_hunter написав:Если я правильно понял -- safonovstanislav намекает, что разрыв в разах -- сокращается. Возможно по причине более широкого распространения Омикрона, чем это официально заявляется. И если это так -- личные меры безопасности снова нужно в состояние Code Orange переводить (если, вдруг, кто-то понижал): ограничить контакты/бары/рестораны...
Вакцинація була не дуже ефективна проти зараження і для інших штамів. Ефективність проти ускладнень і смертей, поки що, оцінити неможливо, бо немає ще статистичної бази.
Я про заражения и не говорю... Достоверно -- наверное невозможно. Но "на пальцах прикинуть" -- вполне: там, где раньше были вполне ожидаемые плато по смертям -- начинают проявляться подозрительные бугорки. И вот тут, что странно: они только в некоторых странах появляются...
_hunter написав:Достоверно -- наверное невозможно. Но "на пальцах прикинуть" -- вполне: там, где раньше были вполне ожидаемые плато по смертям -- начинают проявляться подозрительные бугорки. И вот тут, что странно: они только в некоторых странах появляются...
Якщо померлих від омікрону можна порахувати на пальцях однієї руки - які ще підозрілі горбики? Через пару тижнів буде статистика по США, де вже більшість нових заражених, заражені омікроном, тоді буде видно, що і як.
_hunter написав:Достоверно -- наверное невозможно. Но "на пальцах прикинуть" -- вполне: там, где раньше были вполне ожидаемые плато по смертям -- начинают проявляться подозрительные бугорки. И вот тут, что странно: они только в некоторых странах появляются...
Якщо померлих від омікрону можна порахувати на пальцях однієї руки - які ще підозрілі горбики? Через пару тижнів буде статистика по США, де вже більшість нових заражених, заражені омікроном, тоді буде видно, що і як.
Например вот этот подозрительный горбик -- явный перегиб. И если сравнивать с той же Британией -- я ожидал максимум 250 на втором графике...
_hunter написав:-- явный перегиб. И если сравнивать с той же Британией -- я ожидал максимум 250 на втором графике...
Осінньо-зимовий спалах, ковід починає демонструвати сезонність. В Германії чи Великобританії не одна лабораторія для аналізу геному вірусів, як в нас. Омікрон вже давно б зафіксували, якби він був в суттєвих масштабах.
safonovstanislav написав:yanyura, вы перекрутили мои утверждения и пытаетесь их опровергать. Основное мое утверждение - есть страны с высоким % вакцинированных, которых, несмотря на вакцинацию, убивает эпидемия. Это факт.
Причём к моему утверждению то, что есть завакцинированные страны, в которых нет эпидемии? Причём к моему утверждению то, что есть слабовакцинированные страны, где эпидемия также лютует? Разве с этим кто-то спорил? Вы приписываете мне какие-то нелепые утверждения, и пытаетесь доказывать их абсурдность, которая и так очевидна.
Я перекрутил, я приписываю? Смотрим ваше сообщение
Покажите, где там слово "есть". Если бы оно там было, никаких вопросов не было бы, т.к. это действительно есть на самом деле. Причины могут быть разными, но я не гадалка, чтобы их определить.
Т.к. слова "есть" там не было, а было
В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.
я и оспорил сравнением 14-ти самых вакцинированных стран Европы (причем с населением не меньшим, чем в самой малой из подчеркнутой вами страны Литве) с вашими 11-тью, пусть даже с 6-тью подчеркнутыми странами, показав фактами, что вы вводите в заблуждение (и это очень мягкое слово ) форумчан.
Вместо того, чтобы признать свою ошибку вы, и присоединившийся к вам Цитрин, начинаете обвинять меня в манипуляции. Думаю, форумчане разберутся, кто истинный манипулятор.
И еще. Если вы такой честный человек, то написали бы что-то типа
В то же время страны Европы с самым большим количеством привитых людей показывают значительно ниже число смертей на 1 млн. (привести примеры из тех 14 стран).
Но т.к. это противоречит вашим убеждениям, вы, естественно, об этом умолчали и продолжаете пытаться выкрутиться, обвиняя меня вместо самого себя.