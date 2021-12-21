Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4692469346944695 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141 Мені вже зробили щеплення 55% 78 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 141 Додано: Вів 21 гру, 2021 22:36 fler

Оригинальный вы все-таки человек.



Вы доказываете приведшему график смертей _hunter что его графики неправильные, приводя как доказательство его неправоты графики заболеваний Оригинальный вы все-таки человек.Вы доказываете приведшемучто его графики неправильные, приводя как доказательство его неправоты yanyura Повідомлень: 6407 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1995 раз. Подякували: 1498 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 гру, 2021 22:48 yanyura написав: fler

Оригинальный вы все-таки человек.



Вы доказываете приведшему график смертей _hunter что его графики неправильные, приводя как доказательство его неправоты графики заболеваний Оригинальный вы все-таки человек.Вы доказываете приведшемучто его графики неправильные, приводя как доказательство его неправоты

о том что г р а ф и к и н е п р а в и л ь н ы е она ничего не говорит о том чтоона ничего не говорит Ромасик

Повідомлень: 3684 З нами з: 30.03.15 Подякував: 882 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 гру, 2021 23:40 Ромасик

Между строк читать не? (с) fler yanyura Повідомлень: 6407 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1995 раз. Подякували: 1498 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 02:47 Глава Минздрава заявил, что более 40 тысяч детей в России болеют коронавирусом.



«Сегодня активно болеющих детей — чуть более 40 тысяч», — заявил 21 декабря на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24», Михаил Мурашко.



По его словам, в общей сложности 1 миллион 544 тысячи детей заразились коронавирусом. Число активных случаев снижается.

https://www.fontanka.ru/2021/12/21/70331519/ ЛАД 2 Повідомлень: 21135 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5000 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 02:50 Власти Таиланда решили временно закрыть для посещения иностранных туристов все туристические провинции, кроме Пхукета. Об этом 21 декабря сообщает «Интерфакс».



Министр здравоохранения королевства в Юго-Восточной Азии Анутин Чарнвиракул допустил введение обязательного карантина для всех приезжающих в страну.



При этом Пхукет ограничения не коснутся. Российские туристы с 1 сентября могут приезжать на курортный остров по специальной программе, если они получили две дозы прививки «Спутник V».

.....

Осенью королевство существенно упростило правила въезда для туристов

https://www.fontanka.ru/2021/12/21/70331525/ ЛАД 2 Повідомлень: 21135 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5000 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 06:35 Избыточная смертность в миллион человек. Так ли это и обгоняет ли Россия другие страны?



Избыточная смертность в России с апреля 2020 года до середины декабря 2021-го превысила миллион человек, подсчитали журналисты изданий "Холод" и "Медиазона" (признано "иностранным агентом" в России) на основе данных Росстата и заявлений вице-премьера Татьяны Голиковой. Примерно такие же данные приводит и независимый демограф Алексей Ракша. В минздраве эту цифру отрицают. Сравнения показывают, что Россия обогнала другие страны по уровню избыточной смертности





https://www.bbc.com/russian/news-59703125



Непонятны расхождения в данных по смертности в Украине в октябре.

Держстат сообщил о 74.2 тыс смертей в октябре. А Дашборт "Экономика карантина", который ссылается на Минюст, насчитал 80.5 тыс чел.





Но при любом раскладе отметка в 100 тыс годовых избыточных смертей превышена ещё в конце ноября. Ну и в прошлом году 35+- тысяч (главным образом 4 квартал) . Цена Ковида. Избыточная смертность в России с апреля 2020 года до середины декабря 2021-го превысила миллион человек, подсчитали журналисты изданий "Холод" и "Медиазона" (признано "иностранным агентом" в России) на основе данных Росстата и заявлений вице-премьера Татьяны Голиковой. Примерно такие же данные приводит и независимый демограф Алексей Ракша. В минздраве эту цифру отрицают. Сравнения показывают, что Россия обогнала другие страны по уровню избыточной смертностиНепонятны расхождения в данных по смертности в Украине в октябре.Держстат сообщил о 74.2 тыс смертей в октябре. А Дашборт "Экономика карантина", который ссылается на Минюст, насчитал 80.5 тыс чел.Но при любом раскладе отметка в 100 тыс годовых избыточных смертей превышена ещё в конце ноября. Ну и в прошлом году 35+- тысяч (главным образом 4 квартал) . Цена Ковида. Hotab

Повідомлень: 6146 З нами з: 15.02.09 Подякував: 368 раз. Подякували: 1566 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 08:16 yanyura написав: Ромасик

Между строк читать не? (с) fler



Я вот "между строк" читаю, что "все эти графики могут быть нарисованными от балды. но могут быть и частично правильными. ибо никто не знает как и где статистику рисуют"



Это я к тому, что между строк мы все читаем то, что нам хочется видеть Я вот "между строк" читаю, что "все эти графики могут быть нарисованными от балды. но могут быть и частично правильными. ибо никто не знает как и где статистику рисуют"Это я к тому, что между строк мы все читаем то, что нам хочется видеть justit Повідомлень: 5624 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1666 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 08:44 justit написав: yanyura написав: Ромасик

Между строк читать не? (с) fler



Я вот "между строк" читаю, что "все эти графики могут быть нарисованными от балды. но могут быть и частично правильными. ибо никто не знает как и где статистику рисуют"



Это я к тому, что между строк мы все читаем то, что нам хочется видеть Я вот "между строк" читаю, что "все эти графики могут бытьно могут быть и частично правильными. ибо никто не знает как и где статистику рисуют"Это я к тому, что между строк мы все читаем то, что нам хочется видеть

это уже слишком, даже я такую мыслю гоню от себя прочь.



yanyura, где вы там читаете между строк, если у флер всего одна строка и ясно написана? Возможно вы видите какую-то альтернативную реальность? это уже слишком, даже я такую мыслю гоню от себя прочь.где вы там читаете между строк, если у флер всего одна строка и ясно написана? Возможно вы видите какую-то альтернативную реальность? Ромасик

Повідомлень: 3684 З нами з: 30.03.15 Подякував: 882 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 09:38



Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил о начале кампании по вакцинации четвертой прививкой от коронавируса, чтобы сдержать распространение штама «Омикрон» Если у кого-то сомнения по поводу эффективности "вакцин" - то "надо просто больше колоть": Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15700 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8948 раз. Подякували: 4284 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4692469346944695 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Denik , Google Adsense [Bot], холява і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 789 , 790 , 791

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7903 16163790

ЛОБ Вів 21 гру, 2021 11:02