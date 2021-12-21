Додано: Вів 21 гру, 2021 17:24

safonovstanislav написав: yanyura, вы перекрутили мои утверждения и пытаетесь их опровергать.

Основное мое утверждение - есть страны с высоким % вакцинированных, которых, несмотря на вакцинацию, убивает эпидемия. Это факт.



Причём к моему утверждению то, что есть завакцинированные страны, в которых нет эпидемии? Причём к моему утверждению то, что есть слабовакцинированные страны, где эпидемия также лютует? Разве с этим кто-то спорил? Вы приписываете мне какие-то нелепые утверждения, и пытаетесь доказывать их абсурдность, которая и так очевидна. yanyura,и пытаетесь их опровергать.Основное мое утверждение - есть страны с высоким % вакцинированных, которых, несмотря на вакцинацию, убивает эпидемия. Это факт.Причём к моему утверждению то, что есть завакцинированные страны, в которых нет эпидемии? Причём к моему утверждению то, что есть слабовакцинированные страны, где эпидемия также лютует? Разве с этим кто-то спорил?, и пытаетесь доказывать их абсурдность, которая и так очевидна.

В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.

В то же время страны Европы с самым большим количеством привитых людей показывают значительно ниже число смертей на 1 млн. (привести примеры из тех 14 стран).

Я перекрутил, я приписываю? Смотрим ваше сообщениеПокажите, где там слово. Если бы оно там было, никаких вопросов не было бы, т.к. это действительно есть на самом деле. Причины могут быть разными, но я не гадалка, чтобы их определить.Т.к. слова "есть" там не было, а былоя и оспорил сравнением 14-ти самых вакцинированных стран Европы (причем с населением не меньшим, чем в самой малой из подчеркнутой вами страны Литве) с вашими 11-тью, пусть даже с 6-тью подчеркнутыми странами, показав фактами, что(и это очень мягкое слово) форумчан.Вместо того, чтобы признать свою ошибку вы, и присоединившийся к вам, начинаете обвинять меня в манипуляции. Думаю, форумчане разберутся, кто истинный манипулятор.И еще. Если вы такой честный человек, то написали бы что-то типаНо т.к. это противоречит вашим убеждениям, вы, естественно, об этом умолчали и продолжаете пытаться выкрутиться, обвиняя меня вместо самого себя.