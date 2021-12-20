Разумеется Вас, и вот почему: население Гибралтара 33.6 тыс. человек, поэтому чтобы получить значение на 1М нужно умножать погибших на 30. А учитывая, что Вы взяли очень короткий период, то естественно, что за такой короткий период значение будет либо 0 либо 30, в зависимости от того какую неделю взять. Период накопления слишком мал, поэтому дискретность выбранного вами показателя за такой короткий период слишком большая.
И Вы это понимаете, тем не менее пошли на манипуляцию, показывая ноль.
сравнение со средним значением для всей Земли говорит об обратном - значения по ковиду в Украине в 2-4 раза выше среднего уровня.
В этом виноват не ковид, а реформы и административные ограничения. Пару лет назад обращался в больницу и мне уже тогда пришлось побегать чтобы попасть к врачу, хотя ковида еще не было. Даже жалобы пришлось писать по поводу нарушений законодательства, чтобы просто попасть на приём к врачу. Причем было очевидно, что это не произвол на местах, а сознательно спущенные сверху директивы.
Если закрывать больницы и разгонять врачей, заменяя их на парамедиков, то естественно, что попасть к врачу будет сложней. Это было ожидаемо еще до начала этих реформ. А после того как врачей начали еще и прессовать уколизацией, они и сами начали разбегаться.
Вроде должно быть очевидным, что если сокращать число врачей и больниц, то очереди будут увеличиваться.
Это точно также как удивляться, мол почему-же растут цены и возникает дефицит, после того как под предлогом ковида начали ограничивать (а то и вовсе прерывать) логистику по доставке товаров. И кто-же это сделал?!