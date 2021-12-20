_hunter написав:Если я правильно понял -- safonovstanislav намекает, что разрыв в разах -- сокращается. Возможно по причине более широкого распространения Омикрона, чем это официально заявляется. И если это так -- личные меры безопасности снова нужно в состояние Code Orange переводить (если, вдруг, кто-то понижал): ограничить контакты/бары/рестораны...
Вакцинація була не дуже ефективна проти зараження і для інших штамів. Ефективність проти ускладнень і смертей, поки що, оцінити неможливо, бо немає ще статистичної бази.
Я про заражения и не говорю... Достоверно -- наверное невозможно. Но "на пальцах прикинуть" -- вполне: там, где раньше были вполне ожидаемые плато по смертям -- начинают проявляться подозрительные бугорки. И вот тут, что странно: они только в некоторых странах появляются...
_hunter написав:Достоверно -- наверное невозможно. Но "на пальцах прикинуть" -- вполне: там, где раньше были вполне ожидаемые плато по смертям -- начинают проявляться подозрительные бугорки. И вот тут, что странно: они только в некоторых странах появляются...
Якщо померлих від омікрону можна порахувати на пальцях однієї руки - які ще підозрілі горбики? Через пару тижнів буде статистика по США, де вже більшість нових заражених, заражені омікроном, тоді буде видно, що і як.
_hunter написав:Достоверно -- наверное невозможно. Но "на пальцах прикинуть" -- вполне: там, где раньше были вполне ожидаемые плато по смертям -- начинают проявляться подозрительные бугорки. И вот тут, что странно: они только в некоторых странах появляются...
Якщо померлих від омікрону можна порахувати на пальцях однієї руки - які ще підозрілі горбики? Через пару тижнів буде статистика по США, де вже більшість нових заражених, заражені омікроном, тоді буде видно, що і як.
Например вот этот подозрительный горбик -- явный перегиб. И если сравнивать с той же Британией -- я ожидал максимум 250 на втором графике...
_hunter написав:-- явный перегиб. И если сравнивать с той же Британией -- я ожидал максимум 250 на втором графике...
Осінньо-зимовий спалах, ковід починає демонструвати сезонність. В Германії чи Великобританії не одна лабораторія для аналізу геному вірусів, як в нас. Омікрон вже давно б зафіксували, якби він був в суттєвих масштабах.