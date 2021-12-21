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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4691469246934694

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:16

  lapay написав:
  fler написав:Висновки про смертність вакцинованих/невакцинованих по Україні зробити неможливо через відсутність адекватних даних. Але у всіх є вакциновані знайомі, які хворіли та помирали,так само як і антивакси.

https://www.facebook.com/moz.ukr/photos ... nJ3kPbWhVH


О чем и как судить по этой картинке? На заборе тоже написано. Вы этот анализ МОЗ читали? Где с ним можно ознакомиться? Кто и на каких данных его делал? Или, как говорят ваши однодумцы, "абы ляпнуть".
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Кто и на каких данных его делал?

Там є посилання https://moz.gov.ua/article/news/vakcina ... analiz-moz
Дані дещо застарілі, але це офіційні дані, як просили.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:05

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Висновки: Британія має хвилю з кінця червня, кололися по 400 тисяч щодня, зараз колються по 800 тисяч :shock: І шо? Де спад хвилі?

Конкретно в Британии как волна где-то в феврале закончилась -- так толком и не начиналась:
Зображення


Та да, мы видим, как ВВС рапортует...
Рост числа заболевших в сутки
...
Рост госпитализаций, которые должны снижаться, как и летальность, не? [/size]
Зображення

1. Уже много раз обсуждалось: "число заболевших" -- показатель, представляющий интерес лишь для "статистиков"...

2. Так прямо на приведенной картинке и видим снижение роста? -- в феврале -- хорошо за 20 тыщ, сейчас -- где-то около 8-ми болтаемся...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:35

  _hunter написав:1. Уже много раз обсуждалось: "число заболевших" -- показатель, представляющий интерес лишь для "статистиков"...

это Израилю расскажите
Ромасик
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