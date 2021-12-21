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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4691469246934694>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:56

  lapay написав:
  _hunter написав:Если я правильно понял -- safonovstanislav намекает, что разрыв в разах -- сокращается. Возможно по причине более широкого распространения Омикрона, чем это официально заявляется.
И если это так -- личные меры безопасности снова нужно в состояние Code Orange переводить (если, вдруг, кто-то понижал): ограничить контакты/бары/рестораны...

Вакцинація була не дуже ефективна проти зараження і для інших штамів. Ефективність проти ускладнень і смертей, поки що, оцінити неможливо, бо немає ще статистичної бази.

Я про заражения и не говорю...
Достоверно -- наверное невозможно. Но "на пальцах прикинуть" -- вполне: там, где раньше были вполне ожидаемые плато по смертям -- начинают проявляться подозрительные бугорки. И вот тут, что странно: они только в некоторых странах появляются...
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:Достоверно -- наверное невозможно. Но "на пальцах прикинуть" -- вполне: там, где раньше были вполне ожидаемые плато по смертям -- начинают проявляться подозрительные бугорки. И вот тут, что странно: они только в некоторых странах появляются...

Якщо померлих від омікрону можна порахувати на пальцях однієї руки - які ще підозрілі горбики?
Через пару тижнів буде статистика по США, де вже більшість нових заражених, заражені омікроном, тоді буде видно, що і як.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:10

  lapay написав:
  _hunter написав:Достоверно -- наверное невозможно. Но "на пальцах прикинуть" -- вполне: там, где раньше были вполне ожидаемые плато по смертям -- начинают проявляться подозрительные бугорки. И вот тут, что странно: они только в некоторых странах появляются...

Якщо померлих від омікрону можна порахувати на пальцях однієї руки - які ще підозрілі горбики?
Через пару тижнів буде статистика по США, де вже більшість нових заражених, заражені омікроном, тоді буде видно, що і як.

Например вот этот подозрительный горбик :)
Зображення
-- явный перегиб. И если сравнивать с той же Британией -- я ожидал максимум 250 на втором графике...
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:-- явный перегиб. И если сравнивать с той же Британией -- я ожидал максимум 250 на втором графике...

Осінньо-зимовий спалах, ковід починає демонструвати сезонність. В Германії чи Великобританії не одна лабораторія для аналізу геному вірусів, як в нас. Омікрон вже давно б зафіксували, якби він був в суттєвих масштабах.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:yanyura, вы перекрутили мои утверждения и пытаетесь их опровергать.
Основное мое утверждение - есть страны с высоким % вакцинированных, которых, несмотря на вакцинацию, убивает эпидемия. Это факт.

Причём к моему утверждению то, что есть завакцинированные страны, в которых нет эпидемии? Причём к моему утверждению то, что есть слабовакцинированные страны, где эпидемия также лютует? Разве с этим кто-то спорил? Вы приписываете мне какие-то нелепые утверждения, и пытаетесь доказывать их абсурдность, которая и так очевидна.

Я перекрутил, я приписываю? Смотрим ваше сообщение
Зображення

Покажите, где там слово "есть". Если бы оно там было, никаких вопросов не было бы, т.к. это действительно есть на самом деле. Причины могут быть разными, но я не гадалка, чтобы их определить.

Т.к. слова "есть" там не было, а было
В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.

я и оспорил сравнением 14-ти самых вакцинированных стран Европы (причем с населением не меньшим, чем в самой малой из подчеркнутой вами страны Литве) с вашими 11-тью, пусть даже с 6-тью подчеркнутыми странами, показав фактами, что вы вводите в заблуждение (и это очень мягкое слово :!: ) форумчан.

Вместо того, чтобы признать свою ошибку вы, и присоединившийся к вам Цитрин, начинаете обвинять меня в манипуляции. Думаю, форумчане разберутся, кто истинный манипулятор.


И еще. Если вы такой честный человек, то написали бы что-то типа
В то же время страны Европы с самым большим количеством привитых людей показывают значительно ниже число смертей на 1 млн. (привести примеры из тех 14 стран).

Но т.к. это противоречит вашим убеждениям, вы, естественно, об этом умолчали и продолжаете пытаться выкрутиться, обвиняя меня вместо самого себя.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:02

  lapay написав:Для чого взагалі порівнювати різні країни, з різною демографією, різними штамами ковіду і фазами чергової хвилі, якщо можна розглянути ситуацію з захворюванностю і наслідками хвороби в рамках однієї країни? Вакциновані госпіталізуються і помирають в рази менше, ніж не вакциновані, яку б країну не розглянути.


Розглянемо, наприклад, Україну. Березень-квітень 2021 – багато смертей від страшного британського штаму. Вакцинація менше 1%. Групи ризику вперто не колються. Потім у травні різкий спад (з якого переляку?) і червень-серпень якось майже без ковіду…
Вакцинація на 1 серпня 4,6% двома дозами. Що робити? Вакцина пропадає…
Вакцинація на 1 вересня 9% двома дозами (завдяки примусовій уколізації вчителів). Спрацювало, мітингів немає, можна заганяти наступних. Розширили список професій..
Вересень-жовтень - ще більше смертей, ніж весною, бо новий штам дельта страшніше за попередника.
Вакцинація на 1 листопада 17% двома дозами. 6 листопада – пік захворюваності, а потім пішов різкий спад. (Вакцинація допомогла?)
Вакцинація на 20 грудня 30% двома дозами (13 млн.осіб), її темпи знижуються, не зважаючи на Вовину тисячу і новий страшний омікрон. Вся надія на бустер :wink:
Висновки: Британія має хвилю з кінця червня, кололися по 400 тисяч щодня, зараз колються по 800 тисяч :shock: І шо? Де спад хвилі?
ПС. Висновки про смертність вакцинованих/невакцинованих по Україні зробити неможливо через відсутність адекватних даних. Але у всіх є вакциновані знайомі, які хворіли та помирали,так само як і антивакси.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:38

  fler написав:
  lapay написав:Для чого взагалі порівнювати різні країни, з різною демографією, різними штамами ковіду і фазами чергової хвилі, якщо можна розглянути ситуацію з захворюванностю і наслідками хвороби в рамках однієї країни? Вакциновані госпіталізуються і помирають в рази менше, ніж не вакциновані, яку б країну не розглянути.
...
Висновки: Британія має хвилю з кінця червня, кололися по 400 тисяч щодня, зараз колються по 800 тисяч :shock: І шо? Де спад хвилі?
ПС. Висновки про смертність вакцинованих/невакцинованих по Україні зробити неможливо через відсутність адекватних даних. Але у всіх є вакциновані знайомі, які хворіли та помирали,так само як і антивакси.

Конкретно в Британии как волна где-то в феврале закончилась -- так толком и не начиналась:
Зображення

Аж прямо за всех вы там зря расписались -- вранье получилось: у меня, например, таких знакомых нет. А вот умершие антиваксы -- есть.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Висновки про смертність вакцинованих/невакцинованих по Україні зробити неможливо через відсутність адекватних даних. Але у всіх є вакциновані знайомі, які хворіли та помирали,так само як і антивакси.

https://www.facebook.com/moz.ukr/photos ... nJ3kPbWhVH
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:07

  _hunter написав:
  fler написав:Висновки: Британія має хвилю з кінця червня, кололися по 400 тисяч щодня, зараз колються по 800 тисяч :shock: І шо? Де спад хвилі?

Конкретно в Британии как волна где-то в феврале закончилась -- так толком и не начиналась:
Зображення


Та да, мы видим, как ВВС рапортует...
[b]Рост числа заболевших в сутки[/b]
Зображення
Прививки. 90% уколотых вообще и 52% - бустером :shock:
Зображення
Рост госпитализаций, которые должны снижаться, как и летальность, не?
Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:10

  lapay написав:
  fler написав:Висновки про смертність вакцинованих/невакцинованих по Україні зробити неможливо через відсутність адекватних даних. Але у всіх є вакциновані знайомі, які хворіли та помирали,так само як і антивакси.

https://www.facebook.com/moz.ukr/photos ... nJ3kPbWhVH

адекватные данные просили :lol:
Ромасик
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