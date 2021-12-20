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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4690469146924693

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 07:45

  Цитрин написав:
  yanyura написав:Последнее, 47-е место занял Гибралтар - 122,18% - 118,86% - не подчеркнуто (0 на 1 млн.)

и кого теперь будем называть манипулятором?


Разумеется Вас, и вот почему: население Гибралтара 33.6 тыс. человек, поэтому чтобы получить значение на 1М нужно умножать погибших на 30. А учитывая, что Вы взяли очень короткий период, то естественно, что за такой короткий период значение будет либо 0 либо 30, в зависимости от того какую неделю взять. Период накопления слишком мал, поэтому дискретность выбранного вами показателя за такой короткий период слишком большая.

И Вы это понимаете, тем не менее пошли на манипуляцию, показывая ноль.

  vitaliian написав:по Украине статистика занижена


сравнение со средним значением для всей Земли говорит об обратном - значения по ковиду в Украине в 2-4 раза выше среднего уровня.

  vitaliian написав:Мне в крупном пришлось побегать чтобы попасть к врачу.


В этом виноват не ковид, а реформы и административные ограничения. Пару лет назад обращался в больницу и мне уже тогда пришлось побегать чтобы попасть к врачу, хотя ковида еще не было. Даже жалобы пришлось писать по поводу нарушений законодательства, чтобы просто попасть на приём к врачу. Причем было очевидно, что это не произвол на местах, а сознательно спущенные сверху директивы.

Если закрывать больницы и разгонять врачей, заменяя их на парамедиков, то естественно, что попасть к врачу будет сложней. Это было ожидаемо еще до начала этих реформ. А после того как врачей начали еще и прессовать уколизацией, они и сами начали разбегаться.

Вроде должно быть очевидным, что если сокращать число врачей и больниц, то очереди будут увеличиваться. :wink:

Это точно также как удивляться, мол почему-же растут цены и возникает дефицит, после того как под предлогом ковида начали ограничивать (а то и вовсе прерывать) логистику по доставке товаров. И кто-же это сделал?!

антиваки, а хто би ще міг таку свиню підсунути, тільки вони, злі та тупі антиваки.
не рептилоїди ж... їм то для чого?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 10:06

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:Можно обсудить, например то, что страны в той табличке подозрительно все, как на подбор из т.н. "Европы второго/третьего плана" -- Венгрия/Болгария/Хорватия/... страны с про-расейским лобби и сходным менталитетом -- может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать? :roll:

Бред не несите. Там все страны в перемешку. И завакцинированные на 70% Германия и Австрия со смертностью от ковида практически на уровне с Украиной с её 31%.
...

Ну фиг его знает: Германия -- 32, Австрия -- 31 (23е и 25е места соответственно) и 47 (17е) -- не так, чтоб "практически"...
Ну ок -- вакцинация не сработала -- переходим/возвращаемся к локдаунам :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 10:41

_hunter сегодня послушал радио (то что на кухне) куча экспертов, топ новость омикрон, все как попугаи говорили одно и то же "вакцинация" хотя уже известно что вакцины омикрон обходит, мдя вот такая журналистика, что сказали говорить то и говорят.
vitaliian
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