Додано: Вів 21 гру, 2021 12:30

По Гибралтару

Теперь смотрим страны с населением не менее, чем у подчеркнутой вами Хорватии (4068 тыс.),

По очень короткому периоду

Я их исключил из числа достаточно вакцинированных, а не европейских, как раз потому, что там менее 55%.

Одни страны уже накрыло, другие нет

А, вот, что вирус усердно отправляет на тот свет людей из вакцинированных на 60-70% стран - повод для тревоги, и одновременно повод задуматься над целесообразностью продолжения вакцинации текущими версиями вакцин

Венгрия - 9624 тыс.

Португалия - 10153 тыс.

. Онни в первом списке из 11 стран, ни во втором из 14, именно из-за его малого населения, приведен только в качестве его 47-го места. Но вы это почему-то не поняли и уцепились за него только потому, что больше не за что было уцепиться.Этовы тоже не заметили, а ведь именно поэтому Гибралтар не учитывается в "моей" таблице.. Я взял именно тот период, что и, сравнив его скрин и "мои" цифры (и он, и я, взяли их из одного и того же источника) вы увидите, что ни одна из них не отличается. Упрекая меня в коротком периоде, вы должны тогда упрекнуть в этом и. Но вы это не делаете. Почему?Перечитайте ответмне. Одни страны уже накрыло, другие нет, но в хорошо вакцинированных смертей все равно больше, даже несмотря на статистику из приведенного им же самим источника!Он пишетно тем не менее исключил и те 14 стран, в которых вакцинация один раз на 0,8-17,87% и полностью на 0,65-21,08% больше чем в приведенной им максимально вакцинированной Литве. Причина -Какие накрыло, а какие еще нет, он умалчивает. Видимо считает, что те 14 стран еще "не накрыло", в отличие от его 11-ти.И меньше отправляет на тот свет людей из вакцинированных намаксимально вакцинированнойпо сравнению с вакцинированной наА ведь население этих стран примерно равно:Несмотря на то, что в очень хорошо вакцинированных странах (список из 14 стран, где вакцинировано больше, чем в его списке из 11 стран) смертей на 1 млн. 0,7-35, что явно меньше чем в его списке (подчеркнутые страны) - 55-114, он продолжает уверять, что вакцинация приводит к повышенному количеству смертей.Занимательная математика получается. Чем больше времени проходит, тем больше здесь появляется несостоявшихся юмористов. Кстати вы, заметив Гибралтар и не заметив всего остального, тоже относитесь к их числу. Числу юмористов-манипуляторов.В игнор обоих!