Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 гру, 2021 22:36
fler
Оригинальный вы все-таки человек.
Вы доказываете приведшему
график смертей _hunter
что его графики неправильные, приводя как доказательство его неправоты
графики заболеваний
yanyura
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Додано: Вів 21 гру, 2021 22:48
yanyura написав: fler
Оригинальный вы все-таки человек.
Вы доказываете приведшему
график смертей _hunter
что его графики неправильные, приводя как доказательство его неправоты
графики заболеваний
о том что
г р а ф и к и н е п р а в и л ь н ы е
она ничего не говорит
Ромасик
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Додано: Вів 21 гру, 2021 23:40
Ромасик
Между строк читать не? (с)
fler
yanyura
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Додано: Сер 22 гру, 2021 02:47
Глава Минздрава заявил, что более 40 тысяч детей в России болеют коронавирусом.
«Сегодня активно болеющих детей — чуть более 40 тысяч», — заявил 21 декабря на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24», Михаил Мурашко. По его словам, в общей сложности 1 миллион 544 тысячи детей заразились коронавирусом. Число активных случаев снижается. https://www.fontanka.ru/2021/12/21/70331519/
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Додано: Сер 22 гру, 2021 02:50
Власти Таиланда решили временно закрыть для посещения иностранных туристов все туристические провинции, кроме Пхукета. Об этом 21 декабря сообщает «Интерфакс».
Министр здравоохранения королевства в Юго-Восточной Азии Анутин Чарнвиракул допустил введение обязательного карантина для всех приезжающих в страну. При этом Пхукет ограничения не коснутся. Российские туристы с 1 сентября могут приезжать на курортный остров по специальной программе, если они получили две дозы прививки «Спутник V». ..... Осенью королевство существенно упростило правила въезда для туристов https://www.fontanka.ru/2021/12/21/70331525/
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Додано: Сер 22 гру, 2021 06:35
Избыточная смертность в миллион человек. Так ли это и обгоняет ли Россия другие страны? Избыточная смертность в России с апреля 2020 года до середины декабря 2021-го превысила миллион человек, подсчитали журналисты изданий "Холод" и "Медиазона" (признано "иностранным агентом" в России) на основе данных Росстата и заявлений вице-премьера Татьяны Голиковой. Примерно такие же данные приводит и независимый демограф Алексей Ракша. В минздраве эту цифру отрицают. Сравнения показывают, что Россия обогнала другие страны по уровню избыточной смертности https://www.bbc.com/russian/news-59703125
Непонятны расхождения в данных по смертности в Украине в октябре.
Держстат сообщил о 74.2 тыс смертей в октябре. А Дашборт "Экономика карантина", который ссылается на Минюст, насчитал 80.5 тыс чел.
Но при любом раскладе отметка в 100 тыс годовых избыточных смертей превышена ещё в конце ноября. Ну и в прошлом году 35+- тысяч (главным образом 4 квартал) . Цена Ковида.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 08:16
yanyura написав: Ромасик
Между строк читать не? (с)
fler
Я вот "между строк" читаю, что "все эти графики могут быть нарисованными от балды. но могут быть и частично правильными. ибо никто не знает как и где статистику рисуют"
Это я к тому, что между строк мы все читаем то, что нам хочется видеть
justit
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Додано: Сер 22 гру, 2021 08:44
justit написав: yanyura написав: Ромасик
Между строк читать не? (с)
fler
Я вот "между строк" читаю, что "все эти графики могут быть
нарисованными от балды.
но могут быть и частично правильными. ибо никто не знает как и где статистику рисуют"
Это я к тому, что между строк мы все читаем то, что нам хочется видеть
это уже слишком, даже я такую мыслю гоню от себя прочь.
yanyura,
где вы там читаете между строк, если у флер всего одна строка и ясно написана? Возможно вы видите какую-то альтернативную реальность?
Ромасик
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Додано: Сер 22 гру, 2021 09:38
Если у кого-то сомнения по поводу эффективности "вакцин" - то "надо просто больше колоть":
Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил о начале кампании по вакцинации четвертой прививкой от коронавируса, чтобы сдержать распространение штама «Омикрон»
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