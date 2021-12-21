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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4692469346944695

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:36

fler
Оригинальный вы все-таки человек.

Вы доказываете приведшему график смертей _hunter что его графики неправильные, приводя как доказательство его неправоты графики заболеваний :mrgreen:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:48

  yanyura написав:fler
Оригинальный вы все-таки человек.

Вы доказываете приведшему график смертей _hunter что его графики неправильные, приводя как доказательство его неправоты графики заболеваний :mrgreen:

о том что графики неправильные она ничего не говорит :roll:
Ромасик
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