будут увеличиваться.



Это точно также как удивляться, мол почему-же растут цены и возникает дефицит, после того как под предлогом ковида начали ограничивать (а то и вовсе прерывать) логистику по доставке товаров. И кто-же это сделал?! Разумеется Вас, и вот почему: население Гибралтара 33.6 тыс. человек, поэтому чтобы получить значение на 1М нужно умножать погибших на 30. А учитывая, что Вы взяли очень короткий период, то естественно, что за такой короткий период значение будет либо 0 либо 30, в зависимости от того какую неделю взять. Период накопления слишком мал, поэтому дискретность выбранного вами показателя за такой короткий период слишком большая.И Вы это понимаете, тем не менее пошли на манипуляцию, показывая ноль.сравнение со средним значением для всей Земли говорит об обратном - значения по ковиду в Украине в 2-4 раза выше среднего уровня.В этом виноват не ковид, а реформы и административные ограничения. Пару лет назад обращался в больницу и мне уже тогда пришлось побегать чтобы попасть к врачу, хотя ковида еще не было. Даже жалобы пришлось писать по поводу нарушений законодательства, чтобы просто попасть на приём к врачу. Причем было очевидно, что это не произвол на местах, а сознательно спущенные сверху директивы.Если закрывать больницы и разгонять врачей, заменяя их на парамедиков, то естественно, что попасть к врачу будет сложней. Это было ожидаемо еще до начала этих реформ. А после того как врачей начали еще и прессовать уколизацией, они и сами начали разбегаться.Вроде должно быть очевидным, что если сокращать число врачей и больниц, то очереди будут увеличиваться.Это точно также как удивляться, мол почему-же растут цены и возникает дефицит, после того как под предлогом ковида начали ограничивать (а то и вовсе прерывать) логистику по доставке товаров. И кто-же это сделал?!

антиваки, а хто би ще міг таку свиню підсунути, тільки вони, злі та тупі антиваки.

не рептилоїди ж... їм то для чого? антиваки, а хто би ще міг таку свиню підсунути, тільки вони, злі та тупі антиваки.не рептилоїди ж... їм то для чого? flyman

Повідомлень: 27315 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1354 раз. Подякували: 2316 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 4690469146924693 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7902 16057980

ЛОБ Пон 20 гру, 2021 18:44