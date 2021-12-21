Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 гру, 2021 20:34
fler написав:
Кто и на каких данных его делал?
Там є посилання
https://moz.gov.ua/article/news/vakcina ... analiz-moz
Дані дещо застарілі, але це офіційні дані, як просили.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 21:05
fler написав: _hunter написав: fler написав:
Висновки: Британія має хвилю з кінця червня, кололися по 400 тисяч щодня, зараз колються по 800 тисяч
І шо? Де спад хвилі?
Конкретно в Британии как волна где-то в феврале закончилась -- так толком и не начиналась:
Та да, мы видим, как ВВС рапортует...
Рост числа заболевших в сутки
...
Рост госпитализаций, которые должны снижаться, как и летальность, не? [/size]
1. Уже много раз обсуждалось: "число заболевших" -- показатель, представляющий интерес лишь для "статистиков"...
2. Так прямо на приведенной картинке и видим снижение роста? -- в феврале -- хорошо за 20 тыщ, сейчас -- где-то около 8-ми болтаемся...
_hunter
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Додано: Вів 21 гру, 2021 21:35
_hunter написав:
1. Уже много раз обсуждалось: "число заболевших" -- показатель, представляющий интерес лишь для "статистиков"...
это Израилю расскажите
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