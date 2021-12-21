fler написав:Висновки про смертність вакцинованих/невакцинованих по Україні зробити неможливо через відсутність адекватних даних. Але у всіх є вакциновані знайомі, які хворіли та помирали,так само як і антивакси.
Более 70% людей, госпитализированных с коронавирусной болезнью, полностью не восстановились и через 12 месяцев после выздоровления. У многих оставались весьма тяжелые долгосрочные симптомы. Конкретные причины этого пока не ясны, но гипотезы вызывают беспокойство.
У женщин риск не восстановиться после коронавируса полностью был на 68% выше, чем у мужчин, у пациентов с избыточной массой тела — на 50%, а у тех, кто во время госпитализации побывал на ИВЛ, — на 42%. Типичные жалобы включали необычно высокую утомляемость даже при малых физических нагрузках, боли в мышцах, одышку. Часть таких людей заявила о «мозговом тумане», рассеянности внимания, трудностях с концентрацией.
Semen is not infectious with SARS-CoV-2 at 1 week or more after COVID-19 infection (mean, 53 days). However, couples with a desire for pregnancy should be warned that sperm quality after COVID-19 infection can be suboptimal. The estimated recovery time is 3 months, but further follow-up studies are under way to confirm this and to determine if permanent damage occurred in a minority of men.
IgA написав:Более 70% людей, госпитализированных с коронавирусной болезнью, полностью не восстановились и через 12 месяцев после выздоровления. У многих оставались весьма тяжелые долгосрочные симптомы. Конкретные причины этого пока не ясны, но гипотезы вызывают беспокойство.
У женщин риск не восстановиться после коронавируса полностью был на 68% выше, чем у мужчин, у пациентов с избыточной массой тела — на 50%, а у тех, кто во время госпитализации побывал на ИВЛ, — на 42%. Типичные жалобы включали необычно высокую утомляемость даже при малых физических нагрузках, боли в мышцах, одышку. Часть таких людей заявила о «мозговом тумане», рассеянности внимания, трудностях с концентрацией.
Более 70% госпитализированных - лица 70+, которые молодыми уже не будут никогда.
Persistent symptoms following SARS-CoV-2 infection among children and young people: a meta-analysis of controlled and uncontrolled studies
Pooled risk difference in post-COVID cases compared to controls (5 studies) were significantly higher for cognitive difficulties (3% (95% CI 1, 4)), headache (5% (1, ), loss of smell (8%, (2, 15)), sore throat (2% (1, 2)) and sore eyes (2% (1, 3)) but not abdominal pain, cough, fatigue, myalgia, insomnia, diarrhoea, fever, dizziness or dyspnoea.
Востаннє редагувалось IgA в Вів 21 гру, 2021 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Жительница Черновцов по имени Юлия Драпатая в течение семи месяцев и 13 дней непрерывно болела COVID-19. Сотрудники Национального реестра рекордов Украины занесли ее случай в раздел "Удивительное рядом".
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на руководителя реестра рекордов Лану Ветрову.
По словам Ветровой, долгоиграющий COVID-19 подтвердили 15 анализов, сделанных в украинских и немецких лабораториях.
"С медицинской точки зрения объяснения этой аномалии пока нет. Но мы не называем это рекордом. У нас, как и в Книге рекордов Гиннеса, есть специальный раздел, который называется "Удивительное рядом". Туда вносят все то, что вызывает удивление и что пока не имеет на данный момент объяснений и требует дальнейшего детального изучения. Для того чтобы привлечь внимание, в первую очередь, медиков к такому событию, мы провели публичную регистрацию этого случая", - сказала Ветрова.
Она добавила, что пока неясно, почему организм женщины так долго не мог преодолеть болезнь и та приобрела затяжной характер, не вызывая никакого ответа иммунной системы.
Впервые женщине поставили диагноз COVID-19 еще 20 ноября 2020 года, а вылечилась от этой болезни она летом текущего года. Тогда Юлия получила первый отрицательный тест.
"Пока она чувствует себя хорошо, болезнь все-таки отступила. Но, конечно, организм пострадал от столь длительного течения. Ему нужно адекватное восстановление", - сказала Ветрова.
Интересно, что тяжелого течения коронавирусной инфекции у пациентки не было, ее не госпитализировали. Она лечилась дома под наблюдением медиков.
Предыдущий показатель, связанный с COVID-19, зарегистрированный представителями Национального реестра рекордов, тоже был в Черновцах - у первого украинца, выздоровевшего от инфекции.
вопрос зачем ей делали 15 анализов если тяжелого течения не было?