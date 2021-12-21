_hunter написав:Если я правильно понял -- safonovstanislav намекает, что разрыв в разах -- сокращается. Возможно по причине более широкого распространения Омикрона, чем это официально заявляется. И если это так -- личные меры безопасности снова нужно в состояние Code Orange переводить (если, вдруг, кто-то понижал): ограничить контакты/бары/рестораны...
Вакцинація була не дуже ефективна проти зараження і для інших штамів. Ефективність проти ускладнень і смертей, поки що, оцінити неможливо, бо немає ще статистичної бази.
Я про заражения и не говорю... Достоверно -- наверное невозможно. Но "на пальцах прикинуть" -- вполне: там, где раньше были вполне ожидаемые плато по смертям -- начинают проявляться подозрительные бугорки. И вот тут, что странно: они только в некоторых странах появляются...
_hunter написав:Достоверно -- наверное невозможно. Но "на пальцах прикинуть" -- вполне: там, где раньше были вполне ожидаемые плато по смертям -- начинают проявляться подозрительные бугорки. И вот тут, что странно: они только в некоторых странах появляются...
Якщо померлих від омікрону можна порахувати на пальцях однієї руки - які ще підозрілі горбики? Через пару тижнів буде статистика по США, де вже більшість нових заражених, заражені омікроном, тоді буде видно, що і як.
_hunter написав:Достоверно -- наверное невозможно. Но "на пальцах прикинуть" -- вполне: там, где раньше были вполне ожидаемые плато по смертям -- начинают проявляться подозрительные бугорки. И вот тут, что странно: они только в некоторых странах появляются...
Якщо померлих від омікрону можна порахувати на пальцях однієї руки - які ще підозрілі горбики? Через пару тижнів буде статистика по США, де вже більшість нових заражених, заражені омікроном, тоді буде видно, що і як.
Например вот этот подозрительный горбик -- явный перегиб. И если сравнивать с той же Британией -- я ожидал максимум 250 на втором графике...
_hunter написав:-- явный перегиб. И если сравнивать с той же Британией -- я ожидал максимум 250 на втором графике...
Осінньо-зимовий спалах, ковід починає демонструвати сезонність. В Германії чи Великобританії не одна лабораторія для аналізу геному вірусів, як в нас. Омікрон вже давно б зафіксували, якби він був в суттєвих масштабах.
safonovstanislav написав:yanyura, вы перекрутили мои утверждения и пытаетесь их опровергать. Основное мое утверждение - есть страны с высоким % вакцинированных, которых, несмотря на вакцинацию, убивает эпидемия. Это факт.
Причём к моему утверждению то, что есть завакцинированные страны, в которых нет эпидемии? Причём к моему утверждению то, что есть слабовакцинированные страны, где эпидемия также лютует? Разве с этим кто-то спорил? Вы приписываете мне какие-то нелепые утверждения, и пытаетесь доказывать их абсурдность, которая и так очевидна.
Я перекрутил, я приписываю? Смотрим ваше сообщение
Покажите, где там слово "есть". Если бы оно там было, никаких вопросов не было бы, т.к. это действительно есть на самом деле. Причины могут быть разными, но я не гадалка, чтобы их определить.
Т.к. слова "есть" там не было, а было
В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.
я и оспорил сравнением 14-ти самых вакцинированных стран Европы (причем с населением не меньшим, чем в самой малой из подчеркнутой вами страны Литве) с вашими 11-тью, пусть даже с 6-тью подчеркнутыми странами, показав фактами, что вы вводите в заблуждение (и это очень мягкое слово ) форумчан.
Вместо того, чтобы признать свою ошибку вы, и присоединившийся к вам Цитрин, начинаете обвинять меня в манипуляции. Думаю, форумчане разберутся, кто истинный манипулятор.
И еще. Если вы такой честный человек, то написали бы что-то типа
В то же время страны Европы с самым большим количеством привитых людей показывают значительно ниже число смертей на 1 млн. (привести примеры из тех 14 стран).
Но т.к. это противоречит вашим убеждениям, вы, естественно, об этом умолчали и продолжаете пытаться выкрутиться, обвиняя меня вместо самого себя.
lapay написав:Для чого взагалі порівнювати різні країни, з різною демографією, різними штамами ковіду і фазами чергової хвилі, якщо можна розглянути ситуацію з захворюванностю і наслідками хвороби в рамках однієї країни? Вакциновані госпіталізуються і помирають в рази менше, ніж не вакциновані, яку б країну не розглянути.
Розглянемо, наприклад, Україну. Березень-квітень 2021 – багато смертей від страшного британського штаму. Вакцинація менше 1%. Групи ризику вперто не колються. Потім у травні різкий спад (з якого переляку?) і червень-серпень якось майже без ковіду… Вакцинація на 1 серпня 4,6% двома дозами. Що робити? Вакцина пропадає… Вакцинація на 1 вересня 9% двома дозами (завдяки примусовій уколізації вчителів). Спрацювало, мітингів немає, можна заганяти наступних. Розширили список професій.. Вересень-жовтень - ще більше смертей, ніж весною, бо новий штам дельта страшніше за попередника. Вакцинація на 1 листопада 17% двома дозами. 6 листопада – пік захворюваності, а потім пішов різкий спад. (Вакцинація допомогла?) Вакцинація на 20 грудня 30% двома дозами (13 млн.осіб), її темпи знижуються, не зважаючи на Вовину тисячу і новий страшний омікрон. Вся надія на бустер Висновки: Британія має хвилю з кінця червня, кололися по 400 тисяч щодня, зараз колються по 800 тисяч І шо? Де спад хвилі? ПС. Висновки про смертність вакцинованих/невакцинованих по Україні зробити неможливо через відсутність адекватних даних. Але у всіх є вакциновані знайомі, які хворіли та помирали,так само як і антивакси.
lapay написав:Для чого взагалі порівнювати різні країни, з різною демографією, різними штамами ковіду і фазами чергової хвилі, якщо можна розглянути ситуацію з захворюванностю і наслідками хвороби в рамках однієї країни? Вакциновані госпіталізуються і помирають в рази менше, ніж не вакциновані, яку б країну не розглянути.
... Висновки: Британія має хвилю з кінця червня, кололися по 400 тисяч щодня, зараз колються по 800 тисяч І шо? Де спад хвилі? ПС. Висновки про смертність вакцинованих/невакцинованих по Україні зробити неможливо через відсутність адекватних даних. Але у всіх є вакциновані знайомі, які хворіли та помирали,так само як і антивакси.
Конкретно в Британии как волна где-то в феврале закончилась -- так толком и не начиналась:
Аж прямо за всех вы там зря расписались -- вранье получилось: у меня, например, таких знакомых нет. А вот умершие антиваксы -- есть.
fler написав:Висновки про смертність вакцинованих/невакцинованих по Україні зробити неможливо через відсутність адекватних даних. Але у всіх є вакциновані знайомі, які хворіли та помирали,так само як і антивакси.