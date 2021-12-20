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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4690469146924693

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:56

  lapay написав:
  _hunter написав:Если я правильно понял -- safonovstanislav намекает, что разрыв в разах -- сокращается. Возможно по причине более широкого распространения Омикрона, чем это официально заявляется.
И если это так -- личные меры безопасности снова нужно в состояние Code Orange переводить (если, вдруг, кто-то понижал): ограничить контакты/бары/рестораны...

Вакцинація була не дуже ефективна проти зараження і для інших штамів. Ефективність проти ускладнень і смертей, поки що, оцінити неможливо, бо немає ще статистичної бази.

Я про заражения и не говорю...
Достоверно -- наверное невозможно. Но "на пальцах прикинуть" -- вполне: там, где раньше были вполне ожидаемые плато по смертям -- начинают проявляться подозрительные бугорки. И вот тут, что странно: они только в некоторых странах появляются...
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:Достоверно -- наверное невозможно. Но "на пальцах прикинуть" -- вполне: там, где раньше были вполне ожидаемые плато по смертям -- начинают проявляться подозрительные бугорки. И вот тут, что странно: они только в некоторых странах появляются...

Якщо померлих від омікрону можна порахувати на пальцях однієї руки - які ще підозрілі горбики?
Через пару тижнів буде статистика по США, де вже більшість нових заражених, заражені омікроном, тоді буде видно, що і як.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:10

  lapay написав:
  _hunter написав:Достоверно -- наверное невозможно. Но "на пальцах прикинуть" -- вполне: там, где раньше были вполне ожидаемые плато по смертям -- начинают проявляться подозрительные бугорки. И вот тут, что странно: они только в некоторых странах появляются...

Якщо померлих від омікрону можна порахувати на пальцях однієї руки - які ще підозрілі горбики?
Через пару тижнів буде статистика по США, де вже більшість нових заражених, заражені омікроном, тоді буде видно, що і як.

Например вот этот подозрительный горбик :)
Зображення
-- явный перегиб. И если сравнивать с той же Британией -- я ожидал максимум 250 на втором графике...
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:-- явный перегиб. И если сравнивать с той же Британией -- я ожидал максимум 250 на втором графике...

Осінньо-зимовий спалах, ковід починає демонструвати сезонність. В Германії чи Великобританії не одна лабораторія для аналізу геному вірусів, як в нас. Омікрон вже давно б зафіксували, якби він був в суттєвих масштабах.
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