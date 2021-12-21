Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 гру, 2021 22:36
fler
Оригинальный вы все-таки человек.
Вы доказываете приведшему
график смертей _hunter
что его графики неправильные, приводя как доказательство его неправоты
графики заболеваний
yanyura
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Додано: Вів 21 гру, 2021 22:48
yanyura написав: fler
Оригинальный вы все-таки человек.
Вы доказываете приведшему
график смертей _hunter
что его графики неправильные, приводя как доказательство его неправоты
графики заболеваний
о том что
г р а ф и к и н е п р а в и л ь н ы е
она ничего не говорит
Ромасик
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Додано: Вів 21 гру, 2021 23:40
Ромасик
Между строк читать не? (с)
fler
yanyura
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Додано: Сер 22 гру, 2021 02:47
Глава Минздрава заявил, что более 40 тысяч детей в России болеют коронавирусом.
«Сегодня активно болеющих детей — чуть более 40 тысяч», — заявил 21 декабря на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24», Михаил Мурашко. По его словам, в общей сложности 1 миллион 544 тысячи детей заразились коронавирусом. Число активных случаев снижается. https://www.fontanka.ru/2021/12/21/70331519/
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Додано: Сер 22 гру, 2021 02:50
Власти Таиланда решили временно закрыть для посещения иностранных туристов все туристические провинции, кроме Пхукета. Об этом 21 декабря сообщает «Интерфакс».
Министр здравоохранения королевства в Юго-Восточной Азии Анутин Чарнвиракул допустил введение обязательного карантина для всех приезжающих в страну. При этом Пхукет ограничения не коснутся. Российские туристы с 1 сентября могут приезжать на курортный остров по специальной программе, если они получили две дозы прививки «Спутник V». ..... Осенью королевство существенно упростило правила въезда для туристов https://www.fontanka.ru/2021/12/21/70331525/
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