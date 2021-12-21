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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4692469346944695>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:16

  lapay написав:
  fler написав:Висновки про смертність вакцинованих/невакцинованих по Україні зробити неможливо через відсутність адекватних даних. Але у всіх є вакциновані знайомі, які хворіли та помирали,так само як і антивакси.

https://www.facebook.com/moz.ukr/photos ... nJ3kPbWhVH


О чем и как судить по этой картинке? На заборе тоже написано. Вы этот анализ МОЗ читали? Где с ним можно ознакомиться? Кто и на каких данных его делал? Или, как говорят ваши однодумцы, "абы ляпнуть".
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Кто и на каких данных его делал?

Там є посилання https://moz.gov.ua/article/news/vakcina ... analiz-moz
Дані дещо застарілі, але це офіційні дані, як просили.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:05

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Висновки: Британія має хвилю з кінця червня, кололися по 400 тисяч щодня, зараз колються по 800 тисяч :shock: І шо? Де спад хвилі?

Конкретно в Британии как волна где-то в феврале закончилась -- так толком и не начиналась:
Зображення


Та да, мы видим, как ВВС рапортует...
Рост числа заболевших в сутки
...
Рост госпитализаций, которые должны снижаться, как и летальность, не? [/size]
Зображення

1. Уже много раз обсуждалось: "число заболевших" -- показатель, представляющий интерес лишь для "статистиков"...

2. Так прямо на приведенной картинке и видим снижение роста? -- в феврале -- хорошо за 20 тыщ, сейчас -- где-то около 8-ми болтаемся...
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:35

  _hunter написав:1. Уже много раз обсуждалось: "число заболевших" -- показатель, представляющий интерес лишь для "статистиков"...

это Израилю расскажите
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:37

нужно просто всем переболеть -
https://naked-science.ru/article/medicine/longcovid

Более 70% людей, госпитализированных с коронавирусной болезнью, полностью не восстановились и через 12 месяцев после выздоровления. У многих оставались весьма тяжелые долгосрочные симптомы. Конкретные причины этого пока не ясны, но гипотезы вызывают беспокойство.

У женщин риск не восстановиться после коронавируса полностью был на 68% выше, чем у мужчин, у пациентов с избыточной массой тела — на 50%, а у тех, кто во время госпитализации побывал на ИВЛ, — на 42%. Типичные жалобы включали необычно высокую утомляемость даже при малых физических нагрузках, боли в мышцах, одышку. Часть таких людей заявила о «мозговом тумане», рассеянности внимания, трудностях с концентрацией.


https://www.sciencedirect.com/science/a ... 8221021567

Semen is not infectious with SARS-CoV-2 at 1 week or more after COVID-19 infection (mean, 53 days). However, couples with a desire for pregnancy should be warned that sperm quality after COVID-19 infection can be suboptimal. The estimated recovery time is 3 months, but further follow-up studies are under way to confirm this and to determine if permanent damage occurred in a minority of men.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:57

  IgA написав:Более 70% людей, госпитализированных с коронавирусной болезнью, полностью не восстановились и через 12 месяцев после выздоровления. У многих оставались весьма тяжелые долгосрочные симптомы. Конкретные причины этого пока не ясны, но гипотезы вызывают беспокойство.

У женщин риск не восстановиться после коронавируса полностью был на 68% выше, чем у мужчин, у пациентов с избыточной массой тела — на 50%, а у тех, кто во время госпитализации побывал на ИВЛ, — на 42%. Типичные жалобы включали необычно высокую утомляемость даже при малых физических нагрузках, боли в мышцах, одышку. Часть таких людей заявила о «мозговом тумане», рассеянности внимания, трудностях с концентрацией.

Более 70% госпитализированных - лица 70+, которые молодыми уже не будут никогда.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:04

  Ромасик написав:Более 70% госпитализированных - лица 70+, которые молодыми уже не будут никогда.


нюх восстановился то хоть? или еще 12 месяцев не прошло?

https://www.journalofinfection.com/arti ... 63-4453(21)00555-7/fulltext
Persistent symptoms following SARS-CoV-2 infection among children and young people: a meta-analysis of controlled and uncontrolled studies

Pooled risk difference in post-COVID cases compared to controls (5 studies) were significantly higher for cognitive difficulties (3% (95% CI 1, 4)), headache (5% (1, 8)), loss of smell (8%, (2, 15)), sore throat (2% (1, 2)) and sore eyes (2% (1, 3)) but not abdominal pain, cough, fatigue, myalgia, insomnia, diarrhoea, fever, dizziness or dyspnoea.
Востаннє редагувалось IgA в Вів 21 гру, 2021 22:17, всього редагувалось 1 раз.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Жительница Черновцов по имени Юлия Драпатая в течение семи месяцев и 13 дней непрерывно болела COVID-19. Сотрудники Национального реестра рекордов Украины занесли ее случай в раздел "Удивительное рядом".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на руководителя реестра рекордов Лану Ветрову.

По словам Ветровой, долгоиграющий COVID-19 подтвердили 15 анализов, сделанных в украинских и немецких лабораториях.

"С медицинской точки зрения объяснения этой аномалии пока нет. Но мы не называем это рекордом. У нас, как и в Книге рекордов Гиннеса, есть специальный раздел, который называется "Удивительное рядом". Туда вносят все то, что вызывает удивление и что пока не имеет на данный момент объяснений и требует дальнейшего детального изучения. Для того чтобы привлечь внимание, в первую очередь, медиков к такому событию, мы провели публичную регистрацию этого случая", - сказала Ветрова.

Она добавила, что пока неясно, почему организм женщины так долго не мог преодолеть болезнь и та приобрела затяжной характер, не вызывая никакого ответа иммунной системы.

Впервые женщине поставили диагноз COVID-19 еще 20 ноября 2020 года, а вылечилась от этой болезни она летом текущего года. Тогда Юлия получила первый отрицательный тест.

"Пока она чувствует себя хорошо, болезнь все-таки отступила. Но, конечно, организм пострадал от столь длительного течения. Ему нужно адекватное восстановление", - сказала Ветрова.

Интересно, что тяжелого течения коронавирусной инфекции у пациентки не было, ее не госпитализировали. Она лечилась дома под наблюдением медиков.

Предыдущий показатель, связанный с COVID-19, зарегистрированный представителями Национального реестра рекордов, тоже был в Черновцах - у первого украинца, выздоровевшего от инфекции.
вопрос зачем ей делали 15 анализов если тяжелого течения не было?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:16

  IgA написав:
  Ромасик написав:Более 70% госпитализированных - лица 70+, которые молодыми уже не будут никогда.


нюх восстановился то хоть? или еще 12 месяцев не прошло?

Нюх восстановился, хвост виляет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:17

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Ромасик
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