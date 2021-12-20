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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4690469146924693>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 06:12

  yanyura написав:Последнее, 47-е место занял Гибралтар - 122,18% - 118,86% - не подчеркнуто (0 на 1 млн.)

и кого теперь будем называть манипулятором?


Разумеется Вас, и вот почему: население Гибралтара 33.6 тыс. человек, поэтому чтобы получить значение на 1М нужно умножать погибших на 30. А учитывая, что Вы взяли очень короткий период, то естественно, что за такой короткий период значение будет либо 0 либо 30, в зависимости от того какую неделю взять. Период накопления слишком мал, поэтому дискретность выбранного вами показателя за такой короткий период слишком большая.

И Вы это понимаете, тем не менее пошли на манипуляцию, показывая ноль.

  vitaliian написав:по Украине статистика занижена


сравнение со средним значением для всей Земли говорит об обратном - значения по ковиду в Украине в 2-4 раза выше среднего уровня.

  vitaliian написав:Мне в крупном пришлось побегать чтобы попасть к врачу.


В этом виноват не ковид, а реформы и административные ограничения. Пару лет назад обращался в больницу и мне уже тогда пришлось побегать чтобы попасть к врачу, хотя ковида еще не было. Даже жалобы пришлось писать по поводу нарушений законодательства, чтобы просто попасть на приём к врачу. Причем было очевидно, что это не произвол на местах, а сознательно спущенные сверху директивы.

Если закрывать больницы и разгонять врачей, заменяя их на парамедиков, то естественно, что попасть к врачу будет сложней. Это было ожидаемо еще до начала этих реформ. А после того как врачей начали еще и прессовать уколизацией, они и сами начали разбегаться.

Вроде должно быть очевидным, что если сокращать число врачей и больниц, то очереди будут увеличиваться. :wink:

Это точно также как удивляться, мол почему-же растут цены и возникает дефицит, после того как под предлогом ковида начали ограничивать (а то и вовсе прерывать) логистику по доставке товаров. И кто-же это сделал?!
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 07:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:А после того как врачей начали еще и прессовать уколизацией, они и сами начали разбегаться.

Медперсонал начал разбегаться, когда начал получать добровольно-принудительные приглашения поработать с больными ковидом. А, там можно такую дозу вируса хватануть, что не спасёт ни возраст, ни здоровье, ни вакцины. Тем более, половина медперсонала - это группа риска по возрасту
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 10:06

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:Можно обсудить, например то, что страны в той табличке подозрительно все, как на подбор из т.н. "Европы второго/третьего плана" -- Венгрия/Болгария/Хорватия/... страны с про-расейским лобби и сходным менталитетом -- может у них (как и у нас) народ прививки предпочитает покупать? :roll:

Бред не несите. Там все страны в перемешку. И завакцинированные на 70% Германия и Австрия со смертностью от ковида практически на уровне с Украиной с её 31%.
...

Ну фиг его знает: Германия -- 32, Австрия -- 31 (23е и 25е места соответственно) и 47 (17е) -- не так, чтоб "практически"...
Ну ок -- вакцинация не сработала -- переходим/возвращаемся к локдаунам :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 10:41

_hunter сегодня послушал радио (то что на кухне) куча экспертов, топ новость омикрон, все как попугаи говорили одно и то же "вакцинация" хотя уже известно что вакцины омикрон обходит, мдя вот такая журналистика, что сказали говорить то и говорят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:03

  vitaliian написав:_hunter сегодня послушал радио (то что на кухне) куча экспертов, топ новость омикрон, все как попугаи говорили одно и то же "вакцинация" хотя уже известно что вакцины омикрон обходит, мдя вот такая журналистика, что сказали говорить то и говорят.

Радио во что-то непотребное выродилось лет за 5 до того, как это сделал "зомбоящик". А про "зомбоящик" еще Ленин в интернете писал "не смотрите по утрам советских телепередач" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:30

Цитрин

По Гибралтару. Он не указан ни в первом списке из 11 стран, ни во втором из 14, именно из-за его малого населения, приведен только в качестве его 47-го места. Но вы это почему-то не поняли и уцепились за него только потому, что больше не за что было уцепиться.
Это
Теперь смотрим страны с населением не менее, чем у подчеркнутой вами Хорватии (4068 тыс.),

вы тоже не заметили, а ведь именно поэтому Гибралтар не учитывается в "моей" таблице.

По очень короткому периоду. Я взял именно тот период, что и safonovstanislav, сравнив его скрин и "мои" цифры (и он, и я, взяли их из одного и того же источника) вы увидите, что ни одна из них не отличается. Упрекая меня в коротком периоде, вы должны тогда упрекнуть в этом и safonovstanislav. Но вы это не делаете. Почему?

Перечитайте ответ safonovstanislav мне. Одни страны уже накрыло, другие нет, но в хорошо вакцинированных смертей все равно больше, даже несмотря на статистику из приведенного им же самим источника!

Он пишет
Я их исключил из числа достаточно вакцинированных, а не европейских, как раз потому, что там менее 55%.

но тем не менее исключил и те 14 стран, в которых вакцинация один раз на 0,8-17,87% и полностью на 0,65-21,08% больше чем в приведенной им максимально вакцинированной Литве. Причина -
Одни страны уже накрыло, другие нет

Какие накрыло, а какие еще нет, он умалчивает. Видимо считает, что те 14 стран еще "не накрыло", в отличие от его 11-ти.

А, вот, что вирус усердно отправляет на тот свет людей из вакцинированных на 60-70% стран - повод для тревоги, и одновременно повод задуматься над целесообразностью продолжения вакцинации текущими версиями вакцин

И меньше отправляет на тот свет людей из вакцинированных на 72-89% ! В 9,5 раз меньше в максимально вакцинированной Португалии (89,17%) по сравнению с вакцинированной на 64,69% Венгрией !

А ведь население этих стран примерно равно:
Венгрия - 9624 тыс.
Португалия - 10153 тыс.

https://index.minfin.com.ua/reference/c ... on/europe/

Несмотря на то, что в очень хорошо вакцинированных странах (список из 14 стран, где вакцинировано больше, чем в его списке из 11 стран) смертей на 1 млн. 0,7-35, что явно меньше чем в его списке (подчеркнутые страны) - 55-114, он продолжает уверять, что вакцинация приводит к повышенному количеству смертей.

0,7-35 больше чем 55-114! Занимательная математика получается. Чем больше времени проходит, тем больше здесь появляется несостоявшихся юмористов. Кстати вы, заметив Гибралтар и не заметив всего остального, тоже относитесь к их числу. Числу юмористов-манипуляторов.

В игнор обоих!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:...что вакцинация приводит к повышенному количеству смертей

Ничего подобного. Если бы это было так, Эмираты и Китай уже бы вымерли. А они, как раз, наоборот, показывают нулевую смертность от ковида!

yanyura, вы перекрутили мои утверждения и пытаетесь их опровергать.
Основное мое утверждение - есть страны с высоким % вакцинированных, которых, несмотря на вакцинацию, убивает эпидемия. Это факт.

Причём к моему утверждению то, что есть завакцинированные страны, в которых нет эпидемии? Причём к моему утверждению то, что есть слабовакцинированные страны, где эпидемия также лютует? Разве с этим кто-то спорил? Вы приписываете мне какие-то нелепые утверждения, и пытаетесь доказывать их абсурдность, которая и так очевидна.

Это то же самое, что я начну вам доказывать и выискивать всё больше новых доказательств, что солнце не фиолетовое, при том, что это утверждение очевидно абсурдное и вы этого даже не утверждали.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Причём к моему утверждению то, что есть завакцинированные страны, в которых нет эпидемии? Причём к моему утверждению то, что есть слабовакцинированные страны, где эпидемия также лютует? Разве с этим кто-то спорил? Вы приписываете мне какие-то нелепые утверждения, и пытаетесь доказывать их абсурдность, которая и так очевидна.

Для чого взагалі порівнювати різні країни, з різною демографією, різними штамами ковіду і фазами чергової хвилі, якщо можна розглянути ситуацію з захворюванностю і наслідками хвороби в рамках однієї країни? Вакциновані госпіталізуються і помирають в рази менше, ніж не вакциновані, яку б країну не розглянути.
Це і є доказ ефективності вакцинації для любої адекватної людини. Крапка.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:30

  lapay написав:
  safonovstanislav написав:Причём к моему утверждению то, что есть завакцинированные страны, в которых нет эпидемии? Причём к моему утверждению то, что есть слабовакцинированные страны, где эпидемия также лютует? Разве с этим кто-то спорил? Вы приписываете мне какие-то нелепые утверждения, и пытаетесь доказывать их абсурдность, которая и так очевидна.

Для чого взагалі порівнювати різні країни, з різною демографією, різними штамами ковіду і фазами чергової хвилі, якщо можна розглянути ситуацію з захворюванностю і наслідками хвороби в рамках однієї країни? Вакциновані госпіталізуються і помирають в рази менше, ніж не вакциновані, яку б країну не розглянути.
Це і є доказ ефективності вакцинації для любої адекватної людини. Крапка.

Если я правильно понял -- safonovstanislav намекает, что разрыв в разах -- сокращается. Возможно по причине более широкого распространения Омикрона, чем это официально заявляется.
И если это так -- личные меры безопасности снова нужно в состояние Code Orange переводить (если, вдруг, кто-то понижал): ограничить контакты/бары/рестораны...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:Если я правильно понял -- safonovstanislav намекает, что разрыв в разах -- сокращается. Возможно по причине более широкого распространения Омикрона, чем это официально заявляется.
И если это так -- личные меры безопасности снова нужно в состояние Code Orange переводить (если, вдруг, кто-то понижал): ограничить контакты/бары/рестораны...

Вакцинація була не дуже ефективна проти зараження і для інших штамів. Ефективність проти ускладнень і смертей, поки що, оцінити неможливо, бо немає ще статистичної бази.
lapay
 
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