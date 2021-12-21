fler
Оригинальный вы все-таки человек.
Вы доказываете приведшему график смертей _hunter что его графики неправильные, приводя как доказательство его неправоты графики заболеваний
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 гру, 2021 22:36
fler
Оригинальный вы все-таки человек.
Вы доказываете приведшему график смертей _hunter что его графики неправильные, приводя как доказательство его неправоты графики заболеваний
Додано: Вів 21 гру, 2021 22:48
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