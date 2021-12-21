Жительница Черновцов по имени Юлия Драпатая в течение семи месяцев и 13 дней непрерывно болела COVID-19. Сотрудники Национального реестра рекордов Украины занесли ее случай в раздел "Удивительное рядом".



Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на руководителя реестра рекордов Лану Ветрову.



По словам Ветровой, долгоиграющий COVID-19 подтвердили 15 анализов, сделанных в украинских и немецких лабораториях.



"С медицинской точки зрения объяснения этой аномалии пока нет. Но мы не называем это рекордом. У нас, как и в Книге рекордов Гиннеса, есть специальный раздел, который называется "Удивительное рядом". Туда вносят все то, что вызывает удивление и что пока не имеет на данный момент объяснений и требует дальнейшего детального изучения. Для того чтобы привлечь внимание, в первую очередь, медиков к такому событию, мы провели публичную регистрацию этого случая", - сказала Ветрова.



Она добавила, что пока неясно, почему организм женщины так долго не мог преодолеть болезнь и та приобрела затяжной характер, не вызывая никакого ответа иммунной системы.



Впервые женщине поставили диагноз COVID-19 еще 20 ноября 2020 года, а вылечилась от этой болезни она летом текущего года. Тогда Юлия получила первый отрицательный тест.



"Пока она чувствует себя хорошо, болезнь все-таки отступила. Но, конечно, организм пострадал от столь длительного течения. Ему нужно адекватное восстановление", - сказала Ветрова.



Интересно, что тяжелого течения коронавирусной инфекции у пациентки не было, ее не госпитализировали. Она лечилась дома под наблюдением медиков.



Предыдущий показатель, связанный с COVID-19, зарегистрированный представителями Национального реестра рекордов, тоже был в Черновцах - у первого украинца, выздоровевшего от инфекции.